https://ria.ru/20220901/moldaviya-1813793992.html
Додон потребовал привлечь к уголовной ответственности президента Молдавии
Додон потребовал привлечь к уголовной ответственности президента Молдавии - РИА Новости, 01.09.2022
Додон потребовал привлечь к уголовной ответственности президента Молдавии
Бывший президент Молдавии Игорь Додон потребовал привлечь к уголовной ответственности нынешнюю главу республики Майю Санду, соответствующее обращение он... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T17:11
2022-09-01T17:11
2022-09-01T17:14
в мире
майя санду
игорь додон
молдавия
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КИШИНЕВ, 1 сен – РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон потребовал привлечь к уголовной ответственности нынешнюю главу республики Майю Санду, соответствующее обращение он направил главе Антикоррупционной прокуратуры Веронике Дрэгэлин."Сегодня направил обращение главе Антикоррупционной прокуратуры, в котором потребовал привлечь Майю Санду к уголовной ответственности за злоупотребление властью и контроль над юстицией, выраженные в том, что она не назначила в срок 10 судей, которые находятся в ожидании вот уже 150 дней", - сообщил экс-президент в четверг в своем Telegram-канале.Додон отметил, что перечислил в своем заявлении "некоторые действия Санду, противоречащие закону и статусу президента Молдавии"."Также подчеркнул ущерб в размере 2,5 миллиона леев, причинённый Санду государству", - добавил он.Додон выразил надежду, что новая руководитель Антикоррупционной прокуратуры будет руководствоваться в своих действиях законом, а не политическими интересами.Бывшего президента страны задержали в конце мая, против него выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, пассивной коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины. Под домашним арестом он находится с 26 мая, по ходатайству прокуроров судьи несколько раз продлевали эту меру пресечения. Экс-президент заявлял через адвокатов, что располагает доказательствами своей невиновности, а действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками"Додон полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.
https://ria.ru/20220901/pridnestrove-1813683997.html
https://ria.ru/20220901/moldaviya-1813671553.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, майя санду, игорь додон, молдавия
В мире, Майя Санду, Игорь Додон, Молдавия
17:11 01.09.2022 (обновлено: 17:14 01.09.2022)
Додон потребовал привлечь к уголовной ответственности президента Молдавии
Додон потребовал привлечь к уголовной ответственности президента Молдавии Санду
КИШИНЕВ, 1 сен – РИА Новости.
Бывший президент Молдавии Игорь Додон потребовал
привлечь к уголовной ответственности нынешнюю главу республики Майю Санду, соответствующее обращение он направил главе Антикоррупционной прокуратуры Веронике Дрэгэлин.
"Сегодня направил обращение главе Антикоррупционной прокуратуры, в котором потребовал привлечь Майю Санду
к уголовной ответственности за злоупотребление властью и контроль над юстицией, выраженные в том, что она не назначила в срок 10 судей, которые находятся в ожидании вот уже 150 дней", - сообщил экс-президент в четверг в своем Telegram-канале.
Додон отметил, что перечислил в своем заявлении "некоторые действия Санду, противоречащие закону и статусу президента Молдавии".
"Также подчеркнул ущерб в размере 2,5 миллиона леев, причинённый Санду государству", - добавил он.
Додон выразил надежду, что новая руководитель Антикоррупционной прокуратуры будет руководствоваться в своих действиях законом, а не политическими интересами.
Бывшего президента страны задержали в конце мая, против него выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, пассивной коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины. Под домашним арестом он находится с 26 мая, по ходатайству прокуроров судьи несколько раз продлевали эту меру пресечения. Экс-президент заявлял через адвокатов, что располагает доказательствами своей невиновности, а действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками"
Додон полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.