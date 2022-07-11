https://ria.ru/20220711/lisichansk-1801632312.html

"Возвращения других уже не будет": как живет Лисичанск после освобождения

"Возвращения других уже не будет": как живет Лисичанск после освобождения - РИА Новости, 11.07.2022

"Возвращения других уже не будет": как живет Лисичанск после освобождения

Союзные войска России и ЛНР 2 июля освободили Лисичанск — последний город бывшей Луганской области, находившийся под контролем ВСУ. Теперь в населенном пункте в РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T16:47

2022-07-11T16:47

2022-07-11T17:31

фото

специальная военная операция на украине

лисичанск

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Союзные войска России и ЛНР 2 июля освободили Лисичанск — последний город бывшей Луганской области, находившийся под контролем ВСУ. Теперь в населенном пункте в первую очередь планируют обеспечить безопасность, разминировав территорию, после чего оперативно приступят к его восстановлению. Как сегодня живет город — в фотоленте Ria.ru.

лисичанск

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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