https://ria.ru/20220901/dzhonson-1813803875.html
"Бессвязная тарабарщина!" Джонсон опозорился, произнося последнюю речь
"Бессвязная тарабарщина!" Джонсон опозорился, произнося последнюю речь - РИА Новости, 01.09.2022
"Бессвязная тарабарщина!" Джонсон опозорился, произнося последнюю речь
Британцы в Twitter накинулись на уходящего в отставку премьер-министра Бориса Джонсона после его совета купить ради экономии новый чайник. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T17:36
2022-09-01T17:36
2022-09-01T18:08
в мире
великобритания
борис джонсон
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Британцы в Twitter накинулись на уходящего в отставку премьер-министра Бориса Джонсона после его совета купить ради экономии новый чайник.В четверг во время речи на тему энергетической безопасности в Великобритании Джонсон предложил гражданам, страдающим от высоких цен на газ и электроэнергию, заменить старый и непрактичный чайник на новый, чтобы экономить десять фунтов стерлингов (700 рублей. — Прим. ред.) в год. Телеканал Sky News, транслировавший выступление, подчеркнул, что это была последняя крупная речь Джонсона на посту премьера.Жители Соединенного Королевства обсудили в социальных сетях ценность этой идеи."Бессвязная тарабарщина. Джонсон придерживается своего амплуа до конца", — написал один из комментаторов."Он решил поиздеваться над нами напоследок", — добавили в ответ."Возможно, в черновом варианте он подсчитал, что будет экономить десять фунтов в день, и решил, что это хорошая сделка", — пошутил пользователь."А помните, люди когда-то говорили, что он неплохой оратор?" — заключил британец.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
https://ria.ru/20220829/kritika-1812778104.html
https://ria.ru/20220826/britaniya-1812304285.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, борис джонсон
В мире, Великобритания, Борис Джонсон
17:36 01.09.2022 (обновлено: 18:08 01.09.2022)
"Бессвязная тарабарщина!" Джонсон опозорился, произнося последнюю речь
Борис Джонсон взбесил британцев советом купить новый чайник
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.
Британцы в Twitter
накинулись на уходящего в отставку премьер-министра Бориса Джонсона после его совета купить ради экономии новый чайник.
В четверг во время речи на тему энергетической безопасности в Великобритании
Джонсон предложил гражданам, страдающим от высоких цен на газ и электроэнергию, заменить старый и непрактичный чайник на новый, чтобы экономить десять фунтов стерлингов (700 рублей. — Прим. ред.) в год. Телеканал Sky News, транслировавший выступление, подчеркнул, что это была последняя крупная речь Джонсона на посту премьера.
Жители Соединенного Королевства обсудили в социальных сетях ценность этой идеи.
"Бессвязная тарабарщина. Джонсон придерживается своего амплуа до конца", — написал один из комментаторов.
"Он решил поиздеваться над нами напоследок", — добавили в ответ.
"Возможно, в черновом варианте он подсчитал, что будет экономить десять фунтов в день, и решил, что это хорошая сделка", — пошутил пользователь.
"Ждем еще больше крутых советов от правительства. Например, можно кипятить воду над камином в гостиной", — подчеркнули в комментариях.
"А помните, люди когда-то говорили, что он неплохой оратор?" — заключил британец.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины
Запад усилил санкционное давление на Россию
. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе
и США
. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.