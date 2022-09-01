Лазарев рассказал о подарке Крутого своему сыну
Игорь Крутой подарил сыну Сергея Лазарева Никите телефон
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкXXVI церемония вручения премии "Золотой граммофон"
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Сергей Лазарев рассказал о подарке, который Игорь Крутой сделал его сыну Никите. После расспросов мальчик попросил у композитора телефон. Их диалог произошел в прошлом году, когда Лазарев впервые вывел детей на красную дорожку фестиваля "Новая волна".
"Моего сына Игорь Яковлевич и раньше знал – видел на каких-то мероприятиях, днях рождения детей у общих знакомых. Он познакомился с Никитой, наговорил ему кучу комплиментов и спрашивает: "Какой подарок ты хочешь?". А мой ребенок тихо так отвечает: "Спасибо, ничего не надо". – "Но о чем-то ты мечтаешь?". И Никита признался: "Ну да, хотел бы мобильник", – рассказал певец.
В интервью порталу "7 дней" он добавил, что Крутой не забыл о своем обещании и на следующий же день передал ребенку смартфон.
В свою очередь, Лазарев отметил, что не балует детей многочисленными брендовыми игрушками и гаджетам и старается научить их ценить вещи.
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