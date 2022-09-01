https://ria.ru/20220901/dzhonson-1813797107.html

Джонсон перед уходом в отставку посоветовал британцам купить новые чайники

Джонсон перед уходом в отставку посоветовал британцам купить новые чайники - РИА Новости, 01.09.2022

Джонсон перед уходом в отставку посоветовал британцам купить новые чайники

Перед уходом в отставку премьер-министр Британии Борис Джонсон посоветовал британцам купить новые чайники, чтобы снизить траты на электричество. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T17:22

2022-09-01T17:22

2022-09-01T17:22

в мире

великобритания

борис джонсон

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ЛОНДОН, 1 сен - РИА Новости. Перед уходом в отставку премьер-министр Британии Борис Джонсон посоветовал британцам купить новые чайники, чтобы снизить траты на электричество."Если у вас есть старый чайник, которому нужно много времени, чтобы закипеть, вы можете заменить его, потратив 20 фунтов стерлингов ($23,1). Но если вы приобретете новый (чайник - ред.), вы сэкономите 10 фунтов стерлингов в год на оплате электричества", - отметил он во время своего выступления на тему энергетической безопасности в Великобритании.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

https://ria.ru/20220824/energiya-1811820422.html

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в мире, великобритания, борис джонсон