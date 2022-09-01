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Церемонию прощания с Горбачевым перенесли на два часа

Церемонию прощания с Горбачевым перенесли на два часа - РИА Новости, 01.09.2022

Церемонию прощания с Горбачевым перенесли на два часа

Церемонию прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым перенесли с 10.00 на 12.00 в субботу, 3 сентября, сообщается на сайте Международного фонда... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T16:52

2022-09-01T16:52

2022-09-01T16:52

общество

михаил горбачев

умер михаил горбачев

дом союзов

москва

горбачев-фонд

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Церемонию прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым перенесли с 10.00 на 12.00 в субботу, 3 сентября, сообщается на сайте Международного фонда социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-фонд)."Изменение времени церемонии прощания с М.С. Горбачевым 3 сентября 2022 года с 10.00 до 12.00", - следует из сообщения.Церемония пройдет Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы, доступ на церемонию будет свободным. Похороны состоятся в тот же день на Новодевичьем кладбище.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, михаил горбачев, умер михаил горбачев, дом союзов, москва, горбачев-фонд