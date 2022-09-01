https://ria.ru/20220901/energodar-1813802181.html

Жители Энергодара передали Гросси обращение к миру из-за обстрелов

Жители Энергодара передали Гросси обращение к миру из-за обстрелов - РИА Новости, 01.09.2022

Жители Энергодара передали Гросси обращение к миру из-за обстрелов

Жители Энергодара передали главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси обращение к мировому сообществу в связи с украинскими обстрелами, в том числе Запорожской АЭС, тот... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T17:34

2022-09-01T17:34

2022-09-01T18:13

энергодар

в мире

магатэ

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

украина

рафаэль гросси

запорожская область

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ЭНЕРГОДАР, 1 сен - РИА Новости. Жители Энергодара передали главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси обращение к мировому сообществу в связи с украинскими обстрелами, в том числе Запорожской АЭС, тот пообещал, что их призыв будет услышан, передает корреспондент РИА Новости.Один из жителей подарил Гросси осколок снаряда со своего дачного участка."Я являюсь членом президиума совета ветеранов войны и труда города Энергодара. Вот этот осколок побывал на моей даче. Пластиковые окна побиты все. Это не только у меня - это у всех, а там в основном у нас ветераны, пожилые люди", - сказал мужчина.Он попросил главу МАГАТЭ передать всем, что те, кого обстреливают украинские войска, - это мирные люди, которые строили город Энергодар и работали на атомной станции.Житель города также рассказал Гросси, что несколько лет назад участвовал в международном конгрессе ветеранов-подводников во Франции.Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.По данным Минобороны России, в четверг утром ВС РФ уничтожили тактический десант Украины возле Запорожской АЭС. Украинские войска также вели огонь по жилым кварталам Энергодара и территории АЭС.

https://ria.ru/20220901/magate-1813751330.html

энергодар

украина

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

энергодар, в мире, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", украина, рафаэль гросси, запорожская область