https://ria.ru/20220901/kitay-1813708950.html

Китай обвинил США в технологической блокаде

Китай обвинил США в технологической блокаде - РИА Новости, 01.09.2022

Китай обвинил США в технологической блокаде

США, ограничивая продажу компьютерных чипов в Россию и Китай, занимаются технологической блокадой, тщетно пытаясь монополизировать передовые мировые технологии... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T13:31

2022-09-01T13:31

2022-09-01T13:31

технологии

сша

китай

санкции

мид кнр

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ПЕКИН, 1 сен – РИА Новости. США, ограничивая продажу компьютерных чипов в Россию и Китай, занимаются технологической блокадой, тщетно пытаясь монополизировать передовые мировые технологии и сохранить свое технологическое доминирование, но это обречено на провал, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Ранее газета New York Times сообщала, что администрация президента США Джо Байдена ввела ограничения на продажу некоторых высокотехнологичных компьютерных чипов в Россию и Китай. Отмечалось, что новые ограничения касаются высококлассных моделей чипов, известных как графические процессоры, или GPU, которые продаются компаниями из Силиконовой долины Nvidia и Advanced Micro Devices. В правительстве США, как пишет издание, заявили, что такого рода продукты могут быть использованы или перенаправлены для военных целей в Китай или Россию."Подход США типичен для технологической гегемонии. США вновь и вновь обобщают концепцию национальной безопасности, злоупотребляют государственной мощью и пытаются использовать свои технологические преимущества для сдерживания и подавления развития стран с формирующимся рынком и развивающихся стран", - заявил дипломат.По его словам, "эти действия нарушают правила рыночной экономики и международный торгово-экономический порядок, а также подрывают стабильность глобальных производственных цепочек и цепей поставок"."Китай решительно выступает против этого. США политизируют, инструментализируют и вепонизируют научно-технические и торгово-экономические вопросы, занимаются технологической блокадой, тщетно пытаясь монополизировать передовые мировые технологии, сохранить свое технологическое доминирование и разрушить тесно взаимосвязанные глобальные цепочки производства и поставок. Это обречено на провал", - подчеркнул он.Ранее Байден подписал закон о мерах поддержки американских производителей полупроводников на 52,7 миллиарда долларов для усиления позиций в конкуренции с Китаем. Администрация Байдена в обзоре цепочки поставок в 2021 году признавала значительную зависимость страны от продукции TSMC, и, по данным исследовательской группы Capital Economics, именно TSMC производит более 90% самых современных микрочипов в мире. Крупнейшие технологические корпорации США, включая Apple, Intel, NVIDIA, Qualcomm, AMD и Broadcom, закупают микрочипы у TSMC, в то время как правительство США зависит от тайваньских микрочипов для производства некоторых наиболее важных и сложных систем, включая вооружение. По мнению экспертов, нынешняя политика Вашингтона в отношении острова несет значительные риски в случае, если ситуация выльется в вооруженный конфликт и затронет производство полупроводников на Тайване, поставляемых на американский рынок.

https://ria.ru/20220831/kitay-1813240967.html

https://ria.ru/20220820/sanktsii-1810851565.html

https://ria.ru/20220810/kitay-1808402393.html

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, сша, китай, санкции, мид кнр