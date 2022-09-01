https://ria.ru/20220901/magate-1813810556.html
Минобороны выразило уважение Гросси и другим делегатам МАГАТЭ
Минобороны выразило уважение Гросси и другим делегатам МАГАТЭ - РИА Новости, 01.09.2022
Минобороны выразило уважение Гросси и другим делегатам МАГАТЭ
Российские войска сорвали провокацию Киева на Запорожской АЭС, позиция главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, выехавшего на станцию, несмотря на украинские обстрелы,... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T17:50
2022-09-01T17:50
2022-09-01T18:02
специальная военная операция на украине
магатэ
в мире
рафаэль гросси
россия
украина
запорожская область
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813794989_0:169:3191:1964_1920x0_80_0_0_7bfc780245f6a705bd85f0782e36dac4.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские войска сорвали провокацию Киева на Запорожской АЭС, позиция главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, выехавшего на станцию, несмотря на украинские обстрелы, заслуживает уважения, сообщило Минобороны России."Данная провокация была сорвана эффективными действиями подразделений российских вооруженных сил и Росгвардии", - говорится в сообщении российского военного ведомства. В нем подчеркивается, что миссия МАГАТЭ во главе с Гросси начала плановую работу при полном обеспечении безопасности ЗАЭС российской стороной."Заслуживает уважение позиция Рафаэля Гросси и его команды, все-таки выехавших на станцию, несмотря на провокации Киева и обстрелы ВСУ", – добавило Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220901/zaes-1813798209.html
россия
украина
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813794989_115:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_ee6e4bf3ab04e425f912cd815c14107f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магатэ, в мире, рафаэль гросси, россия, украина, запорожская область, запорожская аэс, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, МАГАТЭ, В мире, Рафаэль Гросси, Россия, Украина, Запорожская область, Запорожская АЭС, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:50 01.09.2022 (обновлено: 18:02 01.09.2022)
Минобороны выразило уважение Гросси и другим делегатам МАГАТЭ
Минобороны выразило уважение Гросси и другим членам миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС