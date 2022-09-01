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Американские дипломаты могут посетить церемонию прощания с Горбачевым - РИА Новости, 01.09.2022
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Американские дипломаты могут посетить церемонию прощания с Горбачевым
Американские дипломаты могут посетить церемонию прощания с Горбачевым - РИА Новости, 01.09.2022
Американские дипломаты могут посетить церемонию прощания с Горбачевым
Посольство США рассмотрит возможность посетить церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым, когда получит о ней всю информацию, сказали РИА РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T06:55
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в мире
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Посольство США рассмотрит возможность посетить церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым, когда получит о ней всю информацию, сказали РИА Новости в американской дипмиссии в Москве.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год. Церемония прощания пройдет 3 сентября в Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы, доступ на церемонию будет свободным.В американском посольстве напомнили, что президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева. В своем заявлении американский президент назвал его человеком выдающихся взглядов.Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американской администрации пока нечего анонсировать в контексте возможной отправки делегата от властей США на похороны Горбачева в Россию.
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в мире, михаил горбачев, джо байден, карин жан-пьер, сша, ссср, москва, дом союзов, умер михаил горбачев
В мире, Михаил Горбачев, Джо Байден, Карин Жан-Пьер, США, СССР, Москва, Дом союзов, Умер Михаил Горбачев
06:55 01.09.2022 (обновлено: 07:16 01.09.2022)
 
Американские дипломаты могут посетить церемонию прощания с Горбачевым

Посольство США рассмотрит возможность посетить церемонию прощания с Горбачевым

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЦветы в память о Михаиле Горбачеве у офиса Международного Фонда социально-экономических и политологических исследований (Фонда Горбачева) в Москве
Цветы в память о Михаиле Горбачеве у офиса Международного Фонда социально-экономических и политологических исследований (Фонда Горбачева) в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Цветы в память о Михаиле Горбачеве у офиса Международного Фонда социально-экономических и политологических исследований (Фонда Горбачева) в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Посольство США рассмотрит возможность посетить церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым, когда получит о ней всю информацию, сказали РИА Новости в американской дипмиссии в Москве.
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год. Церемония прощания пройдет 3 сентября в Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы, доступ на церемонию будет свободным.
"Мы пока не были проинформированы о какой-либо официальной церемонии прощания, но рассмотрим такое приглашение, когда его получим", - сообщил собеседник агентства.
В американском посольстве напомнили, что президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева. В своем заявлении американский президент назвал его человеком выдающихся взглядов.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американской администрации пока нечего анонсировать в контексте возможной отправки делегата от властей США на похороны Горбачева в Россию.
Цветы в память о Михаиле Горбачеве в офисе Международного Фонда социально-экономических и политологических исследований (Фонда Горбачева) в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 23:39
"Горбачев-Фонд" продолжит работу
 
В миреМихаил ГорбачевДжо БайденКарин Жан-ПьерСШАСССРМоскваДом союзовУмер Михаил Горбачев
 
 
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