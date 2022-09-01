https://ria.ru/20220901/magate-1813741960.html

МАГАТЭ подтвердило прибытие миссии на Запорожскую АЭС

МАГАТЭ подтвердило прибытие миссии на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 01.09.2022

МАГАТЭ подтвердило прибытие миссии на Запорожскую АЭС

МАГАТЭ в четверг заявило о прибытии своей миссии во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси на Запорожскую АЭС. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T15:02

2022-09-01T15:02

2022-09-01T16:19

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ВЕНА, 1 сен - РИА Новости. МАГАТЭ в четверг заявило о прибытии своей миссии во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси на Запорожскую АЭС."Миссия МАГАТЭ по оказанию помощи и поддержки на Запорожскую АЭС во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси только что прибыла на Запорожскую атомную электростанцию для проведения необходимой деятельности в области ядерной безопасности и гарантий", - говорится в сообщении МАГАТЭ в Twitter.Как ранее передавал корреспондент РИА Новости, миссия МАГАТЭ на бронированных машинах ООН прибыла на Запорожскую АЭС в Энергодаре. Всего в колонне девять машин с надписью ООН и несколько единиц автомобилей сопровождения. Ситуация на станции на тот момент была спокойной. Звуков обстрелов не было.Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.Киевские войска при этом ведут обстрелы Энергодара. За прошедшие сутки город подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. По данным МО РФ, обстановка в районе атомной электростанции сложная, но остаётся под полным контролем. Несмотря на попытки киевского режима сорвать приезд группы экспертов МАГАТЭ на атомную электростанцию, российская сторона подтверждает готовность принять их с обеспечением полной безопасности дальнейшей работы, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20220901/energodar-1813652462.html

https://ria.ru/20220830/politika-1812951172.html

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Кирилл Волков

в мире, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, украина, запорожская область, ситуация в днр и лнр