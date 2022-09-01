Путин простился с Горбачевым

Путин перед поездкой в Калининград простился с Горбачевым в ЦКБ
В марте 1985 года 54-летний Михаил Горбачев был избран генеральным секретарем ЦК КПСС. После 74-летнего Константина Черненко он казался молодым руководителем.
В марте 1985 года 54-летний Михаил Горбачев был избран генеральным секретарем ЦК КПСС. После 74-летнего Константина Черненко он казался молодым руководителем.
Через год его переизбрали, а 15 марта 1990 года он стал президентом — первым и последним в истории Советского Союза.
Через год его переизбрали, а 15 марта 1990 года он стал президентом — первым и последним в истории Советского Союза.
Горбачев первым "вышел в народ" и появлялся на публике с семьей, позволив супруге выйти из тени.
Горбачев первым "вышел в народ" и появлялся на публике с семьей, позволив супруге выйти из тени.
В апреле 1985 года Горбачев объявил о программе реформ под лозунгом "ускорения социально-экономического развития страны", которую позже назвал перестройкой.
В апреле 1985 года Горбачев объявил о программе реформ под лозунгом "ускорения социально-экономического развития страны", которую позже назвал перестройкой.
В Советском Союзе объявили политику гласности, узаконили частное предпринимательство, во внешней политике провозгласили "новое мышление". Современники оценивают последствия проводимых им реформ неоднозначно.
В Советском Союзе объявили политику гласности, узаконили частное предпринимательство, во внешней политике провозгласили "новое мышление". Современники оценивают последствия проводимых им реформ неоднозначно.
По мнению многих, именно эти изменения стали толчком к началу распада СССР.
По мнению многих, именно эти изменения стали толчком к началу распада СССР.
К концу 1980-х — началу 1990-х годов в результате противоречивости и непоследовательности в осуществлении перестройки произошло обострение кризиса во всех сферах жизни общества.
К концу 1980-х — началу 1990-х годов в результате противоречивости и непоследовательности в осуществлении перестройки произошло обострение кризиса во всех сферах жизни общества.
Горбачев сыграл одну из ключевых ролей в падении Берлинской стены, которое стало символом падения "железного занавеса", и в объединении Германии.
Горбачев сыграл одну из ключевых ролей в падении Берлинской стены, которое стало символом падения "железного занавеса", и в объединении Германии.
Противники расценивали инициативы Горбачева как уступки Западу. Его упрекали в том, что, получив устные гарантии нерасширения НАТО на восток, он не закрепил эти обещания формально.
Противники расценивали инициативы Горбачева как уступки Западу. Его упрекали в том, что, получив устные гарантии нерасширения НАТО на восток, он не закрепил эти обещания формально.
В 1989 году состоялась историческая встреча Михаила Горбачева и Джорджа Буша — старшего. Лидеры СССР и США объявили, что прекращают холодную войну. Спустя десятилетия Горбачев все же признал, что, несмотря на благие намерения, противостояние и военная угроза никуда не делись.
В 1989 году состоялась историческая встреча Михаила Горбачева и Джорджа Буша — старшего. Лидеры СССР и США объявили, что прекращают холодную войну. Спустя десятилетия Горбачев все же признал, что, несмотря на благие намерения, противостояние и военная угроза никуда не делись.
Премьер-министр Великобритании и "железная леди" мировой политики Маргарет Тэтчер считала Горбачева человеком, с которым "можно иметь дело".
Премьер-министр Великобритании и "железная леди" мировой политики Маргарет Тэтчер считала Горбачева человеком, с которым "можно иметь дело".
Несмотря на то что в 1990 году в стране прошел референдум о сохранении СССР как единого государства и большинство населения высказалось за сохранение Советского Союза, начался "парад суверенитетов" — Верховные советы союзных республик один за другим принимали решения о суверенном праве на самоопределение, что на практике означало выход из СССР.
Несмотря на то что в 1990 году в стране прошел референдум о сохранении СССР как единого государства и большинство населения высказалось за сохранение Советского Союза, начался "парад суверенитетов" — Верховные советы союзных республик один за другим принимали решения о суверенном праве на самоопределение, что на практике означало выход из СССР.
В президентском ранге Михаил Сергеевич пробыл недолго: 19 августа 1991 года его ближайшие соратники, включая силовых министров, объявили о создании ГКЧП. Они потребовали от находившегося на отдыхе в Крыму Горбачева введения в стране чрезвычайного положения или временной передачи власти вице-президенту Геннадию Янаеву.
