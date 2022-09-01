https://ria.ru/20220901/kitay-1813708950.html
Китай обвинил США в технологической блокаде
Китай обвинил США в технологической блокаде - РИА Новости, 01.09.2022
Китай обвинил США в технологической блокаде
США, ограничивая продажу компьютерных чипов в Россию и Китай, занимаются технологической блокадой, тщетно пытаясь монополизировать передовые мировые технологии... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T13:31
2022-09-01T13:31
2022-09-01T13:31
технологии
сша
китай
санкции
мид кнр
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ПЕКИН, 1 сен – РИА Новости. США, ограничивая продажу компьютерных чипов в Россию и Китай, занимаются технологической блокадой, тщетно пытаясь монополизировать передовые мировые технологии и сохранить свое технологическое доминирование, но это обречено на провал, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Ранее газета New York Times сообщала, что администрация президента США Джо Байдена ввела ограничения на продажу некоторых высокотехнологичных компьютерных чипов в Россию и Китай. Отмечалось, что новые ограничения касаются высококлассных моделей чипов, известных как графические процессоры, или GPU, которые продаются компаниями из Силиконовой долины Nvidia и Advanced Micro Devices. В правительстве США, как пишет издание, заявили, что такого рода продукты могут быть использованы или перенаправлены для военных целей в Китай или Россию."Подход США типичен для технологической гегемонии. США вновь и вновь обобщают концепцию национальной безопасности, злоупотребляют государственной мощью и пытаются использовать свои технологические преимущества для сдерживания и подавления развития стран с формирующимся рынком и развивающихся стран", - заявил дипломат.По его словам, "эти действия нарушают правила рыночной экономики и международный торгово-экономический порядок, а также подрывают стабильность глобальных производственных цепочек и цепей поставок"."Китай решительно выступает против этого. США политизируют, инструментализируют и вепонизируют научно-технические и торгово-экономические вопросы, занимаются технологической блокадой, тщетно пытаясь монополизировать передовые мировые технологии, сохранить свое технологическое доминирование и разрушить тесно взаимосвязанные глобальные цепочки производства и поставок. Это обречено на провал", - подчеркнул он.Ранее Байден подписал закон о мерах поддержки американских производителей полупроводников на 52,7 миллиарда долларов для усиления позиций в конкуренции с Китаем. Администрация Байдена в обзоре цепочки поставок в 2021 году признавала значительную зависимость страны от продукции TSMC, и, по данным исследовательской группы Capital Economics, именно TSMC производит более 90% самых современных микрочипов в мире. Крупнейшие технологические корпорации США, включая Apple, Intel, NVIDIA, Qualcomm, AMD и Broadcom, закупают микрочипы у TSMC, в то время как правительство США зависит от тайваньских микрочипов для производства некоторых наиболее важных и сложных систем, включая вооружение. По мнению экспертов, нынешняя политика Вашингтона в отношении острова несет значительные риски в случае, если ситуация выльется в вооруженный конфликт и затронет производство полупроводников на Тайване, поставляемых на американский рынок.
https://ria.ru/20220831/kitay-1813240967.html
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https://ria.ru/20220810/kitay-1808402393.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сша, китай, санкции, мид кнр
Технологии, США, Китай, Санкции, МИД КНР
Китай обвинил США в технологической блокаде
МИД КНР обвинил США в технологической блокаде из-за ввода ограничений на продажу чипов
ПЕКИН, 1 сен – РИА Новости. США, ограничивая продажу компьютерных чипов в Россию и Китай, занимаются технологической блокадой, тщетно пытаясь монополизировать передовые мировые технологии и сохранить свое технологическое доминирование, но это обречено на провал, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее газета New York Times сообщала, что администрация президента США Джо Байдена ввела ограничения
на продажу некоторых высокотехнологичных компьютерных чипов в Россию
и Китай
. Отмечалось, что новые ограничения касаются высококлассных моделей чипов, известных как графические процессоры, или GPU, которые продаются компаниями из Силиконовой долины Nvidia и Advanced Micro Devices. В правительстве США, как пишет издание, заявили, что такого рода продукты могут быть использованы или перенаправлены для военных целей в Китай или Россию.
"Подход США типичен для технологической гегемонии. США вновь и вновь обобщают концепцию национальной безопасности, злоупотребляют государственной мощью и пытаются использовать свои технологические преимущества для сдерживания и подавления развития стран с формирующимся рынком и развивающихся стран", - заявил дипломат.
По его словам, "эти действия нарушают правила рыночной экономики и международный торгово-экономический порядок, а также подрывают стабильность глобальных производственных цепочек и цепей поставок".
"Китай решительно выступает против этого. США политизируют, инструментализируют и вепонизируют научно-технические и торгово-экономические вопросы, занимаются технологической блокадой, тщетно пытаясь монополизировать передовые мировые технологии, сохранить свое технологическое доминирование и разрушить тесно взаимосвязанные глобальные цепочки производства и поставок. Это обречено на провал", - подчеркнул он.
Ранее Байден подписал закон о мерах поддержки американских производителей полупроводников на 52,7 миллиарда долларов для усиления позиций в конкуренции с Китаем. Администрация Байдена в обзоре цепочки поставок в 2021 году признавала значительную зависимость страны от продукции TSMC, и, по данным исследовательской группы Capital Economics
, именно TSMC производит более 90% самых современных микрочипов в мире. Крупнейшие технологические корпорации США, включая Apple
, Intel, NVIDIA, Qualcomm
, AMD и Broadcom, закупают микрочипы у TSMC, в то время как правительство США зависит от тайваньских микрочипов для производства некоторых наиболее важных и сложных систем, включая вооружение. По мнению экспертов, нынешняя политика Вашингтона
в отношении острова несет значительные риски в случае, если ситуация выльется в вооруженный конфликт и затронет производство полупроводников на Тайване
, поставляемых на американский рынок.