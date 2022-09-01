Дрозденко: Ленобласть подписала на выставке "Агрорусь" 7 инвестсоглашений
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен — РИА Новости. Ленинградская область подписала на XXXI международной агропромышленной выставке "Агрорусь", которая проходит до 3 сентября в Санкт-Петербурге, инвестиционные соглашения на общую сумму 7,6 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"На "Агроруси" мы подписали семь инвестиционных соглашений на 7,6 миллиарда рублей. За развитием АПК для нас открывается большое будущее", — привел слова Дрозденко представитель пресс-службы областной администрации.
Губернатор подчеркнул большую роль и потенциал агропромышленного комплекса в развитии Ленинградской области, отметив, что "Агрорусь" — хорошая площадка, чтобы продемонстрировать достижения в сфере АПК. По его словам, в нынешней выставке принимают участие более 300 предприятий, организаций и коллективов Ленинградской области.
"Сегодня мы не просто обеспечиваем наших жителей основными продуктами питания, мы развиваем новые направления — производство яблок и ягод, шампиньонов, новых видов сыров, рыбы, креветки. Все это неизменно получает поддержку из бюджета региона и федерального бюджета. Субсидии АПК в этом году составят порядка восьми миллиардов рублей. Каждый фермер знает, что его поддержат", - сказал Дрозденко.