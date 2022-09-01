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Минобороны выразило уважение Гросси и другим делегатам МАГАТЭ - РИА Новости, 01.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220901/magate-1813810556.html
Минобороны выразило уважение Гросси и другим делегатам МАГАТЭ
Минобороны выразило уважение Гросси и другим делегатам МАГАТЭ - РИА Новости, 01.09.2022
Минобороны выразило уважение Гросси и другим делегатам МАГАТЭ
Российские войска сорвали провокацию Киева на Запорожской АЭС, позиция главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, выехавшего на станцию, несмотря на украинские обстрелы,... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T17:50
2022-09-01T18:02
специальная военная операция на украине
магатэ
в мире
рафаэль гросси
россия
украина
запорожская область
запорожская аэс
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские войска сорвали провокацию Киева на Запорожской АЭС, позиция главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, выехавшего на станцию, несмотря на украинские обстрелы, заслуживает уважения, сообщило Минобороны России."Данная провокация была сорвана эффективными действиями подразделений российских вооруженных сил и Росгвардии", - говорится в сообщении российского военного ведомства. В нем подчеркивается, что миссия МАГАТЭ во главе с Гросси начала плановую работу при полном обеспечении безопасности ЗАЭС российской стороной."Заслуживает уважение позиция Рафаэля Гросси и его команды, все-таки выехавших на станцию, несмотря на провокации Киева и обстрелы ВСУ", – добавило Минобороны РФ.
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магатэ, в мире, рафаэль гросси, россия, украина, запорожская область, запорожская аэс, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, МАГАТЭ, В мире, Рафаэль Гросси, Россия, Украина, Запорожская область, Запорожская АЭС, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:50 01.09.2022 (обновлено: 18:02 01.09.2022)
 
Минобороны выразило уважение Гросси и другим делегатам МАГАТЭ

Минобороны выразило уважение Гросси и другим членам миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские войска сорвали провокацию Киева на Запорожской АЭС, позиция главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, выехавшего на станцию, несмотря на украинские обстрелы, заслуживает уважения, сообщило Минобороны России.
"Данная провокация была сорвана эффективными действиями подразделений российских вооруженных сил и Росгвардии", - говорится в сообщении российского военного ведомства. В нем подчеркивается, что миссия МАГАТЭ во главе с Гросси начала плановую работу при полном обеспечении безопасности ЗАЭС российской стороной.
"Заслуживает уважение позиция Рафаэля Гросси и его команды, все-таки выехавших на станцию, несмотря на провокации Киева и обстрелы ВСУ", – добавило Минобороны РФ.
Представитель Росатома и миссия МАГАТЭ во время осмотра Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 17:25
МАГАТЭ дало первоначальную оценку состояния Запорожской АЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеМАГАТЭВ миреРафаэль ГроссиРоссияУкраинаЗапорожская областьЗапорожская АЭССитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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