Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали реформы в политической системе Казахстана - РИА Новости, 01.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220901/kazakhstan-1813708697.html
В Кремле прокомментировали реформы в политической системе Казахстана
В Кремле прокомментировали реформы в политической системе Казахстана - РИА Новости, 01.09.2022
В Кремле прокомментировали реформы в политической системе Казахстана
В Кремле хотят видеть будущее партнерских отношений России и Казахстана на фоне реформ в Нур-Султане как блестящее, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T13:31
2022-09-01T13:31
в мире
казахстан
россия
нур-султан
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810829787_0:27:1068:628_1920x0_80_0_0_8f376c8c2c7f23afdd11393f88d65800.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В Кремле хотят видеть будущее партнерских отношений России и Казахстана на фоне реформ в Нур-Султане как блестящее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы хотим видеть будущее наших двусторонних отношений и будущее самого Казахстана только как самое блестящее будущее. Казахстан - это наш большой партнер и в двустороннем плане, и в плане интеграционных форматов. Трудно переоценить значение нашего двустороннего диалога, союзничества и партнерства. Мы надеемся, что по всем направлениям это партнерство будет дальше развиваться и, конечно, мы хотим, чтобы Казахстан был процветающей, уверенной в себе, крепко стоящей на ногах, стабильной страной, стабильным государством", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220901/vybory-1813629488.html
казахстан
россия
нур-султан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810829787_28:0:1037:757_1920x0_80_0_0_279d9337968e60cb1a6decd2f76afbc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, россия, нур-султан, дмитрий песков
В мире, Казахстан, Россия, Нур-Султан, Дмитрий Песков
13:31 01.09.2022
 
В Кремле прокомментировали реформы в политической системе Казахстана

Песков заявил, что в Кремле хотят видеть будущее партнерства России и Казахстана блестящим

© РИА Новости / Пресс-служба президента РФ / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента РФ
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В Кремле хотят видеть будущее партнерских отношений России и Казахстана на фоне реформ в Нур-Султане как блестящее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы хотим видеть будущее наших двусторонних отношений и будущее самого Казахстана только как самое блестящее будущее. Казахстан - это наш большой партнер и в двустороннем плане, и в плане интеграционных форматов. Трудно переоценить значение нашего двустороннего диалога, союзничества и партнерства. Мы надеемся, что по всем направлениям это партнерство будет дальше развиваться и, конечно, мы хотим, чтобы Казахстан был процветающей, уверенной в себе, крепко стоящей на ногах, стабильной страной, стабильным государством", - сказал Песков.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
09:19
Токаев объявил о намерении провести внеочередные президентские выборы
 
В миреКазахстанРоссияНур-СултанДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала