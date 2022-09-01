https://ria.ru/20220901/gorbachev-1813704512.html

Путин простился с Горбачевым

Путин простился с Горбачевым - РИА Новости, 01.09.2022

Путин простился с Горбачевым

Президент России Владимир Путин попрощался с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым в ЦКБ, возложил цветы к гробу перед поездкой в Калининград, заявил... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T13:13

2022-09-01T13:13

2022-09-01T16:26

общество

михаил горбачев

умер михаил горбачев

владимир путин

москва

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попрощался с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым в ЦКБ, возложил цветы к гробу перед поездкой в Калининград, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент отправился сегодня в Калининградскую область, в Калининграде сегодня у него рабочий день, но перед выездом президент заехал в Центральную клиническую больницу, попрощался с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, положил цветы к гробу", — сказал Песков журналистам.Он отметил, что общая церемония прощания состоится 3 сентября, но рабочий график президента не позволит ему сделать это в тот день.Путин пришел с букетом бордовых роз. Он несколько минут постоял у гроба. Затем обернулся к портрету Горбачева и поклонился. После этого глава государства положил руку на гроб, перекрестился и вновь поклонился.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год. Доступ на церемонию прощания, которая пройдет 3 сентября в Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы, будет свободным.

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813299909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, михаил горбачев, умер михаил горбачев, владимир путин, москва, дмитрий песков