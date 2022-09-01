Рейтинг@Mail.ru
Жители Энергодара передали Гросси обращение к миру из-за обстрелов - РИА Новости, 01.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220901/energodar-1813802181.html
Жители Энергодара передали Гросси обращение к миру из-за обстрелов
Жители Энергодара передали Гросси обращение к миру из-за обстрелов - РИА Новости, 01.09.2022
Жители Энергодара передали Гросси обращение к миру из-за обстрелов
Жители Энергодара передали главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси обращение к мировому сообществу в связи с украинскими обстрелами, в том числе Запорожской АЭС, тот... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T17:34
2022-09-01T18:13
энергодар
в мире
магатэ
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
украина
рафаэль гросси
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813789445_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_a63427f8ac7c5768df025f5bc68a3fea.jpg
ЭНЕРГОДАР, 1 сен - РИА Новости. Жители Энергодара передали главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси обращение к мировому сообществу в связи с украинскими обстрелами, в том числе Запорожской АЭС, тот пообещал, что их призыв будет услышан, передает корреспондент РИА Новости.Один из жителей подарил Гросси осколок снаряда со своего дачного участка."Я являюсь членом президиума совета ветеранов войны и труда города Энергодара. Вот этот осколок побывал на моей даче. Пластиковые окна побиты все. Это не только у меня - это у всех, а там в основном у нас ветераны, пожилые люди", - сказал мужчина.Он попросил главу МАГАТЭ передать всем, что те, кого обстреливают украинские войска, - это мирные люди, которые строили город Энергодар и работали на атомной станции.Житель города также рассказал Гросси, что несколько лет назад участвовал в международном конгрессе ветеранов-подводников во Франции.Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.По данным Минобороны России, в четверг утром ВС РФ уничтожили тактический десант Украины возле Запорожской АЭС. Украинские войска также вели огонь по жилым кварталам Энергодара и территории АЭС.
https://ria.ru/20220901/magate-1813751330.html
энергодар
украина
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813789445_451:0:3182:2048_1920x0_80_0_0_a7ff8c200dcfe813035b09907fd00346.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
энергодар, в мире, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", украина, рафаэль гросси, запорожская область
Энергодар, В мире, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Украина, Рафаэль Гросси, Запорожская область
17:34 01.09.2022 (обновлено: 18:13 01.09.2022)
 
Жители Энергодара передали Гросси обращение к миру из-за обстрелов

Жители Энергодара передали гендиректору МАГАТЭ Гросси обращение к миру из-за обстрелов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения Запорожской атомной электростанции
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения Запорожской атомной электростанции
Читать ria.ru в
ЭНЕРГОДАР, 1 сен - РИА Новости. Жители Энергодара передали главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси обращение к мировому сообществу в связи с украинскими обстрелами, в том числе Запорожской АЭС, тот пообещал, что их призыв будет услышан, передает корреспондент РИА Новости.
Один из жителей подарил Гросси осколок снаряда со своего дачного участка.
Последствия обстрела территории Запорожской АЭС
15:24
Миссии МАГАТЭ показали последствия украинского обстрела Запорожской АЭС
"Я являюсь членом президиума совета ветеранов войны и труда города Энергодара. Вот этот осколок побывал на моей даче. Пластиковые окна побиты все. Это не только у меня - это у всех, а там в основном у нас ветераны, пожилые люди", - сказал мужчина.
Он попросил главу МАГАТЭ передать всем, что те, кого обстреливают украинские войска, - это мирные люди, которые строили город Энергодар и работали на атомной станции.
Житель города также рассказал Гросси, что несколько лет назад участвовал в международном конгрессе ветеранов-подводников во Франции.
Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
По данным Минобороны России, в четверг утром ВС РФ уничтожили тактический десант Украины возле Запорожской АЭС. Украинские войска также вели огонь по жилым кварталам Энергодара и территории АЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
Инфографика
Посмотреть
 
ЭнергодарВ миреМАГАТЭЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"УкраинаРафаэль ГроссиЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала