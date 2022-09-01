https://ria.ru/20220901/kurily-1813606852.html

На Курилах в рамках преференциального режима появилось восемь резидентов

На Курилах в рамках преференциального режима появилось восемь резидентов - РИА Новости, 01.09.2022

На Курилах в рамках преференциального режима появилось восемь резидентов

За три месяца с начала работы преференциального режима на Курильских островах там появилось восемь резидентов, сообщил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T06:12

2022-09-01T06:12

2022-09-01T06:12

экономика

владимир путин

курильские острова

россия

северо-курильский городской округ

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. За три месяца с начала работы преференциального режима на Курильских островах там появилось восемь резидентов, сообщил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.Ранее гендиректор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев сообщил, что в рамках преференциального режима на Курилах в 2022 году планируется подписание соглашений с 15 инвесторами.Он напомнил, что на Курильских островах параллельно существует территория опережающего развития. "Восемь ее резидентов уже реализуют проекты на 12 миллиардов рублей. План до конца 2023 года – 35 резидентов. Основные отрасли – туризм, рыбопереработка, возобновляемая энергетика. Есть живой интерес - мы возили несколько делегаций, в основном это российские компании", - сказал министр.По поручению президента России Владимира Путина на Курильских островах разработан особый преференциальный режим. Резиденты освобождены от налогов на прибыль, имущество, транспортного и земельного на 20 лет. Страховые взносы зафиксированы в размере 7,6%. Закон предоставляет налоговые льготы организациям, зарегистрированным на территории Южно-Курильского, Курильского или Северо-Курильского городских округов после 1 января 2022 года.Территория опережающего развития (ТОР) "Курилы", где установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности, создана в 2017 году.

https://ria.ru/20220901/sanktsii-1813604187.html

курильские острова

россия

северо-курильский городской округ

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экономика, владимир путин, курильские острова, россия, северо-курильский городской округ