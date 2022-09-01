https://ria.ru/20220901/magate-1813843281.html

На ЗАЭС остались пять представителей МАГАТЭ, заявили в "Энергоатоме"

На ЗАЭС остались пять представителей МАГАТЭ, заявили в "Энергоатоме" - РИА Новости, 01.09.2022

На ЗАЭС остались пять представителей МАГАТЭ, заявили в "Энергоатоме"

Большинство членов миссии МАГАТЭ покинули Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), на месте остались пять представителей миссии, сообщили в украинском... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T19:35

2022-09-01T19:35

2022-09-01T19:35

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Большинство членов миссии МАГАТЭ покинули Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), на месте остались пять представителей миссии, сообщили в украинском "Энергоатоме".Ранее глава администрации города Энергодар Александр Волга отмечал, что еще 8-12 членов миссии МАГАТЭ остаются на Запорожской АЭС, остальные эксперты во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси должны покинуть Энергодар до 20.00."По состоянию на 18.00 генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси покинул Запорожскую АЭС. Вместе с ним со станции уехали большинство членов делегации. Сейчас на ЗАЭС остались пять представителей миссии МАГАТЭ, которые разгружают привезенное ими оборудование и продолжат работу на станции", - говорится в сообщении "Энергоатома" в Telegram-канале.По информации "Энергоатома", ожидается, что представители МАГАТЭ будут на станции до 3 сентября.Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. При этом станция в настоящий момент управляется украинским оператором "Энергоатом". В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220901/zaes-1813830712.html

https://ria.ru/20220901/likvidatsiya-1813832358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, рафаэль гросси, энергодар, запорожская аэс, энергоатом, запорожская область, магатэ, украина