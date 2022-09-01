На ЗАЭС остались пять представителей МАГАТЭ, заявили в "Энергоатоме"
"Энергоатом": большинство членов миссии МАГАТЭ покинули ЗАЭС, остались пять представителей
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Большинство членов миссии МАГАТЭ покинули Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), на месте остались пять представителей миссии, сообщили в украинском "Энергоатоме".
Ранее глава администрации города Энергодар Александр Волга отмечал, что еще 8-12 членов миссии МАГАТЭ остаются на Запорожской АЭС, остальные эксперты во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси должны покинуть Энергодар до 20.00.
"По состоянию на 18.00 генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси покинул Запорожскую АЭС. Вместе с ним со станции уехали большинство членов делегации. Сейчас на ЗАЭС остались пять представителей миссии МАГАТЭ, которые разгружают привезенное ими оборудование и продолжат работу на станции", - говорится в сообщении "Энергоатома" в Telegram-канале.
По информации "Энергоатома", ожидается, что представители МАГАТЭ будут на станции до 3 сентября.
Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. При этом станция в настоящий момент управляется украинским оператором "Энергоатом". В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.