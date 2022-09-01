https://ria.ru/20220901/fruktoza-1813590100.html
Диетолог рассказала, чем грозит избыток фруктозы в рационе
Диетолог рассказала, чем грозит избыток фруктозы в рационе - РИА Новости, 01.09.2022
Диетолог рассказала, чем грозит избыток фруктозы в рационе
Считается, что фруктоза менее вредна, чем обычный сахарный песок. Так ли это, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T02:15
2022-09-01T02:15
2022-09-01T02:15
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Считается, что фруктоза менее вредна, чем обычный сахарный песок. Так ли это, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. Она назвала суточную норму потребления продуктов, содержащих фруктозу.Человек чаще всего получает фруктозу в составе фруктов, ягод и некоторых других продуктов натурального происхождения. Пациенты с сахарным диабетом знают, что этот углевод причиняет меньше вреда поджелудочной железе, чем сахарный песок, отметила Дианова.Однако злоупотребление продуктами, содержащими фруктозу, может негативно повлиять на состояние печени, предупредила диетолог."Если человек получает слишком много фруктозы, то идет нагрузка на печень, фруктоза начинает откладываться в виде жирных кислот в тканях этого органа", — уточнила Дианова.Врач объяснила, какой должна быть разовая порция сладких плодов, чтобы организм не пострадал от избыточного количества фруктозы.По ее словам, сбалансированный суточный рацион должен включать не более двух таких разовых порций. Однако с некоторыми плодами нужно быть особенно осторожными, уверена диетолог. Так, не стоит съедать за один раз более 100 граммов винограда, поскольку это продукт с достаточно высоким содержанием фруктозы, привела пример Дианова. То же самое относится и к сухофруктам, добавила она."Нужно ограничивать потребление сухофруктов. Их количество должно быть в три-четыре раза меньше, чем обычная порция фруктов. То есть приблизительно 50 граммов", — посоветовала Дианова.Диетолог рекомендует включать в меню преимущественно сезонные ягоды и фрукты.
https://rsport.ria.ru/20220726/fastfud-1804998010.html
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общество, россия, нурия дианова, еда, питание, здоровье
Общество, Россия, Нурия Дианова, Еда, Питание, Здоровье
Диетолог рассказала, чем грозит избыток фруктозы в рационе
Диетолог Дианова предупредила о вреде для печени из-за избытка фруктозы в рационе
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.
Считается, что фруктоза менее вредна, чем обычный сахарный песок. Так ли это, рассказала
в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. Она назвала суточную норму потребления продуктов, содержащих фруктозу.
Человек чаще всего получает фруктозу в составе фруктов, ягод и некоторых других продуктов натурального происхождения. Пациенты с сахарным диабетом знают, что этот углевод причиняет меньше вреда поджелудочной железе, чем сахарный песок, отметила Дианова.
"Фруктоза утилизируется не так, как сахар, не создавая напряжения для поджелудочной железы. У кого диабет, те знают, что фруктоза в каком-то смысле лучше, чем привычный сахар", — сказала она.
Однако злоупотребление продуктами, содержащими фруктозу, может негативно повлиять на состояние печени, предупредила диетолог.
"Если человек получает слишком много фруктозы, то идет нагрузка на печень, фруктоза начинает откладываться в виде жирных кислот в тканях этого органа", — уточнила Дианова.
Врач объяснила, какой должна быть разовая порция сладких плодов, чтобы организм не пострадал от избыточного количества фруктозы.
"Женщинам вполне достаточно 150-200 граммов ягод или фруктов для одного раза. Мужчинам можно съедать по 200-250 граммов", — считает Дианова.
По ее словам, сбалансированный суточный рацион должен включать не более двух таких разовых порций. Однако с некоторыми плодами нужно быть особенно осторожными, уверена диетолог. Так, не стоит съедать за один раз более 100 граммов винограда, поскольку это продукт с достаточно высоким содержанием фруктозы, привела пример Дианова. То же самое относится и к сухофруктам, добавила она.
"Нужно ограничивать потребление сухофруктов. Их количество должно быть в три-четыре раза меньше, чем обычная порция фруктов. То есть приблизительно 50 граммов", — посоветовала Дианова
.
Диетолог рекомендует включать в меню преимущественно сезонные ягоды и фрукты.