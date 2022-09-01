Джонсон перед уходом в отставку посоветовал британцам купить новые чайники
Британский премьер Джонсон перед отставкой посоветовал британцам купить новые чайники
© AP Photo / Alberto PezzaliПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне
© AP Photo / Alberto Pezzali
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 1 сен - РИА Новости. Перед уходом в отставку премьер-министр Британии Борис Джонсон посоветовал британцам купить новые чайники, чтобы снизить траты на электричество.
"Если у вас есть старый чайник, которому нужно много времени, чтобы закипеть, вы можете заменить его, потратив 20 фунтов стерлингов ($23,1). Но если вы приобретете новый (чайник - ред.), вы сэкономите 10 фунтов стерлингов в год на оплате электричества", - отметил он во время своего выступления на тему энергетической безопасности в Великобритании.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
24 августа, 14:01Великобритания в июне впервые осталась без энергоносителей из России