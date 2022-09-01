08:58 01.09.2022 (обновлено: 14:50 01.09.2022)
СМИ: США ввели ограничения на экспорт компьютерных чипов в Россию и Китай
NYT: США ввели ограничения на экспорт компьютерных чипов Nvidia в Россию и Китай
CC BY 3.0 / D-Wave Systems, Inc. / Чип компании D-Wave Systems Inc., предназначенный для квантовых вычислений
Чип компании D-Wave Systems Inc., предназначенный для квантовых вычислений. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 сен — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена ввела ограничения на экспорт некоторых видов компьютерных чипов в Россию и Китай, пишет газета New York Times.
"Новые ограничения касаются высококлассных моделей чипов, известных как графические процессоры, или GPU, которые продаются компаниями из Силиконовой долины Nvidia и Advanced Micro Devices", — сообщило издание.
Такие чипы, как правило, используются в крупнейших суперкомпьютерах, при помощи которых специалисты и корпорации занимаются распознаванием речи и предметов на снимках.
15 сентября 2021, 17:31НаукаКитай создал графический чип, который станет аналогом видеокарт GeForce
По мнению авторов материала, эти меры являются частью холодной войны между КНР и США и за первенство в передовых технологиях.
Ранее власти США выделили на поддержку производителей полупроводников 52,7 миллиарда долларов. Администрация Байдена признавала, что страна в большой степени зависит от продукции TSMC, и, по данным исследовательской группы Capital Economics, именно тайваньская компания производит более 90% самых современных микрочипов в мире.
Крупнейшие технологические корпорации США приобретают микрочипы у TSMC, в то время как правительство США зависит от тайваньских микрочипов для производства некоторых наиболее важных и сложных систем, включая вооружение. По мнению экспертов, нынешняя политика Вашингтона в отношении острова несет значительные риски в случае, если ситуация выльется в вооруженный конфликт и затронет производство полупроводников на Тайване, поставляемых на американский рынок.
9 декабря 2021, 09:00НаукаВ России создали чип для фотонной техники нового поколения