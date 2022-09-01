https://ria.ru/20220901/esg-1813229581.html

ESG – это возможность бизнеса развиваться с пользой для общества

ESG – это возможность бизнеса развиваться с пользой для общества - РИА Новости, 19.09.2022

ESG – это возможность бизнеса развиваться с пользой для общества

В последние годы тренд на ответственность и экологичность распространился на сферу бизнес-инвестиций, результатом такой работы стало понятие ESG. Одним из... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-01T17:42

2022-09-01T17:42

2022-09-19T09:50

интервью

en+ group

россия

новый курс

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В последние годы тренд на ответственность и экологичность распространился на сферу бизнес-инвестиций, результатом такой работы стало понятие ESG. Одним из мировых лидеров в сфере ESG является энерго - металлургический холдинг En+ Group (управляет дочерней компанией РУСАЛ, энергетическими и тепловыми активами преимущественно в Сибири). Компания делает ставку на возобновляемую энергию и первой в России объявила о намерении достичь нулевого баланса выбросов парниковых газов. Установленная мощность гидроэлектростанций En+ Group - 15,1 ГВт, что обеспечивает лидерство среди независимых энергокомпаний. Команда En+ Group состоит из около 90 000 сотрудников, работающих на пяти континентах. Почему следование ESG-повестке сегодня не дань моде, а важный принцип ведения бизнеса, в интервью корреспонденту РИА Новости Юлии Чичериной рассказал директор по устойчивому развитию En+ Group Антон Бутманов.—Антон Алексеевич, сегодня ESG – это модный тренд или реально работающий, эффективный механизм?— ESG - это необходимый тренд, именно потому, что он эффективно работает. Во-первых, это стратегический подход к устойчивому управлению бизнесом с учетом экологических и социальных рисков. Во-вторых, сама аббревиатура говорит о важности этой работы - ESG, где E (environment) - ответственное отношение к окружающей среде, S (social) - высокая социальная ответственность и высокое качество корпоративного управления G (governance). Если говорить конкретно о нашей компании, то в сфере Е в 2020 году мы разработали и утвердили долгосрочный стратегический план по управлению экологическими рисками (СПУЭР), куда включены для инвестирования автоматические системы непрерывного контроля выбросов загрязняющих веществ, поэтапная модернизация газоочистных установок, строительство очистных сооружений и другие мероприятия. Несмотря ни на что сегодня этот план в активной реализации, потому что это существенные для нас риски.Cейчас компания делает упор на социальный аспект (S), в прошлом году компания дважды поднимала сотрудникам в регионах заработные платы на 20 и 10%, в текущем -еще на 10%, чтобы поддержать их в сложный экономический период. Компания много вкладывает в развитие региональной городской инфраструктуры и спорта, поддержку медицины, так как сегодня это остается актуальным.В рамках G (высокое качество корпоративного управления) мы стараемся вести деятельность открыто и прозрачно, вовлекаем в процессы заинтересованных сторон, часто участвуем на открытых дискуссионных площадках или даже инициируем такие встречи, когда чувствуем, что есть общественный запрос по каким-то проблемам, в том числе связанным с деятельностью наших предприятий. Тогда мы стараемся разобраться, объяснить, дать интересующую информацию. Мы также привлекаем внешних экспертов и проводим исследования для понимания ситуации и поиска возможных решений.— В тему устойчивого развития вовлекаются только крупные игроки?— Тема ESG для больших игроков российских компаний-экспортеров очень актуальна, потому что им необходимо конкурировать и торговать на разных мировых площадках. Поэтому они активнее берут методологию устойчивого развития на вооружение. Что касается остальных компаний, то на первый взгляд это как бы им и не нужно для малого и среднего бизнеса. Но когда компания вникает в саму суть ESG и начинает активно пользоваться ее методологиями, то сразу же получает определенную отдачу – эффект. Понятно, что с учетом всей политической ситуации сегодня это очень сложный процесс, тем не менее, за ним будущее успешного бизнеса.— В прошлом году En+ объявила о своем намерении достичь нулевого баланса выбросов парниковых газов к 2050 году. Что делается для достижения целей?