https://ria.ru/20220901/ebeko-1813661279.html
В Северо-Курильске школьная линейка прошла на фоне извергающегося вулкана
В Северо-Курильске школьная линейка прошла на фоне извергающегося вулкана - РИА Новости, 01.09.2022
В Северо-Курильске школьная линейка прошла на фоне извергающегося вулкана
Вулкан Эбеко "поздравил" жителей Курил с Днем знаний, выбросив пепел на высоту около 4 километров. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T11:24
2022-09-01T11:24
2022-09-01T11:50
северо-курильск
эбеко
парамушир
российская академия наук
россия
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 сен – РИА Новости. Вулкан Эбеко "поздравил" жителей Курил с Днем знаний, выбросив пепел на высоту около 4 километров."01 сентября 2022 г. 11.26 (время камчатское). Высота пеплового выброса составила около 4000 м над уровнем моря", - сообщил Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН в Telegram-канале."Мы привыкли к тому, что наш вулкан постоянно напоминает о себе, но сегодня столб пепла воспринимался как поздравление с праздником", - рассказал РИА Новости житель Северо-Курильска на Парамушире Сергей Лакомов. Он уточнил, что пеплопада в городе не было, потому что облако уносило в противоположную сторону.Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в 7 километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту 6 километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
https://ria.ru/20220831/vulkany-1813244706.html
северо-курильск
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internet-group@rian.ru
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Школьная линейка прошла на фоне активного вулкана в Северо-Курильске
Школьная линейка прошла на фоне активного вулкана в Северо-Курильске
2022-09-01T11:24
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PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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северо-курильск, эбеко, парамушир, российская академия наук, россия, происшествия
Северо-Курильск, Эбеко, Парамушир, Российская академия наук, Россия, Происшествия
11:24 01.09.2022 (обновлено: 11:50 01.09.2022)
В Северо-Курильске школьная линейка прошла на фоне извергающегося вулкана
Вулкан Эбеко "поздравил" жителей Курил с Днем знаний, выбросив пепел на четыре километра