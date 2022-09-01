https://ria.ru/20220901/investsoglasheniya-1813717840.html

Дрозденко: Ленобласть подписала на выставке "Агрорусь" 7 инвестсоглашений

Дрозденко: Ленобласть подписала на выставке "Агрорусь" 7 инвестсоглашений - РИА Новости, 01.09.2022

Дрозденко: Ленобласть подписала на выставке "Агрорусь" 7 инвестсоглашений

Ленинградская область подписала на XXXI международной агропромышленной выставке "Агрорусь", которая проходит до 3 сентября в Санкт-Петербурге, инвестиционные... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T14:02

2022-09-01T14:02

2022-09-01T14:02

ленинградская область

ленинградская область

экономика

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен — РИА Новости. Ленинградская область подписала на XXXI международной агропромышленной выставке "Агрорусь", которая проходит до 3 сентября в Санкт-Петербурге, инвестиционные соглашения на общую сумму 7,6 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.Губернатор подчеркнул большую роль и потенциал агропромышленного комплекса в развитии Ленинградской области, отметив, что "Агрорусь" — хорошая площадка, чтобы продемонстрировать достижения в сфере АПК. По его словам, в нынешней выставке принимают участие более 300 предприятий, организаций и коллективов Ленинградской области.

https://ria.ru/20220831/terminal-1813444765.html

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, экономика, александр дрозденко