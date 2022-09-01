На Курилах в рамках преференциального режима появилось восемь резидентов
Глава Минвостока Чекунков: на Курилах появилось восемь резидентов
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. За три месяца с начала работы преференциального режима на Курильских островах там появилось восемь резидентов, сообщил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Ранее гендиректор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев сообщил, что в рамках преференциального режима на Курилах в 2022 году планируется подписание соглашений с 15 инвесторами.
"За три месяца у нас есть восемь резидентов. Это все российские компании. В основном это туризм, рыбопереработка, есть проект проработки по возобновляемой энергетике", - сказал Чекунков.
Он напомнил, что на Курильских островах параллельно существует территория опережающего развития. "Восемь ее резидентов уже реализуют проекты на 12 миллиардов рублей. План до конца 2023 года – 35 резидентов. Основные отрасли – туризм, рыбопереработка, возобновляемая энергетика. Есть живой интерес - мы возили несколько делегаций, в основном это российские компании", - сказал министр.
По поручению президента России Владимира Путина на Курильских островах разработан особый преференциальный режим. Резиденты освобождены от налогов на прибыль, имущество, транспортного и земельного на 20 лет. Страховые взносы зафиксированы в размере 7,6%. Закон предоставляет налоговые льготы организациям, зарегистрированным на территории Южно-Курильского, Курильского или Северо-Курильского городских округов после 1 января 2022 года.
Территория опережающего развития (ТОР) "Курилы", где установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности, создана в 2017 году.