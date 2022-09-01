https://ria.ru/20220901/chipy-1813623727.html

СМИ: США ввели ограничения на экспорт компьютерных чипов в Россию и Китай

СМИ: США ввели ограничения на экспорт компьютерных чипов в Россию и Китай - РИА Новости, 01.09.2022

СМИ: США ввели ограничения на экспорт компьютерных чипов в Россию и Китай

Администрация президента США Джо Байдена ввела ограничения на экспорт некоторых видов компьютерных чипов в Россию и Китай, пишет газета New York Times. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T08:58

2022-09-01T08:58

2022-09-01T14:50

сша

китай

россия

технологии

capital economics

apple

qualcomm

amd, inc.

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149408/28/1494082876_0:204:1626:1119_1920x0_80_0_0_d2aaa3c43723c622f34df82b4f4f2e81.jpg

ВАШИНГТОН, 1 сен — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена ввела ограничения на экспорт некоторых видов компьютерных чипов в Россию и Китай, пишет газета New York Times."Новые ограничения касаются высококлассных моделей чипов, известных как графические процессоры, или GPU, которые продаются компаниями из Силиконовой долины Nvidia и Advanced Micro Devices", — сообщило издание.Такие чипы, как правило, используются в крупнейших суперкомпьютерах, при помощи которых специалисты и корпорации занимаются распознаванием речи и предметов на снимках.Как пишет NYT, теперь Вашингтон требует экспортных лицензий для продажи высокопроизводительных чипов. Власти опасаются, что продукты такого типа якобы могут быть отправлены для военных целей в Китай или Россию.По мнению авторов материала, эти меры являются частью холодной войны между КНР и США и за первенство в передовых технологиях.Ранее власти США выделили на поддержку производителей полупроводников 52,7 миллиарда долларов. Администрация Байдена признавала, что страна в большой степени зависит от продукции TSMC, и, по данным исследовательской группы Capital Economics, именно тайваньская компания производит более 90% самых современных микрочипов в мире. Крупнейшие технологические корпорации США приобретают микрочипы у TSMC, в то время как правительство США зависит от тайваньских микрочипов для производства некоторых наиболее важных и сложных систем, включая вооружение. По мнению экспертов, нынешняя политика Вашингтона в отношении острова несет значительные риски в случае, если ситуация выльется в вооруженный конфликт и затронет производство полупроводников на Тайване, поставляемых на американский рынок.

https://ria.ru/20210915/videokarta-1750204931.html

https://ria.ru/20211209/miet-1762824754.html

сша

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сша, китай, россия, технологии, capital economics, apple, qualcomm, amd, inc., nvidia corporation