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СМИ: США ввели ограничения на экспорт компьютерных чипов в Россию и Китай - РИА Новости, 01.09.2022
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СМИ: США ввели ограничения на экспорт компьютерных чипов в Россию и Китай
СМИ: США ввели ограничения на экспорт компьютерных чипов в Россию и Китай - РИА Новости, 01.09.2022
СМИ: США ввели ограничения на экспорт компьютерных чипов в Россию и Китай
Администрация президента США Джо Байдена ввела ограничения на экспорт некоторых видов компьютерных чипов в Россию и Китай, пишет газета New York Times. РИА Новости, 01.09.2022
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ВАШИНГТОН, 1 сен — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена ввела ограничения на экспорт некоторых видов компьютерных чипов в Россию и Китай, пишет газета New York Times."Новые ограничения касаются высококлассных моделей чипов, известных как графические процессоры, или GPU, которые продаются компаниями из Силиконовой долины Nvidia и Advanced Micro Devices", — сообщило издание.Такие чипы, как правило, используются в крупнейших суперкомпьютерах, при помощи которых специалисты и корпорации занимаются распознаванием речи и предметов на снимках.Как пишет NYT, теперь Вашингтон требует экспортных лицензий для продажи высокопроизводительных чипов. Власти опасаются, что продукты такого типа якобы могут быть отправлены для военных целей в Китай или Россию.По мнению авторов материала, эти меры являются частью холодной войны между КНР и США и за первенство в передовых технологиях.Ранее власти США выделили на поддержку производителей полупроводников 52,7 миллиарда долларов. Администрация Байдена признавала, что страна в большой степени зависит от продукции TSMC, и, по данным исследовательской группы Capital Economics, именно тайваньская компания производит более 90% самых современных микрочипов в мире. Крупнейшие технологические корпорации США приобретают микрочипы у TSMC, в то время как правительство США зависит от тайваньских микрочипов для производства некоторых наиболее важных и сложных систем, включая вооружение. По мнению экспертов, нынешняя политика Вашингтона в отношении острова несет значительные риски в случае, если ситуация выльется в вооруженный конфликт и затронет производство полупроводников на Тайване, поставляемых на американский рынок.
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сша, китай, россия, технологии, capital economics, apple, qualcomm, amd, inc., nvidia corporation
США, Китай, Россия, Технологии, Capital Economics, Apple, Qualcomm, AMD, Inc., NVIDIA Corporation
08:58 01.09.2022 (обновлено: 14:50 01.09.2022)
 
СМИ: США ввели ограничения на экспорт компьютерных чипов в Россию и Китай

NYT: США ввели ограничения на экспорт компьютерных чипов Nvidia в Россию и Китай

CC BY 3.0 / D-Wave Systems, Inc. / Чип компании D-Wave Systems Inc., предназначенный для квантовых вычислений
Чип компании D-Wave Systems Inc., предназначенный для квантовых вычислений - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
CC BY 3.0 / D-Wave Systems, Inc. /
Чип компании D-Wave Systems Inc., предназначенный для квантовых вычислений. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 сен — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена ввела ограничения на экспорт некоторых видов компьютерных чипов в Россию и Китай, пишет газета New York Times.
"Новые ограничения касаются высококлассных моделей чипов, известных как графические процессоры, или GPU, которые продаются компаниями из Силиконовой долины Nvidia и Advanced Micro Devices", — сообщило издание.
Такие чипы, как правило, используются в крупнейших суперкомпьютерах, при помощи которых специалисты и корпорации занимаются распознаванием речи и предметов на снимках.
Как пишет NYT, теперь Вашингтон требует экспортных лицензий для продажи высокопроизводительных чипов. Власти опасаются, что продукты такого типа якобы могут быть отправлены для военных целей в Китай или Россию.
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По мнению авторов материала, эти меры являются частью холодной войны между КНР и США и за первенство в передовых технологиях.
Ранее власти США выделили на поддержку производителей полупроводников 52,7 миллиарда долларов. Администрация Байдена признавала, что страна в большой степени зависит от продукции TSMC, и, по данным исследовательской группы Capital Economics, именно тайваньская компания производит более 90% самых современных микрочипов в мире.
Крупнейшие технологические корпорации США приобретают микрочипы у TSMC, в то время как правительство США зависит от тайваньских микрочипов для производства некоторых наиболее важных и сложных систем, включая вооружение. По мнению экспертов, нынешняя политика Вашингтона в отношении острова несет значительные риски в случае, если ситуация выльется в вооруженный конфликт и затронет производство полупроводников на Тайване, поставляемых на американский рынок.
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СШАКитайРоссияТехнологииCapital EconomicsAppleQualcommAMD, Inc.NVIDIA Corporation
 
 
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