https://ria.ru/20220901/magate-1813847315.html

Эксперты МАГАТЭ покинули освобожденную территорию Запорожской области

Эксперты МАГАТЭ покинули освобожденную территорию Запорожской области - РИА Новости, 01.09.2022

Эксперты МАГАТЭ покинули освобожденную территорию Запорожской области

Эксперты МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси покинули освобожденную территорию Запорожской области, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T19:59

2022-09-01T19:59

2022-09-01T20:08

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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛ., 1 сен – РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси покинули освобожденную территорию Запорожской области, передаёт корреспондент РИА Новости.Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС, членов делегации провели по территории и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.Как сообщил вечером глава администрации Энергодара Александр Волга, 8-12 членов миссии МАГАТЭ остались на АЭС, остальные эксперты во главе с Гросси должны были покинуть Энергодар до 20.00. Гросси заявлял, что делегация МАГАТЭ собрала много информации, и ключевые вещи, которые хотелось увидеть, он увидел. Ожидалось, что в целом миссия МАГАТЭ пробудет в регионе до 3 сентября.

https://ria.ru/20220901/magate-1813846360.html

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в мире, запорожская область, запорожская аэс, магатэ, рафаэль гросси