— Действительно, заложенные основателем компании приоритеты в области экологии и борьбы с изменением климата, последовательная модернизация активов позволили нам поставить в январе прошлого года цель достичь нулевого баланса выбросов к 2050 году и сократить выбросы парниковых газов как минимум на 35% к 2030 году. В сентябре мы выпустили дорожную карту, план мероприятий для достижения поставленных задач. Так, в металлургическом сегменте в прошлом году был также разработан план мероприятий по увеличению энергоэффективности на заводах. Продолжается перевод электролизеров на технологию Экосодерберг. В первом полугодии текущего года были введены в эксплуатацию 180 электролизёров на четырёх заводах. Продолжается развитие технологии инертного анода. Промышленные электролизеры с инертными анодами в Красноярске уже произвели более 3700 тонн алюминия с самым низким углеродным следом в мире.Мы также продолжаем наши лесные проекты, в рамках которых 505 тысяч гектаров в Красноярском крае находятся под авиалесоохраной, компенсируя 440 тысяч тонн СО2 ежегодно. В энергетическом сегменте активно реализуется программа "Новая Энергия". Благодаря чему в прошлом году удалось предотвратить выбросы в объеме 2,44 миллиона тонн СО2-эквивалента (условная единица, используемая для оценки объемов выбросов парниковых газов – ред.) за счет частичного замещения спроса на электроэнергию, вырабатываемую ТЭЦ.Продолжается и строительство новых ГЭС. Ввод в эксплуатацию Сегозерской ГЭС запланирован на 2023 год. С целью подтверждения низкого углеродного следа электроэнергии, производимой ГЭС, мы проводим инструментальные измерения выбросов парниковых газов от водохранилищ. В период 2020-2022 годы проведен полный цикл исследования для всех ГЭС Ангарского каскада, на следующий год планируются данные работы по остальным ГЭС Группы (КГЭС, ОГЭС, БоГЭС). В перспективе работа над проектами по развитию инфраструктуры и производства водорода.— Исходя из показателей ESG за 2021 год, в обзоре прогресса устойчивого развития вашей компании отмечается, что 13 предприятий имеют сертификацию по стандартам международной организации Aluminium Stewardship Initiative (ASI). Какие требования предъявляются к предприятию для получения данного сертификата и что он дает бизнесу?— Прежде всего следует сказать о том, что это за инициатива и стандарты. Инициатива была запущена в 2012 году с целью внедрения лучших практик устойчивого развития на всех этапах жизненного цикла алюминия. РУСАЛ (дочерняя компания EN+ Group) присоединился к инициативе в 2016 году. Сейчас производство алюминия невозможно без применения лучших мировых практик по устойчивому развитию.Стандарты ASI включают себя эти практики и содержат требования, которые любая компания, которая вовлечена в процесс производства и использования алюминия, должна у себя применять и требовать их применения у своих поставщиков начиная со стадии добычи бокситов. Сертификация по данным стандартам подтверждает, что компания соблюдает эти принципы в своей деятельности. Без такой сертификации становится трудно, а порой и невозможно конкурировать на мировом алюминиевом рынке.В следующем году даже Лондонская биржа металлов (LME) вводит обязательность применения принципов устойчивого развития и разработала для этого свой стандарт. Сертификация по ASI принимается как альтернатива. Таким образом, без сертификации будет невозможно продавать металл на LME. В РУСАЛе идет поэтапное внедрение стандартов ASI и расширение охвата сертифицированных площадок. В текущем году приняты новые версии стандартов с новыми более жесткими требованиями, и текущая задача в 2023 году перейти на новую версию стандарта на сертифицированных активах.— Если обратиться к букве E – экологии, то в прошлом году на охрану окружающей среды вами было потрачено более 154 миллионов долларов. Наша встреча проходит на Байкале, и я не могу не задать вопрос о проекте, связанным с экологией этого места.— Указанная в отчетности сумма общая, тут все что связанно с промышленной экологией и дополнительные проекты, направленные на обеспечение безопасной и здоровой среды в регионах присутствия компании. Так как мы живем и работаем рядом с уникальным объектом природного наследия - озером Байкал, то считаем очень важным сохранить эту уникальную экосистему, поэтому в компании отдельным стратегическим направлением выделяется программа по Байкалу. В нее входят научные работы, в частности экологический мониторинг озера Байкал, о котором мы сегодня уже много говорили, кроме этого, в пошлом году мы провели большую работу с экспертами по оценке социальных и экологических проблем этой