https://ria.ru/20220901/kazakhstan-1813708697.html
В Кремле прокомментировали реформы в политической системе Казахстана
В Кремле прокомментировали реформы в политической системе Казахстана - РИА Новости, 01.09.2022
В Кремле прокомментировали реформы в политической системе Казахстана
В Кремле хотят видеть будущее партнерских отношений России и Казахстана на фоне реформ в Нур-Султане как блестящее, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T13:31
2022-09-01T13:31
2022-09-01T13:31
в мире
казахстан
россия
нур-султан
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В Кремле хотят видеть будущее партнерских отношений России и Казахстана на фоне реформ в Нур-Султане как блестящее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы хотим видеть будущее наших двусторонних отношений и будущее самого Казахстана только как самое блестящее будущее. Казахстан - это наш большой партнер и в двустороннем плане, и в плане интеграционных форматов. Трудно переоценить значение нашего двустороннего диалога, союзничества и партнерства. Мы надеемся, что по всем направлениям это партнерство будет дальше развиваться и, конечно, мы хотим, чтобы Казахстан был процветающей, уверенной в себе, крепко стоящей на ногах, стабильной страной, стабильным государством", - сказал Песков.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, россия, нур-султан, дмитрий песков
В мире, Казахстан, Россия, Нур-Султан, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали реформы в политической системе Казахстана
Песков заявил, что в Кремле хотят видеть будущее партнерства России и Казахстана блестящим