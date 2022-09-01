https://ria.ru/20220901/kaliningrad-1813738703.html
Путин прибыл в Калининград, где пообщается со школьниками
Путин прибыл в Калининград, где пообщается со школьниками - РИА Новости, 01.09.2022
Путин прибыл в Калининград, где пообщается со школьниками
Президент России Владимир Путин в четверг прибыл в Калининград, где проведет открытый урок, пообщается со школьниками и участниками нового молодежного движения. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T14:51
2022-09-01T14:51
2022-09-01T14:51
общество
калининград
общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи
владимир путин
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг прибыл в Калининград, где проведет открытый урок, пообщается со школьниками и участниками нового молодежного движения.Кроме того, глава государства из Калининграда выйдет на связь с Таджикистаном, где сегодня откроется пять школ с обучением на русском языке.Кроме того, в этот же день Путин проведет первое очное заседание членов Наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.Затем Путин проведет рабочую встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым и посетит филиал Нахимовского военно-морского училища.
https://ria.ru/20220831/putin-1813441550.html
калининград
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, калининград, общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи, владимир путин
Общество, Калининград, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи, Владимир Путин
Путин прибыл в Калининград, где пообщается со школьниками
Президент Путин прибыл в Калининград, где проведет открытый урок для школьников