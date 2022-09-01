https://ria.ru/20220901/obstrel-1813634708.html

Ребенок пострадал из-за обстрела Энергодара со стороны ВСУ

Ребенок пострадал из-за обстрела Энергодара со стороны ВСУ - РИА Новости, 01.09.2022

Ребенок пострадал из-за обстрела Энергодара со стороны ВСУ

Пять человек ранены в результате украинского обстрела Энергодара, в том числе ребенок, сейчас он находится в очень тяжелом состоянии, заявил глава администрации РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T09:44

2022-09-01T09:44

2022-09-01T10:04

в мире

запорожская область

энергодар

вооруженные силы украины

рафаэль гросси

запорожье

днепр (город)

магатэ

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МОСКВА, 1 сен, РИА Новости. Пять человек ранены в результате украинского обстрела Энергодара, в том числе ребенок, сейчас он находится в очень тяжелом состоянии, заявил глава администрации Запорожской области Владимир Рогов."В результате обстрела Энергодара боевиками Зеленского, по меньшей мере, двое мирных жителей погибли, пять человек ранены, из них один ребёнок находится в очень тяжёлом состоянии с проникающей травмой бедра", - написал Рогов в своем Telegram-канале.Обстрелы Энергодара идут в преддверии планируемого визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. За прошедшие сутки город подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по прибытии в город Запорожье накануне выразил уверенность, что миссия может быть выполнена безопасно.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220901/zaes-1813635198.html

запорожская область

энергодар

запорожье

днепр (город)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, запорожская область, энергодар, вооруженные силы украины, рафаэль гросси, запорожье, днепр (город), магатэ, запорожская аэс