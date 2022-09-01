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МАГАТЭ подтвердило прибытие миссии на Запорожскую АЭС
МАГАТЭ подтвердило прибытие миссии на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 01.09.2022
МАГАТЭ подтвердило прибытие миссии на Запорожскую АЭС
МАГАТЭ в четверг заявило о прибытии своей миссии во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси на Запорожскую АЭС. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T15:02
2022-09-01T15:02
2022-09-01T16:19
специальная военная операция на украине
в мире
рафаэль гросси
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запорожская аэс
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запорожская область
ситуация в днр и лнр
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ВЕНА, 1 сен - РИА Новости. МАГАТЭ в четверг заявило о прибытии своей миссии во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси на Запорожскую АЭС."Миссия МАГАТЭ по оказанию помощи и поддержки на Запорожскую АЭС во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси только что прибыла на Запорожскую атомную электростанцию для проведения необходимой деятельности в области ядерной безопасности и гарантий", - говорится в сообщении МАГАТЭ в Twitter.Как ранее передавал корреспондент РИА Новости, миссия МАГАТЭ на бронированных машинах ООН прибыла на Запорожскую АЭС в Энергодаре. Всего в колонне девять машин с надписью ООН и несколько единиц автомобилей сопровождения. Ситуация на станции на тот момент была спокойной. Звуков обстрелов не было.Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.Киевские войска при этом ведут обстрелы Энергодара. За прошедшие сутки город подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. По данным МО РФ, обстановка в районе атомной электростанции сложная, но остаётся под полным контролем. Несмотря на попытки киевского режима сорвать приезд группы экспертов МАГАТЭ на атомную электростанцию, российская сторона подтверждает готовность принять их с обеспечением полной безопасности дальнейшей работы, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20220901/energodar-1813652462.html
https://ria.ru/20220830/politika-1812951172.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, украина, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Украина, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:02 01.09.2022 (обновлено: 16:19 01.09.2022)
МАГАТЭ подтвердило прибытие миссии на Запорожскую АЭС
МАГАТЭ официально подтвердило прибытие миссии во главе с Гросси на Запорожскую АЭС
ВЕНА, 1 сен - РИА Новости.
МАГАТЭ в четверг заявило
о прибытии своей миссии во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси на Запорожскую АЭС.
"Миссия МАГАТЭ по оказанию помощи и поддержки на Запорожскую АЭС во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси только что прибыла на Запорожскую атомную электростанцию для проведения необходимой деятельности в области ядерной безопасности и гарантий", - говорится в сообщении МАГАТЭ в Twitter.
Как ранее передавал корреспондент РИА Новости, миссия МАГАТЭ на бронированных машинах ООН прибыла на Запорожскую АЭС в Энергодаре. Всего в колонне девять машин с надписью ООН и несколько единиц автомобилей сопровождения. Ситуация на станции на тот момент была спокойной. Звуков обстрелов не было.
Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.
Киевские войска при этом ведут обстрелы Энергодара. За прошедшие сутки город подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. По данным МО РФ, обстановка в районе атомной электростанции сложная, но остаётся под полным контролем. Несмотря на попытки киевского режима сорвать приезд группы экспертов МАГАТЭ на атомную электростанцию, российская сторона подтверждает готовность принять их с обеспечением полной безопасности дальнейшей работы, отметили в ведомстве.