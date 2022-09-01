https://ria.ru/20220901/gorbachev-1813835127.html

Лидер немецкой партии призвал объявить траур из-за смерти Горбачева

Лидер немецкой партии призвал объявить траур из-за смерти Горбачева - РИА Новости, 01.09.2022

Лидер немецкой партии призвал объявить траур из-за смерти Горбачева

Необходимо объявить траур в ФРГ в связи с кончиной первого президента СССР Михаила Горбачева, заявил лидер партии ХСС Маркус Зёдер в своем комментарии немецкой... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T19:00

2022-09-01T19:00

2022-09-01T19:00

в мире

михаил горбачев

германия

хдс/хсс

умер михаил горбачев

маркус зедер

ссср

россия

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БЕРЛИН, 1 авг - РИА Новости. Необходимо объявить траур в ФРГ в связи с кончиной первого президента СССР Михаила Горбачева, заявил лидер партии ХСС Маркус Зёдер в своем комментарии немецкой газете Münchner Merkur."В Германии должен быть объявлен траур по Михаилу Горбачеву", - сказал Зёдер изданию.Он добавил, что Германия многим обязана бывшему советскому лидеру. "Он является одним из отцов воссоединения и подарил миллионам людей свободу. Германия должна уважать это. Горбачев отстаивал путь к миру и свободе и является примером для подражания, особенно в наше время", - сказал глава ХСС.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, михаил горбачев, германия, хдс/хсс, умер михаил горбачев, маркус зедер, ссср, россия