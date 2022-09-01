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Чекунков назвал условия для переговоров с Японией о деятельности на Курилах - РИА Новости, 01.09.2022
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Чекунков назвал условия для переговоров с Японией о деятельности на Курилах
Чекунков назвал условия для переговоров с Японией о деятельности на Курилах - РИА Новости, 01.09.2022
Чекунков назвал условия для переговоров с Японией о деятельности на Курилах
Возобновление переговоров о совместной хозяйственной деятельности России и Японии на Курильских островах возможно только после полного восстановления диалога... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T07:35
2022-09-01T07:35
владимир путин
хирокадзу мацуно
япония
россия
курильские острова
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Возобновление переговоров о совместной хозяйственной деятельности России и Японии на Курильских островах возможно только после полного восстановления диалога между странами, заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.В ходе визита в Японию президента РФ Владимира Путина в декабре 2016 года между лидерами обеих стран была достигнута договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Рассматривались совместные проекты по таким направлениям, как марикультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора. Всего были осуществлены два пилотных проекта - в сфере переработки мусора и туризма, однако пандемия коронавируса не дала планам осуществиться в полной мере.В конце апреля генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно объявил о принятом решении кабинета министров "на обозримое время" отложить безвизовые обмены с Россией, которые включали поездки японских граждан на "северные территории", как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.МИД РФ 21 марта заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
https://ria.ru/20220119/chekunkov-1768389926.html
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владимир путин, хирокадзу мацуно, япония, россия, курильские острова, санкции в отношении россии
Владимир Путин, Хирокадзу Мацуно, Япония, Россия, Курильские острова, Санкции в отношении России
07:35 01.09.2022
 
Чекунков назвал условия для переговоров с Японией о деятельности на Курилах

Чекунков: обсуждать с Японией хоздеятельность на Курилах можно при восстановлении диалога

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлава Минвостокразвития Алексей Чекунков
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Возобновление переговоров о совместной хозяйственной деятельности России и Японии на Курильских островах возможно только после полного восстановления диалога между странами, заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Нам нужно сначала (до возобновления переговоров о совместной хозяйственной деятельности на Курилах – ред.) вернуться к разговору на нормальном языке – с нашей стороны на чистом русском, с их стороны на японском, без перевода с английского", - сказал Чекунков.
В ходе визита в Японию президента РФ Владимира Путина в декабре 2016 года между лидерами обеих стран была достигнута договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Рассматривались совместные проекты по таким направлениям, как марикультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора. Всего были осуществлены два пилотных проекта - в сфере переработки мусора и туризма, однако пандемия коронавируса не дала планам осуществиться в полной мере.
В конце апреля генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно объявил о принятом решении кабинета министров "на обозримое время" отложить безвизовые обмены с Россией, которые включали поездки японских граждан на "северные территории", как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
МИД РФ 21 марта заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
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Алексей Чекунков: на Курилах можно снимать кино и заниматься серфингом
 
Владимир ПутинХирокадзу МацуноЯпонияРоссияКурильские островаСанкции в отношении России
 
 
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