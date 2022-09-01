https://ria.ru/20220901/dzhonson-1813803875.html

"Бессвязная тарабарщина!" Джонсон опозорился, произнося последнюю речь

"Бессвязная тарабарщина!" Джонсон опозорился, произнося последнюю речь - РИА Новости, 01.09.2022

"Бессвязная тарабарщина!" Джонсон опозорился, произнося последнюю речь

Британцы в Twitter накинулись на уходящего в отставку премьер-министра Бориса Джонсона после его совета купить ради экономии новый чайник. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T17:36

2022-09-01T17:36

2022-09-01T18:08

в мире

великобритания

борис джонсон

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Британцы в Twitter накинулись на уходящего в отставку премьер-министра Бориса Джонсона после его совета купить ради экономии новый чайник.В четверг во время речи на тему энергетической безопасности в Великобритании Джонсон предложил гражданам, страдающим от высоких цен на газ и электроэнергию, заменить старый и непрактичный чайник на новый, чтобы экономить десять фунтов стерлингов (700 рублей. — Прим. ред.) в год. Телеканал Sky News, транслировавший выступление, подчеркнул, что это была последняя крупная речь Джонсона на посту премьера.Жители Соединенного Королевства обсудили в социальных сетях ценность этой идеи."Бессвязная тарабарщина. Джонсон придерживается своего амплуа до конца", — написал один из комментаторов."Он решил поиздеваться над нами напоследок", — добавили в ответ."Возможно, в черновом варианте он подсчитал, что будет экономить десять фунтов в день, и решил, что это хорошая сделка", — пошутил пользователь."А помните, люди когда-то говорили, что он неплохой оратор?" — заключил британец.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

https://ria.ru/20220829/kritika-1812778104.html

https://ria.ru/20220826/britaniya-1812304285.html

великобритания

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, великобритания, борис джонсон