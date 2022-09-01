Рейтинг@Mail.ru
Джонсон перед уходом в отставку посоветовал британцам купить новые чайники - РИА Новости, 01.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220901/dzhonson-1813797107.html
Джонсон перед уходом в отставку посоветовал британцам купить новые чайники
Джонсон перед уходом в отставку посоветовал британцам купить новые чайники - РИА Новости, 01.09.2022
Джонсон перед уходом в отставку посоветовал британцам купить новые чайники
Перед уходом в отставку премьер-министр Британии Борис Джонсон посоветовал британцам купить новые чайники, чтобы снизить траты на электричество. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T17:22
2022-09-01T17:22
в мире
великобритания
борис джонсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800950758_0:34:3072:1762_1920x0_80_0_0_8bd30a44e40bb94390e061cc6e62a60a.jpg
ЛОНДОН, 1 сен - РИА Новости. Перед уходом в отставку премьер-министр Британии Борис Джонсон посоветовал британцам купить новые чайники, чтобы снизить траты на электричество."Если у вас есть старый чайник, которому нужно много времени, чтобы закипеть, вы можете заменить его, потратив 20 фунтов стерлингов ($23,1). Но если вы приобретете новый (чайник - ред.), вы сэкономите 10 фунтов стерлингов в год на оплате электричества", - отметил он во время своего выступления на тему энергетической безопасности в Великобритании.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
https://ria.ru/20220824/energiya-1811820422.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800950758_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_313cafeabd350d63d2f7a693cd2d2704.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, борис джонсон
В мире, Великобритания, Борис Джонсон
17:22 01.09.2022
 
Джонсон перед уходом в отставку посоветовал британцам купить новые чайники

Британский премьер Джонсон перед отставкой посоветовал британцам купить новые чайники

© AP Photo / Alberto PezzaliПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 1 сен - РИА Новости. Перед уходом в отставку премьер-министр Британии Борис Джонсон посоветовал британцам купить новые чайники, чтобы снизить траты на электричество.
"Если у вас есть старый чайник, которому нужно много времени, чтобы закипеть, вы можете заменить его, потратив 20 фунтов стерлингов ($23,1). Но если вы приобретете новый (чайник - ред.), вы сэкономите 10 фунтов стерлингов в год на оплате электричества", - отметил он во время своего выступления на тему энергетической безопасности в Великобритании.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 14:01
Великобритания в июне впервые осталась без энергоносителей из России
 
В миреВеликобританияБорис Джонсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала