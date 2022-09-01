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Гросси подтвердил, что несколько специалистов МАГАТЭ останутся на ЗАЭС - РИА Новости, 01.09.2022
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Гросси подтвердил, что несколько специалистов МАГАТЭ останутся на ЗАЭС
Гросси подтвердил, что несколько специалистов МАГАТЭ останутся на ЗАЭС - РИА Новости, 01.09.2022
Гросси подтвердил, что несколько специалистов МАГАТЭ останутся на ЗАЭС
Часть специалистов миссии МАГАТЭ останется работать на территории Запорожской АЭС для более детального анализа ситуации и рисков в связи с украинскими... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T20:26
2022-09-01T20:29
в мире
рафаэль гросси
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
запорожская аэс
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 1 сен - РИА Новости. Часть специалистов миссии МАГАТЭ останется работать на территории Запорожской АЭС для более детального анализа ситуации и рисков в связи с украинскими артобстрелами станции и города Энергодара, заявил глава делегации МАГАТЭ и гендиректор агентства Рафаэль Гросси."Часть коллег остаются, поскольку есть еще достаточно много более детальных вопросов, вопросов, которые требуют больше времени для обсуждения и более спокойной обстановки. И я прошу вас помочь моим коллегам, чтобы мы могли более полно оценить всю ситуацию. У моей команды будет возможность пообщаться (по ситуации) с жителями Энергодара", - сказал Гросси журналистам.Миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
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в мире, рафаэль гросси, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс
В мире, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС
20:26 01.09.2022 (обновлено: 20:29 01.09.2022)
 
Гросси подтвердил, что несколько специалистов МАГАТЭ останутся на ЗАЭС

Гросси: миссия МАГАТЭ останется работать на ЗАЭС для более детального анализа ситуации

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 1 сен - РИА Новости. Часть специалистов миссии МАГАТЭ останется работать на территории Запорожской АЭС для более детального анализа ситуации и рисков в связи с украинскими артобстрелами станции и города Энергодара, заявил глава делегации МАГАТЭ и гендиректор агентства Рафаэль Гросси.
"Часть коллег остаются, поскольку есть еще достаточно много более детальных вопросов, вопросов, которые требуют больше времени для обсуждения и более спокойной обстановки. И я прошу вас помочь моим коллегам, чтобы мы могли более полно оценить всю ситуацию. У моей команды будет возможность пообщаться (по ситуации) с жителями Энергодара", - сказал Гросси журналистам.
Миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
Представители миссии МАГАТЭ на территории Запорожской АЭС
Вчера, 20:23Специальная военная операция на Украине
Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ собрала много полезной информации на ЗАЭС
 
В миреРафаэль ГроссиМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭС
 
 
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