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Путин спросил у школьницы из ЛНР, стало ли там тише

Путин спросил у школьницы из ЛНР, стало ли там тише - РИА Новости, 01.09.2022

Путин спросил у школьницы из ЛНР, стало ли там тише

Президент России Владимир Путин поинтересовался у школьницы из ЛНР, стало ли в республике "потише". РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T18:43

2022-09-01T18:43

2022-09-01T18:43

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

общество

россия

владимир путин

ситуация в днр и лнр

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КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поинтересовался у школьницы из ЛНР, стало ли в республике "потише".Путин провел открытый урок "Разговор о важном". После встречи глава государства по просьбе детей расписывался у них в блокнотах на память. Девочка из ЛНР попросила Путина передать привет ее младшей сестре. Она рассказала, что она родилась в 2014 году и "ни дня мирной жизни не видела". Путин поинтересовался, как ее зовут, и передал Милане большой привет."Как у вас там сейчас, потише стало?" - спросил президент. "Да, потише последнее время", - ответила школьница. "Ну слава Богу", - сказал Путин.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

луганская народная республика, общество, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр