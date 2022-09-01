https://ria.ru/20220901/lazarev-1813762335.html

Лазарев рассказал о подарке Крутого своему сыну

Лазарев рассказал о подарке Крутого своему сыну - РИА Новости, 01.09.2022

Лазарев рассказал о подарке Крутого своему сыну

Сергей Лазарев рассказал о подарке, который Игорь Крутой сделал его сыну Никите. После расспросов мальчик попросил у композитора телефон. Их диалог произошел в... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T15:58

2022-09-01T15:58

2022-09-01T15:58

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сергей лазарев

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Сергей Лазарев рассказал о подарке, который Игорь Крутой сделал его сыну Никите. После расспросов мальчик попросил у композитора телефон. Их диалог произошел в прошлом году, когда Лазарев впервые вывел детей на красную дорожку фестиваля "Новая волна".В интервью порталу "7 дней" он добавил, что Крутой не забыл о своем обещании и на следующий же день передал ребенку смартфон.В свою очередь, Лазарев отметил, что не балует детей многочисленными брендовыми игрушками и гаджетам и старается научить их ценить вещи.Ранее Ксения Бородина рассказала, сколько стоила школьная форма ее дочерей.

https://ria.ru/20220901/pugacheva-1813712637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, сергей лазарев