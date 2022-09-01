https://ria.ru/20220901/magate-1813810556.html

Минобороны выразило уважение Гросси и другим делегатам МАГАТЭ

Минобороны выразило уважение Гросси и другим делегатам МАГАТЭ - РИА Новости, 01.09.2022

Минобороны выразило уважение Гросси и другим делегатам МАГАТЭ

Российские войска сорвали провокацию Киева на Запорожской АЭС, позиция главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, выехавшего на станцию, несмотря на украинские обстрелы,... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T17:50

2022-09-01T17:50

2022-09-01T18:02

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские войска сорвали провокацию Киева на Запорожской АЭС, позиция главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, выехавшего на станцию, несмотря на украинские обстрелы, заслуживает уважения, сообщило Минобороны России."Данная провокация была сорвана эффективными действиями подразделений российских вооруженных сил и Росгвардии", - говорится в сообщении российского военного ведомства. В нем подчеркивается, что миссия МАГАТЭ во главе с Гросси начала плановую работу при полном обеспечении безопасности ЗАЭС российской стороной."Заслуживает уважение позиция Рафаэля Гросси и его команды, все-таки выехавших на станцию, несмотря на провокации Киева и обстрелы ВСУ", – добавило Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220901/zaes-1813798209.html

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Кирилл Волков

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