https://ria.ru/20220901/espch-1813769778.html

Эрдоган назвал решения ЕСПЧ по Турции политическими

Эрдоган назвал решения ЕСПЧ по Турции политическими - РИА Новости, 01.09.2022

Эрдоган назвал решения ЕСПЧ по Турции политическими

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) выносит решения по Турции, исходя из-политических соображений. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T16:14

2022-09-01T16:14

2022-09-01T16:14

в мире

турция

европейский суд по правам человека (еспч)

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 1 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) выносит решения по Турции, исходя из-политических соображений."ЕСПЧ не справедлив в своих решениях, он политический. Когда дело касается Турции, он принимает политические решения, но когда дело касается Франции и Германии, с другой стороны, к сожалению, он принимает противоположные решения", - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.Президент Турции также заявил, что в стране планируют ввести "страхование правовой защиты", которое известно как юридическое страхование и применяется в разных странах."Некоторые люди пытаются принести систему правосудия нашей страны в жертву грязным играм преступных группировок. Мы никогда не допустим такого позора. Все увидят и примут, что Турецкая Республика не является страной, которой руководят темные силы", - сказал он.ЕСПЧ в июле огласил свое решение в рамках процедуры нарушения, инициированной Комитетом министров Совета Европы 2 февраля 2022 года, по делу Османа Кавалы. ЕСПЧ постановил, что Турция нарушила статью 46/1 ЕКПЧ на том основании, что "она не выполнила свои обязательства в отношении решений ЕСПЧ". Было принято решение выплатить Кавале судебные издержки в размере 7 тысяч 500 евро (131 тысяча 589 лир). Решение было принято 16 голосами против 1. Единственный голос против был от турецкого судьи. Турецкий МИД тогда заявил, что это решение поставило под вопрос доверие к европейской системе защиты прав человека.

https://ria.ru/20220711/turtsiya-1801697374.html

https://ria.ru/20220701/turtsiya-1799382804.html

турция

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, турция, европейский суд по правам человека (еспч), реджеп тайип эрдоган