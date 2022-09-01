https://ria.ru/20220901/gorbachev-1813708101.html

В Кремле ответили на вопрос о статусе похорон Горбачева

В Кремле ответили на вопрос о статусе похорон Горбачева - РИА Новости, 01.09.2022

В Кремле ответили на вопрос о статусе похорон Горбачева

Элементы государственных похорон будут присутствовать при прощании с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым, государство окажет помощь в их организации,... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T13:29

2022-09-01T13:29

2022-09-01T13:29

умер михаил горбачев

общество

москва

михаил горбачев

дмитрий песков

россия

ссср

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Элементы государственных похорон будут присутствовать при прощании с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым, государство окажет помощь в их организации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Горбачев скончался на 92-м году жизни во вторник после тяжелой и продолжительной болезни."Там будут элементы государственных похорон в том плане, что будет, естественно, почетный караул, будет прощание организовано, в данном случае здесь государство будет оказывать помощь в организации этих похорон", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли похороны Горбачева носить государственный статус.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

умер михаил горбачев, общество, москва, михаил горбачев, дмитрий песков, россия, ссср