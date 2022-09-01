https://ria.ru/20220901/ebeko-1813661279.html

В Северо-Курильске школьная линейка прошла на фоне извергающегося вулкана

В Северо-Курильске школьная линейка прошла на фоне извергающегося вулкана - РИА Новости, 01.09.2022

В Северо-Курильске школьная линейка прошла на фоне извергающегося вулкана

Вулкан Эбеко "поздравил" жителей Курил с Днем знаний, выбросив пепел на высоту около 4 километров. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T11:24

2022-09-01T11:24

2022-09-01T11:50

северо-курильск

эбеко

парамушир

российская академия наук

россия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813670816_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_158b0afb0a2aaa21cb4b4bdbb0c22db6.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 сен – РИА Новости. Вулкан Эбеко "поздравил" жителей Курил с Днем знаний, выбросив пепел на высоту около 4 километров."01 сентября 2022 г. 11.26 (время камчатское). Высота пеплового выброса составила около 4000 м над уровнем моря", - сообщил Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН в Telegram-канале."Мы привыкли к тому, что наш вулкан постоянно напоминает о себе, но сегодня столб пепла воспринимался как поздравление с праздником", - рассказал РИА Новости житель Северо-Курильска на Парамушире Сергей Лакомов. Он уточнил, что пеплопада в городе не было, потому что облако уносило в противоположную сторону.Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в 7 километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту 6 километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.

https://ria.ru/20220831/vulkany-1813244706.html

северо-курильск

эбеко

парамушир

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Школьная линейка прошла на фоне активного вулкана в Северо-Курильске Школьная линейка прошла на фоне активного вулкана в Северо-Курильске 2022-09-01T11:24 true PT0M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

северо-курильск, эбеко, парамушир, российская академия наук, россия, происшествия