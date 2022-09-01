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МАГАТЭ продолжит анализ ситуации на Запорожской АЭС, заявил Гросси - РИА Новости, 01.09.2022
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МАГАТЭ продолжит анализ ситуации на Запорожской АЭС, заявил Гросси
МАГАТЭ продолжит анализ ситуации на Запорожской АЭС, заявил Гросси - РИА Новости, 01.09.2022
МАГАТЭ продолжит анализ ситуации на Запорожской АЭС, заявил Гросси
Миссия МАГАТЭ продолжит анализ ситуации на Запорожской АЭС, заявил журналистам глава делегации Рафаэль Гросси. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T20:46
2022-09-01T20:46
в мире
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 1 сен - РИА Новости. Миссия МАГАТЭ продолжит анализ ситуации на Запорожской АЭС, заявил журналистам глава делегации Рафаэль Гросси."Самое важное, что вы должны знать, что представители и эксперты МАГАТЭ остаются работать на станции. Мы сегодня много посмотрели, провели первую оценку, будем анализировать дальше. Но вы должны знать, что эксперты МАГАТЭ остаются работать на станции", - сказал Гросси.Миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
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в мире, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
20:46 01.09.2022
 
МАГАТЭ продолжит анализ ситуации на Запорожской АЭС, заявил Гросси

Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ продолжит анализ ситуации на Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 1 сен - РИА Новости. Миссия МАГАТЭ продолжит анализ ситуации на Запорожской АЭС, заявил журналистам глава делегации Рафаэль Гросси.
"Самое важное, что вы должны знать, что представители и эксперты МАГАТЭ остаются работать на станции. Мы сегодня много посмотрели, провели первую оценку, будем анализировать дальше. Но вы должны знать, что эксперты МАГАТЭ остаются работать на станции", - сказал Гросси.
Миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
Евгений Бужинский - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 18:53
Генерал назвал ликвидацию десанта у ЗАЭС успехом военной разведки
 
В миреРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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