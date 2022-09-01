Чекунков назвал условия для переговоров с Японией о деятельности на Курилах
Чекунков: обсуждать с Японией хоздеятельность на Курилах можно при восстановлении диалога
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Возобновление переговоров о совместной хозяйственной деятельности России и Японии на Курильских островах возможно только после полного восстановления диалога между странами, заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Нам нужно сначала (до возобновления переговоров о совместной хозяйственной деятельности на Курилах – ред.) вернуться к разговору на нормальном языке – с нашей стороны на чистом русском, с их стороны на японском, без перевода с английского", - сказал Чекунков.
В ходе визита в Японию президента РФ Владимира Путина в декабре 2016 года между лидерами обеих стран была достигнута договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Рассматривались совместные проекты по таким направлениям, как марикультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора. Всего были осуществлены два пилотных проекта - в сфере переработки мусора и туризма, однако пандемия коронавируса не дала планам осуществиться в полной мере.
В конце апреля генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно объявил о принятом решении кабинета министров "на обозримое время" отложить безвизовые обмены с Россией, которые включали поездки японских граждан на "северные территории", как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
МИД РФ 21 марта заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.