Рейтинг@Mail.ru
Лазарев рассказал о подарке Крутого своему сыну - РИА Новости, 01.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220901/lazarev-1813762335.html
Лазарев рассказал о подарке Крутого своему сыну
Лазарев рассказал о подарке Крутого своему сыну - РИА Новости, 01.09.2022
Лазарев рассказал о подарке Крутого своему сыну
Сергей Лазарев рассказал о подарке, который Игорь Крутой сделал его сыну Никите. После расспросов мальчик попросил у композитора телефон. Их диалог произошел в... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T15:58
2022-09-01T15:58
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
сергей лазарев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763245508_0:0:1846:1039_1920x0_80_0_0_e4fc3756b46205d044de085f03f6727a.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Сергей Лазарев рассказал о подарке, который Игорь Крутой сделал его сыну Никите. После расспросов мальчик попросил у композитора телефон. Их диалог произошел в прошлом году, когда Лазарев впервые вывел детей на красную дорожку фестиваля "Новая волна".В интервью порталу "7 дней" он добавил, что Крутой не забыл о своем обещании и на следующий же день передал ребенку смартфон.В свою очередь, Лазарев отметил, что не балует детей многочисленными брендовыми игрушками и гаджетам и старается научить их ценить вещи.Ранее Ксения Бородина рассказала, сколько стоила школьная форма ее дочерей.
https://ria.ru/20220901/pugacheva-1813712637.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763245508_0:0:1626:1219_1920x0_80_0_0_291b8669e69cf71765246d36a75a7fb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, шоу-бизнес, сергей лазарев
Шоубиз, Знаменитости, Шоу-бизнес, Сергей Лазарев
15:58 01.09.2022
 
Лазарев рассказал о подарке Крутого своему сыну

Игорь Крутой подарил сыну Сергея Лазарева Никите телефон

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкXXVI церемония вручения премии "Золотой граммофон"
XXVI церемония вручения премии Золотой граммофон - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Сергей Лазарев рассказал о подарке, который Игорь Крутой сделал его сыну Никите. После расспросов мальчик попросил у композитора телефон. Их диалог произошел в прошлом году, когда Лазарев впервые вывел детей на красную дорожку фестиваля "Новая волна".

"Моего сына Игорь Яковлевич и раньше знал – видел на каких-то мероприятиях, днях рождения детей у общих знакомых. Он познакомился с Никитой, наговорил ему кучу комплиментов и спрашивает: "Какой подарок ты хочешь?". А мой ребенок тихо так отвечает: "Спасибо, ничего не надо". – "Но о чем-то ты мечтаешь?". И Никита признался: "Ну да, хотел бы мобильник", – рассказал певец.

В интервью порталу "7 дней" он добавил, что Крутой не забыл о своем обещании и на следующий же день передал ребенку смартфон.
В свою очередь, Лазарев отметил, что не балует детей многочисленными брендовыми игрушками и гаджетам и старается научить их ценить вещи.
Ранее Ксения Бородина рассказала, сколько стоила школьная форма ее дочерей.
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
13:44Шоубиз
Алла Пугачева лично отвела детей в школу
 
ШоубизЗнаменитостиШоу-бизнесСергей Лазарев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала