https://ria.ru/20220901/kaliningrad-1813738703.html

Путин прибыл в Калининград, где пообщается со школьниками

Путин прибыл в Калининград, где пообщается со школьниками - РИА Новости, 01.09.2022

Путин прибыл в Калининград, где пообщается со школьниками

Президент России Владимир Путин в четверг прибыл в Калининград, где проведет открытый урок, пообщается со школьниками и участниками нового молодежного движения. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T14:51

2022-09-01T14:51

2022-09-01T14:51

общество

калининград

общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151798/33/1517983381_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_a0cd5d7762680285d7eab1fa04f38eb7.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг прибыл в Калининград, где проведет открытый урок, пообщается со школьниками и участниками нового молодежного движения.Кроме того, глава государства из Калининграда выйдет на связь с Таджикистаном, где сегодня откроется пять школ с обучением на русском языке.Кроме того, в этот же день Путин проведет первое очное заседание членов Наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.Затем Путин проведет рабочую встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым и посетит филиал Нахимовского военно-морского училища.

https://ria.ru/20220831/putin-1813441550.html

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, калининград, общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи, владимир путин