В президентском ранге Михаил Сергеевич пробыл недолго: 19 августа 1991 года его ближайшие соратники, включая силовых министров, объявили о создании ГКЧП. Они потребовали от находившегося на отдыхе в Крыму Горбачева введения в стране чрезвычайного положения или временной передачи власти вице-президенту Геннадию Янаеву.
Сопротивление действиям путчистов возглавил Борис Ельцин. Он подписал указы, в которых создание ГКЧП квалифицировалось как попытка государственного переворота. Двадцать четвертого августа 1991 года Михаил Горбачев сложил с себя полномочия генсека ЦК и вышел из КПСС, а 25 декабря, после подписания Беловежских соглашений о ликвидации СССР, заявил о прекращении работы на посту президента.
Сопротивление действиям путчистов возглавил Борис Ельцин. Он подписал указы, в которых создание ГКЧП квалифицировалось как попытка государственного переворота. Двадцать четвертого августа 1991 года Михаил Горбачев сложил с себя полномочия генсека ЦК и вышел из КПСС, а 25 декабря, после подписания Беловежских соглашений о ликвидации СССР, заявил о прекращении работы на посту президента.
После отставки Горбачев выступал с лекциями, давал интервью, много писал, основал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), инициировал создание Форума лауреатов Нобелевской премии мира.
После отставки Горбачев выступал с лекциями, давал интервью, много писал, основал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), инициировал создание Форума лауреатов Нобелевской премии мира.
В марте 1985 года 54-летний Михаил Горбачев был избран генеральным секретарем ЦК КПСС. После 74-летнего Константина Черненко он казался молодым руководителем.
Через год его переизбрали, а 15 марта 1990 года он стал президентом — первым и последним в истории Советского Союза.
Горбачев первым "вышел в народ" и появлялся на публике с семьей, позволив супруге выйти из тени.
В апреле 1985 года Горбачев объявил о программе реформ под лозунгом "ускорения социально-экономического развития страны", которую позже назвал перестройкой.
В Советском Союзе объявили политику гласности, узаконили частное предпринимательство, во внешней политике провозгласили "новое мышление". Современники оценивают последствия проводимых им реформ неоднозначно.
По мнению многих, именно эти изменения стали толчком к началу распада СССР.
К концу 1980-х — началу 1990-х годов в результате противоречивости и непоследовательности в осуществлении перестройки произошло обострение кризиса во всех сферах жизни общества.
Горбачев сыграл одну из ключевых ролей в падении Берлинской стены, которое стало символом падения "железного занавеса", и в объединении Германии.
Противники расценивали инициативы Горбачева как уступки Западу. Его упрекали в том, что, получив устные гарантии нерасширения НАТО на восток, он не закрепил эти обещания формально.
В 1989 году состоялась историческая встреча Михаила Горбачева и Джорджа Буша — старшего. Лидеры СССР и США объявили, что прекращают холодную войну. Спустя десятилетия Горбачев все же признал, что, несмотря на благие намерения, противостояние и военная угроза никуда не делись.
Премьер-министр Великобритании и "железная леди" мировой политики Маргарет Тэтчер считала Горбачева человеком, с которым "можно иметь дело".
Несмотря на то что в 1990 году в стране прошел референдум о сохранении СССР как единого государства и большинство населения высказалось за сохранение Советского Союза, начался "парад суверенитетов" — Верховные советы союзных республик один за другим принимали решения о суверенном праве на самоопределение, что на практике означало выход из СССР.
В президентском ранге Михаил Сергеевич пробыл недолго: 19 августа 1991 года его ближайшие соратники, включая силовых министров, объявили о создании ГКЧП. Они потребовали от находившегося на отдыхе в Крыму Горбачева введения в стране чрезвычайного положения или временной передачи власти вице-президенту Геннадию Янаеву.
Сопротивление действиям путчистов возглавил Борис Ельцин. Он подписал указы, в которых создание ГКЧП квалифицировалось как попытка государственного переворота. Двадцать четвертого августа 1991 года Михаил Горбачев сложил с себя полномочия генсека ЦК и вышел из КПСС, а 25 декабря, после подписания Беловежских соглашений о ликвидации СССР, заявил о прекращении работы на посту президента.
После отставки Горбачев выступал с лекциями, давал интервью, много писал, основал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), инициировал создание Форума лауреатов Нобелевской премии мира.