территории с учетом методологии стратегической-экологической оценки. Как итог этих двух проектов мы понимаем основную проблематику озера, находим возможность реагировать в своей деятельности и доносить до других заинтересованных сторон, в частности до правительства – какие первоочередные меры необходимы. В первую очередь – это усиление системы мониторинга, обновление приборной базы – сегодня необходима актуальная информация о состоянии озера и его изменениях, тогда будет проще определить источники загрязнений и поработать с ними. Проблема утилизации отходов, без которой мы не сможем говорить об оздоровлении экосистемы озера, это и очистные, полигоны и нормальная инфраструктура для сбора ТКО. Отсутствие нормальной инфраструктуры усиливает проблематику стихийного туризма, который вносит значительный "вклад" в загрязнение озера.— Все чаще экологи поднимают вопрос микропластика, как надвигающуюся экологическую катастрофу.— Это еще один острый вопрос, который является скрытой проблемой, которая не видна вооруженным глазом, но представляет большую опасность. Этому вопросу мы также уделяем большое внимание. Микропластик образуется за счет неочищенных стоков и попадания пластикового бытового мусора с берегов озера, который привносится за счет неорганизованного туризма. Совместно с крупными компаниями, представленными в регионах, мы подписали Меморандум и стали участниками Ассоциации "Байкал без пластика", разработали дорожную карту и двигаемся по ней. Среди крупных проектов En+ Group по Байкалу можно выделить масштабную волонтерскую акцию "360", которая ведется уже 12 лет, ее целью является популяризация проблем загрязнения природных территорий.Также мы проводим конкурс грантов, где поддерживаем проекты НКО, направленные на изучение озера и меры по оздоровлению.Мы провели научно-исследовательскую работу с Институтом водных проблем РАН по уточнению диспетчерских графиков для ГЭС с учетом экологических ограничений и с текущего года начали очень большую научно-исследовательскую работу совместно с тем же ИВП и Институтом глобального климата и экологии по адаптации наших ГЭС к климатическим изменениям. Это исследование поможет предсказать, какие изменения водности в бассейне реки Ангары ждут нас до конца столетия и адаптировать режимы работы наших ГЭС к этим изменениям.— Совет директоров компании одобрил шесть новых ESG-политик, среди которых есть политика в области сохранения биоразнообразия. Расскажите об этом поподробнее, как идет ее реализация?— Для разработки политики по биоразнообразию мы изначально провели аналитическую работу, в рамках которой изучили зарубежный опыт и лучшие практики компаний.Проанализировали наши риски по биоразнообразию при работе производственных предприятий, разработали методические подходы к созданию корпоративных программ. В развитие этой политики мы готовим корпоративные программы для трех пилотных объектов: Иркутская, Братская и Усть-Илимская ГЭС. Эта работа предполагает оценку воздействия ГЭС на экосистемы, определение зоны воздействия, определение ключевых индикаторных видов и адресную разработку программ поддержки для них. В дальнейшем мы планируем охватить и другие наши объекты.— Если дать определение современному социально-ответственному устойчивому бизнесу, то это…— Устойчивый бизнес - это бизнес, который развивается в гармонии с окружающей средой, стремится ее сохранить для будущих поколений. В первую очередь это прозрачность, информативность, работа с заинтересованными сторонами. Открытые источники информации, позволяющие местным жителям узнавать о работе крупных промышленных объектов, расположенных на их территориях, о различных программах, которые направлены на обеспечение безопасной работы предприятий.Бизнес должен работать с партнерствами – это дает много возможностей для коллабораций. Важно думать масштабнее, не зацикливаясь только на работе производственных площадок, понимать, что мы находимся на территориях регионов, где живут наши сотрудники и их семьи, поэтому необходимо участвовать в развитии местных сообществ и городов, в удаленных от центров регионах, поднимать уровень экокультуры, образования, науки, инфраструктуры и медицины, вместе с этим быстрее будут развиваться и предприятия.

https://ria.ru/20220701/razvitie-1799403070.html

https://ria.ru/20220629/itogi-1798827034.html

https://ria.ru/20220608/stipendii-1794089847.html

https://ria.ru/20220127/esg-tekhnologii-1769792885.html

россия

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, en+ group, россия