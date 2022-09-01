https://ria.ru/20220901/kurily-1813611691.html

Чекунков назвал условия для переговоров с Японией о деятельности на Курилах

Чекунков назвал условия для переговоров с Японией о деятельности на Курилах - РИА Новости, 01.09.2022

Чекунков назвал условия для переговоров с Японией о деятельности на Курилах

Возобновление переговоров о совместной хозяйственной деятельности России и Японии на Курильских островах возможно только после полного восстановления диалога... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T07:35

2022-09-01T07:35

2022-09-01T07:35

владимир путин

хирокадзу мацуно

япония

россия

курильские острова

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Возобновление переговоров о совместной хозяйственной деятельности России и Японии на Курильских островах возможно только после полного восстановления диалога между странами, заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.В ходе визита в Японию президента РФ Владимира Путина в декабре 2016 года между лидерами обеих стран была достигнута договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Рассматривались совместные проекты по таким направлениям, как марикультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора. Всего были осуществлены два пилотных проекта - в сфере переработки мусора и туризма, однако пандемия коронавируса не дала планам осуществиться в полной мере.В конце апреля генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно объявил о принятом решении кабинета министров "на обозримое время" отложить безвизовые обмены с Россией, которые включали поездки японских граждан на "северные территории", как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.МИД РФ 21 марта заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

https://ria.ru/20220119/chekunkov-1768389926.html

япония

россия

курильские острова

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владимир путин, хирокадзу мацуно, япония, россия, курильские острова, санкции в отношении россии