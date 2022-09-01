https://ria.ru/20220901/kazakhstan-1813708697.html

В Кремле прокомментировали реформы в политической системе Казахстана

В Кремле прокомментировали реформы в политической системе Казахстана - РИА Новости, 01.09.2022

В Кремле прокомментировали реформы в политической системе Казахстана

В Кремле хотят видеть будущее партнерских отношений России и Казахстана на фоне реформ в Нур-Султане как блестящее, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T13:31

2022-09-01T13:31

2022-09-01T13:31

в мире

казахстан

россия

нур-султан

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В Кремле хотят видеть будущее партнерских отношений России и Казахстана на фоне реформ в Нур-Султане как блестящее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы хотим видеть будущее наших двусторонних отношений и будущее самого Казахстана только как самое блестящее будущее. Казахстан - это наш большой партнер и в двустороннем плане, и в плане интеграционных форматов. Трудно переоценить значение нашего двустороннего диалога, союзничества и партнерства. Мы надеемся, что по всем направлениям это партнерство будет дальше развиваться и, конечно, мы хотим, чтобы Казахстан был процветающей, уверенной в себе, крепко стоящей на ногах, стабильной страной, стабильным государством", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220901/vybory-1813629488.html

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нур-султан

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, казахстан, россия, нур-султан, дмитрий песков