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МАГАТЭ продолжит анализ ситуации на Запорожской АЭС, заявил Гросси
МАГАТЭ продолжит анализ ситуации на Запорожской АЭС, заявил Гросси - РИА Новости, 01.09.2022
МАГАТЭ продолжит анализ ситуации на Запорожской АЭС, заявил Гросси
Миссия МАГАТЭ продолжит анализ ситуации на Запорожской АЭС, заявил журналистам глава делегации Рафаэль Гросси. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T20:46
2022-09-01T20:46
2022-09-01T20:46
в мире
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 1 сен - РИА Новости. Миссия МАГАТЭ продолжит анализ ситуации на Запорожской АЭС, заявил журналистам глава делегации Рафаэль Гросси."Самое важное, что вы должны знать, что представители и эксперты МАГАТЭ остаются работать на станции. Мы сегодня много посмотрели, провели первую оценку, будем анализировать дальше. Но вы должны знать, что эксперты МАГАТЭ остаются работать на станции", - сказал Гросси.Миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
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в мире, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
МАГАТЭ продолжит анализ ситуации на Запорожской АЭС, заявил Гросси
Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ продолжит анализ ситуации на Запорожской АЭС