https://ria.ru/20220901/moldaviya-1813793992.html

Додон потребовал привлечь к уголовной ответственности президента Молдавии

Додон потребовал привлечь к уголовной ответственности президента Молдавии - РИА Новости, 01.09.2022

Додон потребовал привлечь к уголовной ответственности президента Молдавии

Бывший президент Молдавии Игорь Додон потребовал привлечь к уголовной ответственности нынешнюю главу республики Майю Санду, соответствующее обращение он... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T17:11

2022-09-01T17:11

2022-09-01T17:14

в мире

майя санду

игорь додон

молдавия

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КИШИНЕВ, 1 сен – РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон потребовал привлечь к уголовной ответственности нынешнюю главу республики Майю Санду, соответствующее обращение он направил главе Антикоррупционной прокуратуры Веронике Дрэгэлин."Сегодня направил обращение главе Антикоррупционной прокуратуры, в котором потребовал привлечь Майю Санду к уголовной ответственности за злоупотребление властью и контроль над юстицией, выраженные в том, что она не назначила в срок 10 судей, которые находятся в ожидании вот уже 150 дней", - сообщил экс-президент в четверг в своем Telegram-канале.Додон отметил, что перечислил в своем заявлении "некоторые действия Санду, противоречащие закону и статусу президента Молдавии"."Также подчеркнул ущерб в размере 2,5 миллиона леев, причинённый Санду государству", - добавил он.Додон выразил надежду, что новая руководитель Антикоррупционной прокуратуры будет руководствоваться в своих действиях законом, а не политическими интересами.Бывшего президента страны задержали в конце мая, против него выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, пассивной коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины. Под домашним арестом он находится с 26 мая, по ходатайству прокуроров судьи несколько раз продлевали эту меру пресечения. Экс-президент заявлял через адвокатов, что располагает доказательствами своей невиновности, а действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками"Додон полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.

https://ria.ru/20220901/pridnestrove-1813683997.html

https://ria.ru/20220901/moldaviya-1813671553.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, майя санду, игорь додон, молдавия