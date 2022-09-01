https://ria.ru/20220901/obstrel-1813634708.html
Ребенок пострадал из-за обстрела Энергодара со стороны ВСУ
Ребенок пострадал из-за обстрела Энергодара со стороны ВСУ - РИА Новости, 01.09.2022
Ребенок пострадал из-за обстрела Энергодара со стороны ВСУ
Пять человек ранены в результате украинского обстрела Энергодара, в том числе ребенок, сейчас он находится в очень тяжелом состоянии, заявил глава администрации РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T09:44
2022-09-01T09:44
2022-09-01T10:04
в мире
запорожская область
энергодар
вооруженные силы украины
рафаэль гросси
запорожье
днепр (город)
магатэ
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МОСКВА, 1 сен, РИА Новости. Пять человек ранены в результате украинского обстрела Энергодара, в том числе ребенок, сейчас он находится в очень тяжелом состоянии, заявил глава администрации Запорожской области Владимир Рогов."В результате обстрела Энергодара боевиками Зеленского, по меньшей мере, двое мирных жителей погибли, пять человек ранены, из них один ребёнок находится в очень тяжёлом состоянии с проникающей травмой бедра", - написал Рогов в своем Telegram-канале.Обстрелы Энергодара идут в преддверии планируемого визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. За прошедшие сутки город подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по прибытии в город Запорожье накануне выразил уверенность, что миссия может быть выполнена безопасно.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220901/zaes-1813635198.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, запорожская область, энергодар, вооруженные силы украины, рафаэль гросси, запорожье, днепр (город), магатэ, запорожская аэс
В мире, Запорожская область, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Рафаэль Гросси, Запорожье, Днепр (город), МАГАТЭ, Запорожская АЭС
09:44 01.09.2022 (обновлено: 10:04 01.09.2022)
Ребенок пострадал из-за обстрела Энергодара со стороны ВСУ
Ребенок находится в очень тяжелом состоянии из-за обстрела Энергодара со стороны ВСУ