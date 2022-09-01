https://ria.ru/20220901/gorbachev-1813608092.html

Американские дипломаты могут посетить церемонию прощания с Горбачевым

Американские дипломаты могут посетить церемонию прощания с Горбачевым - РИА Новости, 01.09.2022

Американские дипломаты могут посетить церемонию прощания с Горбачевым

Посольство США рассмотрит возможность посетить церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым, когда получит о ней всю информацию, сказали РИА РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T06:55

2022-09-01T06:55

2022-09-01T07:16

в мире

михаил горбачев

джо байден

карин жан-пьер

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ссср

москва

дом союзов

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Посольство США рассмотрит возможность посетить церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым, когда получит о ней всю информацию, сказали РИА Новости в американской дипмиссии в Москве.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год. Церемония прощания пройдет 3 сентября в Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы, доступ на церемонию будет свободным.В американском посольстве напомнили, что президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева. В своем заявлении американский президент назвал его человеком выдающихся взглядов.Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американской администрации пока нечего анонсировать в контексте возможной отправки делегата от властей США на похороны Горбачева в Россию.

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813589146.html

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