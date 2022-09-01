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Эксперты МАГАТЭ покинули освобожденную территорию Запорожской области
Эксперты МАГАТЭ покинули освобожденную территорию Запорожской области - РИА Новости, 01.09.2022
Эксперты МАГАТЭ покинули освобожденную территорию Запорожской области
Эксперты МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси покинули освобожденную территорию Запорожской области, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T19:59
2022-09-01T19:59
2022-09-01T20:08
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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛ., 1 сен – РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси покинули освобожденную территорию Запорожской области, передаёт корреспондент РИА Новости.Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС, членов делегации провели по территории и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.Как сообщил вечером глава администрации Энергодара Александр Волга, 8-12 членов миссии МАГАТЭ остались на АЭС, остальные эксперты во главе с Гросси должны были покинуть Энергодар до 20.00. Гросси заявлял, что делегация МАГАТЭ собрала много информации, и ключевые вещи, которые хотелось увидеть, он увидел. Ожидалось, что в целом миссия МАГАТЭ пробудет в регионе до 3 сентября.
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в мире, запорожская область, запорожская аэс, магатэ, рафаэль гросси
В мире, Запорожская область, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси
19:59 01.09.2022 (обновлено: 20:08 01.09.2022)
Эксперты МАГАТЭ покинули освобожденную территорию Запорожской области
Эксперты МАГАТЭ во главе с Гросси покинули освобожденную территорию Запорожской области