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Ребенок пострадал из-за обстрела Энергодара со стороны ВСУ - РИА Новости, 01.09.2022
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Ребенок пострадал из-за обстрела Энергодара со стороны ВСУ
Ребенок пострадал из-за обстрела Энергодара со стороны ВСУ - РИА Новости, 01.09.2022
Ребенок пострадал из-за обстрела Энергодара со стороны ВСУ
Пять человек ранены в результате украинского обстрела Энергодара, в том числе ребенок, сейчас он находится в очень тяжелом состоянии, заявил глава администрации РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T09:44
2022-09-01T10:04
в мире
запорожская область
энергодар
вооруженные силы украины
рафаэль гросси
запорожье
днепр (город)
магатэ
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МОСКВА, 1 сен, РИА Новости. Пять человек ранены в результате украинского обстрела Энергодара, в том числе ребенок, сейчас он находится в очень тяжелом состоянии, заявил глава администрации Запорожской области Владимир Рогов."В результате обстрела Энергодара боевиками Зеленского, по меньшей мере, двое мирных жителей погибли, пять человек ранены, из них один ребёнок находится в очень тяжёлом состоянии с проникающей травмой бедра", - написал Рогов в своем Telegram-канале.Обстрелы Энергодара идут в преддверии планируемого визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. За прошедшие сутки город подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по прибытии в город Запорожье накануне выразил уверенность, что миссия может быть выполнена безопасно.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220901/zaes-1813635198.html
запорожская область
энергодар
запорожье
днепр (город)
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в мире, запорожская область, энергодар, вооруженные силы украины, рафаэль гросси, запорожье, днепр (город), магатэ, запорожская аэс
В мире, Запорожская область, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Рафаэль Гросси, Запорожье, Днепр (город), МАГАТЭ, Запорожская АЭС
09:44 01.09.2022 (обновлено: 10:04 01.09.2022)
 
Ребенок пострадал из-за обстрела Энергодара со стороны ВСУ

Ребенок находится в очень тяжелом состоянии из-за обстрела Энергодара со стороны ВСУ

© РИА НовостиПоследствия обстрела Энергодара
Последствия обстрела Энергодара
© РИА Новости
Последствия обстрела Энергодара
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен, РИА Новости. Пять человек ранены в результате украинского обстрела Энергодара, в том числе ребенок, сейчас он находится в очень тяжелом состоянии, заявил глава администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"В результате обстрела Энергодара боевиками Зеленского, по меньшей мере, двое мирных жителей погибли, пять человек ранены, из них один ребёнок находится в очень тяжёлом состоянии с проникающей травмой бедра", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
Обстрелы Энергодара идут в преддверии планируемого визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. За прошедшие сутки город подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по прибытии в город Запорожье накануне выразил уверенность, что миссия может быть выполнена безопасно.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
09:46Специальная военная операция на Украине
Высадившийся украинский десант находится в двух километрах от ЗАЭС
 
В миреЗапорожская областьЭнергодарВооруженные силы УкраиныРафаэль ГроссиЗапорожьеДнепр (город)МАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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