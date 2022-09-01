00:53 01.09.2022 (обновлено: 00:54 01.09.2022)
Матвиенко заявила о необходимости жестко упорядочить проверки в школах
Спикер Совфеда Матвиенко заявила о необходимости жестко упорядочить проверки в школах
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчитель ведет урок у начальных классов в гимназии №15 Новосибирска
Учитель ведет урок у начальных классов в гимназии №15 Новосибирска. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что нужно упорядочить проверки в школах, отказавшись от всего, что не связано с деятельностью учителя.
"Настало время не только в бизнесе, но и в школе жестко упорядочить проверки, представление отчетности, отказаться от всего того, что не связано с деятельностью учителя как преподавателя и воспитателя", - написала парламентарий в своем блоге на сайте СФ ко Дню знаний.
Она также напомнила, что летом был принят и подписан президентом РФ закон, снижающий бюрократическую нагрузку на учителей. "Рассчитываем, что уже в этом учебном году педагоги почувствуют позитивные изменения", - отметила законодатель.
Кроме того, спикер Совфеда указала, что "никто и тем более ничто, никакой искусственный интеллект не заменит учителя в воспитательной работе". Это труд, требующий глубоких знаний, умений, творческого подхода, а также времени, добавила она.
"Складывается впечатление, что стремительное развитие информационных технологий рождает у немалой части экспертов, должностных лиц убеждение: "цифра" может все. В том числе и в школе, образовании. Я бы назвала эту позицию, мягко говоря, не совсем верной", - написала политик.
По ее словам, школа - "не транспортное предприятие, которое отгружает знания клиентам – ученикам". Ее миссия в том, чтобы обеспечивать становление и развитие личности, а это не просто "механическое внедрение знаний в голову ребенка, подростка, юноши и девушки", считает законодатель. Школа должна, прежде всего, учить их думать, чувствовать, сопереживать, различать добро и зло, красивое и безобразное, помогать становиться гражданами, патриотами, созидателями достойного будущего своего Отечества, подчеркнула Матвиенко.
"Цель формирования цифровой образовательной среды в том, чтобы перевести на язык программ стандартные, рутинные виды деятельности, коих в школе еще немало. И все", - заключила она.