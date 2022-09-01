https://ria.ru/20220901/obrazovanie-1813596092.html

Матвиенко заявила о необходимости жестко упорядочить проверки в школах

Матвиенко заявила о необходимости жестко упорядочить проверки в школах - РИА Новости, 01.09.2022

Матвиенко заявила о необходимости жестко упорядочить проверки в школах

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что нужно упорядочить проверки в школах, отказавшись от всего, что не связано с деятельностью учителя. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T00:53

2022-09-01T00:53

2022-09-01T00:54

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образование

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что нужно упорядочить проверки в школах, отказавшись от всего, что не связано с деятельностью учителя.Она также напомнила, что летом был принят и подписан президентом РФ закон, снижающий бюрократическую нагрузку на учителей. "Рассчитываем, что уже в этом учебном году педагоги почувствуют позитивные изменения", - отметила законодатель.Кроме того, спикер Совфеда указала, что "никто и тем более ничто, никакой искусственный интеллект не заменит учителя в воспитательной работе". Это труд, требующий глубоких знаний, умений, творческого подхода, а также времени, добавила она.По ее словам, школа - "не транспортное предприятие, которое отгружает знания клиентам – ученикам". Ее миссия в том, чтобы обеспечивать становление и развитие личности, а это не просто "механическое внедрение знаний в голову ребенка, подростка, юноши и девушки", считает законодатель. Школа должна, прежде всего, учить их думать, чувствовать, сопереживать, различать добро и зло, красивое и безобразное, помогать становиться гражданами, патриотами, созидателями достойного будущего своего Отечества, подчеркнула Матвиенко."Цель формирования цифровой образовательной среды в том, чтобы перевести на язык программ стандартные, рутинные виды деятельности, коих в школе еще немало. И все", - заключила она.

https://ria.ru/20220901/vospitanie-1813595956.html

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общество, россия, валентина матвиенко, образование, совет федерации рф