https://ria.ru/20220901/magate-1813854567.html

МАГАТЭ продолжит анализ ситуации на Запорожской АЭС, заявил Гросси

МАГАТЭ продолжит анализ ситуации на Запорожской АЭС, заявил Гросси - РИА Новости, 01.09.2022

МАГАТЭ продолжит анализ ситуации на Запорожской АЭС, заявил Гросси

Миссия МАГАТЭ продолжит анализ ситуации на Запорожской АЭС, заявил журналистам глава делегации Рафаэль Гросси. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T20:46

2022-09-01T20:46

2022-09-01T20:46

в мире

рафаэль гросси

магатэ

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 1 сен - РИА Новости. Миссия МАГАТЭ продолжит анализ ситуации на Запорожской АЭС, заявил журналистам глава делегации Рафаэль Гросси."Самое важное, что вы должны знать, что представители и эксперты МАГАТЭ остаются работать на станции. Мы сегодня много посмотрели, провели первую оценку, будем анализировать дальше. Но вы должны знать, что эксперты МАГАТЭ остаются работать на станции", - сказал Гросси.Миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.

https://ria.ru/20220901/likvidatsiya-1813832358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"