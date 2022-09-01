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На ЗАЭС остались пять представителей МАГАТЭ, заявили в "Энергоатоме" - РИА Новости, 01.09.2022
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На ЗАЭС остались пять представителей МАГАТЭ, заявили в "Энергоатоме"
На ЗАЭС остались пять представителей МАГАТЭ, заявили в "Энергоатоме" - РИА Новости, 01.09.2022
На ЗАЭС остались пять представителей МАГАТЭ, заявили в "Энергоатоме"
Большинство членов миссии МАГАТЭ покинули Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), на месте остались пять представителей миссии, сообщили в украинском... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T19:35
2022-09-01T19:35
в мире
рафаэль гросси
энергодар
запорожская аэс
энергоатом
запорожская область
магатэ
украина
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Большинство членов миссии МАГАТЭ покинули Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), на месте остались пять представителей миссии, сообщили в украинском "Энергоатоме".Ранее глава администрации города Энергодар Александр Волга отмечал, что еще 8-12 членов миссии МАГАТЭ остаются на Запорожской АЭС, остальные эксперты во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси должны покинуть Энергодар до 20.00."По состоянию на 18.00 генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси покинул Запорожскую АЭС. Вместе с ним со станции уехали большинство членов делегации. Сейчас на ЗАЭС остались пять представителей миссии МАГАТЭ, которые разгружают привезенное ими оборудование и продолжат работу на станции", - говорится в сообщении "Энергоатома" в Telegram-канале.По информации "Энергоатома", ожидается, что представители МАГАТЭ будут на станции до 3 сентября.Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. При этом станция в настоящий момент управляется украинским оператором "Энергоатом". В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220901/zaes-1813830712.html
https://ria.ru/20220901/likvidatsiya-1813832358.html
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в мире, рафаэль гросси, энергодар, запорожская аэс, энергоатом, запорожская область, магатэ, украина
В мире, Рафаэль Гросси, Энергодар, Запорожская АЭС, Энергоатом, Запорожская область, МАГАТЭ, Украина
19:35 01.09.2022
 
На ЗАЭС остались пять представителей МАГАТЭ, заявили в "Энергоатоме"

"Энергоатом": большинство членов миссии МАГАТЭ покинули ЗАЭС, остались пять представителей

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Большинство членов миссии МАГАТЭ покинули Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), на месте остались пять представителей миссии, сообщили в украинском "Энергоатоме".
Ранее глава администрации города Энергодар Александр Волга отмечал, что еще 8-12 членов миссии МАГАТЭ остаются на Запорожской АЭС, остальные эксперты во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси должны покинуть Энергодар до 20.00.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
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Россия запросила заседание СБ ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС
"По состоянию на 18.00 генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси покинул Запорожскую АЭС. Вместе с ним со станции уехали большинство членов делегации. Сейчас на ЗАЭС остались пять представителей миссии МАГАТЭ, которые разгружают привезенное ими оборудование и продолжат работу на станции", - говорится в сообщении "Энергоатома" в Telegram-канале.
По информации "Энергоатома", ожидается, что представители МАГАТЭ будут на станции до 3 сентября.
Евгений Бужинский - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 18:53
Генерал назвал ликвидацию десанта у ЗАЭС успехом военной разведки
Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. При этом станция в настоящий момент управляется украинским оператором "Энергоатом". В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
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В миреРафаэль ГроссиЭнергодарЗапорожская АЭСЭнергоатомЗапорожская областьМАГАТЭУкраина
 
 
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