Рейтинг@Mail.ru
На Курилах в рамках преференциального режима появилось восемь резидентов - РИА Новости, 01.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220901/kurily-1813606852.html
На Курилах в рамках преференциального режима появилось восемь резидентов
На Курилах в рамках преференциального режима появилось восемь резидентов - РИА Новости, 01.09.2022
На Курилах в рамках преференциального режима появилось восемь резидентов
За три месяца с начала работы преференциального режима на Курильских островах там появилось восемь резидентов, сообщил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T06:12
2022-09-01T06:12
экономика
владимир путин
курильские острова
россия
северо-курильский городской округ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796252502_0:98:3222:1910_1920x0_80_0_0_73ee1c55ca64269b66dab9df90732e0e.jpg
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. За три месяца с начала работы преференциального режима на Курильских островах там появилось восемь резидентов, сообщил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.Ранее гендиректор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев сообщил, что в рамках преференциального режима на Курилах в 2022 году планируется подписание соглашений с 15 инвесторами.Он напомнил, что на Курильских островах параллельно существует территория опережающего развития. "Восемь ее резидентов уже реализуют проекты на 12 миллиардов рублей. План до конца 2023 года – 35 резидентов. Основные отрасли – туризм, рыбопереработка, возобновляемая энергетика. Есть живой интерес - мы возили несколько делегаций, в основном это российские компании", - сказал министр.По поручению президента России Владимира Путина на Курильских островах разработан особый преференциальный режим. Резиденты освобождены от налогов на прибыль, имущество, транспортного и земельного на 20 лет. Страховые взносы зафиксированы в размере 7,6%. Закон предоставляет налоговые льготы организациям, зарегистрированным на территории Южно-Курильского, Курильского или Северо-Курильского городских округов после 1 января 2022 года.Территория опережающего развития (ТОР) "Курилы", где установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности, создана в 2017 году.
https://ria.ru/20220901/sanktsii-1813604187.html
курильские острова
россия
северо-курильский городской округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796252502_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7c13f362ea5a33218e8e93a3b87311b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир путин, курильские острова, россия, северо-курильский городской округ
Экономика, Владимир Путин, Курильские острова, Россия, Северо-Курильский городской округ
06:12 01.09.2022
 
На Курилах в рамках преференциального режима появилось восемь резидентов

Глава Минвостока Чекунков: на Курилах появилось восемь резидентов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлава Минвостокразвития Алексей Чекунков
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. За три месяца с начала работы преференциального режима на Курильских островах там появилось восемь резидентов, сообщил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Ранее гендиректор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев сообщил, что в рамках преференциального режима на Курилах в 2022 году планируется подписание соглашений с 15 инвесторами.
"За три месяца у нас есть восемь резидентов. Это все российские компании. В основном это туризм, рыбопереработка, есть проект проработки по возобновляемой энергетике", - сказал Чекунков.
Он напомнил, что на Курильских островах параллельно существует территория опережающего развития. "Восемь ее резидентов уже реализуют проекты на 12 миллиардов рублей. План до конца 2023 года – 35 резидентов. Основные отрасли – туризм, рыбопереработка, возобновляемая энергетика. Есть живой интерес - мы возили несколько делегаций, в основном это российские компании", - сказал министр.
По поручению президента России Владимира Путина на Курильских островах разработан особый преференциальный режим. Резиденты освобождены от налогов на прибыль, имущество, транспортного и земельного на 20 лет. Страховые взносы зафиксированы в размере 7,6%. Закон предоставляет налоговые льготы организациям, зарегистрированным на территории Южно-Курильского, Курильского или Северо-Курильского городских округов после 1 января 2022 года.
Территория опережающего развития (ТОР) "Курилы", где установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности, создана в 2017 году.
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время научно-практического форума в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
04:10
Глава Минвостока заявил о продолжении работы японского бизнеса в России
 
ЭкономикаВладимир ПутинКурильские островаРоссияСеверо-Курильский городской округ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала