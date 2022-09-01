Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко заявила о необходимости жестко упорядочить проверки в школах - РИА Новости, 01.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220901/obrazovanie-1813596092.html
Матвиенко заявила о необходимости жестко упорядочить проверки в школах
Матвиенко заявила о необходимости жестко упорядочить проверки в школах - РИА Новости, 01.09.2022
Матвиенко заявила о необходимости жестко упорядочить проверки в школах
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что нужно упорядочить проверки в школах, отказавшись от всего, что не связано с деятельностью учителя. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T00:53
2022-09-01T00:54
общество
россия
валентина матвиенко
образование
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585296982_0:16:3071:1743_1920x0_80_0_0_b3334999e1390b81ff1f6df53da7ede4.jpg
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что нужно упорядочить проверки в школах, отказавшись от всего, что не связано с деятельностью учителя.Она также напомнила, что летом был принят и подписан президентом РФ закон, снижающий бюрократическую нагрузку на учителей. "Рассчитываем, что уже в этом учебном году педагоги почувствуют позитивные изменения", - отметила законодатель.Кроме того, спикер Совфеда указала, что "никто и тем более ничто, никакой искусственный интеллект не заменит учителя в воспитательной работе". Это труд, требующий глубоких знаний, умений, творческого подхода, а также времени, добавила она.По ее словам, школа - "не транспортное предприятие, которое отгружает знания клиентам – ученикам". Ее миссия в том, чтобы обеспечивать становление и развитие личности, а это не просто "механическое внедрение знаний в голову ребенка, подростка, юноши и девушки", считает законодатель. Школа должна, прежде всего, учить их думать, чувствовать, сопереживать, различать добро и зло, красивое и безобразное, помогать становиться гражданами, патриотами, созидателями достойного будущего своего Отечества, подчеркнула Матвиенко."Цель формирования цифровой образовательной среды в том, чтобы перевести на язык программ стандартные, рутинные виды деятельности, коих в школе еще немало. И все", - заключила она.
https://ria.ru/20220901/vospitanie-1813595956.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585296982_0:37:2673:2042_1920x0_80_0_0_2bf6ed6545ed4e332e21c2024d299d3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, валентина матвиенко, образование, совет федерации рф
Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Образование, Совет Федерации РФ
00:53 01.09.2022 (обновлено: 00:54 01.09.2022)
 
Матвиенко заявила о необходимости жестко упорядочить проверки в школах

Спикер Совфеда Матвиенко заявила о необходимости жестко упорядочить проверки в школах

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчитель ведет урок у начальных классов в гимназии №15 Новосибирска
Учитель ведет урок у начальных классов в гимназии №15 Новосибирска - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Учитель ведет урок у начальных классов в гимназии №15 Новосибирска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что нужно упорядочить проверки в школах, отказавшись от всего, что не связано с деятельностью учителя.
"Настало время не только в бизнесе, но и в школе жестко упорядочить проверки, представление отчетности, отказаться от всего того, что не связано с деятельностью учителя как преподавателя и воспитателя", - написала парламентарий в своем блоге на сайте СФ ко Дню знаний.
Она также напомнила, что летом был принят и подписан президентом РФ закон, снижающий бюрократическую нагрузку на учителей. "Рассчитываем, что уже в этом учебном году педагоги почувствуют позитивные изменения", - отметила законодатель.
Кроме того, спикер Совфеда указала, что "никто и тем более ничто, никакой искусственный интеллект не заменит учителя в воспитательной работе". Это труд, требующий глубоких знаний, умений, творческого подхода, а также времени, добавила она.
"Складывается впечатление, что стремительное развитие информационных технологий рождает у немалой части экспертов, должностных лиц убеждение: "цифра" может все. В том числе и в школе, образовании. Я бы назвала эту позицию, мягко говоря, не совсем верной", - написала политик.
По ее словам, школа - "не транспортное предприятие, которое отгружает знания клиентам – ученикам". Ее миссия в том, чтобы обеспечивать становление и развитие личности, а это не просто "механическое внедрение знаний в голову ребенка, подростка, юноши и девушки", считает законодатель. Школа должна, прежде всего, учить их думать, чувствовать, сопереживать, различать добро и зло, красивое и безобразное, помогать становиться гражданами, патриотами, созидателями достойного будущего своего Отечества, подчеркнула Матвиенко.
"Цель формирования цифровой образовательной среды в том, чтобы перевести на язык программ стандартные, рутинные виды деятельности, коих в школе еще немало. И все", - заключила она.
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
00:47
Матвиенко заявила, что молодежи нужно понимание исторического пути России
 
ОбществоРоссияВалентина МатвиенкоОбразованиеСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала