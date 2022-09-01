https://ria.ru/20220901/bucha-1813719373.html
Лукашенко рассказал, зачем Украина пиарила провокацию в Буче
Лукашенко рассказал, зачем Украина пиарила провокацию в Буче - РИА Новости, 01.09.2022
Лукашенко рассказал, зачем Украина пиарила провокацию в Буче
Киевские власти с помощью широкого пиара провокации в Буче пытались провести аналогию с трагедией в Хатыни, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T14:05
2022-09-01T14:05
2022-09-01T15:38
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
украина
александр лукашенко
буча
хатынь
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 1 сен — РИА Новости. Киевские власти с помощью широкого пиара провокации в Буче пытались провести аналогию с трагедией в Хатыни, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время открытого урока для школьников."Слышали о такой Буче? <...> Помните, они распиарили Бучу, подводя (параллель. — Прим. ред.) под Хатынь. Вот если бы они, украинские националисты, не жгли белорусов в годы войны в Хатыни, они бы провели параллель", — пояснил глава государства.Он напомнил, что белорусские спецслужбы "отследили этот фейк" и предоставили документы, подтверждающие факт подготовки украинскими властями провокации в Буче."Мы назвали номера машин, кто в них ехал, кто создавал картинку. Вы посмотрите эту картинку — она впечатляет, но это же искусственно было создано. Подвезли трупы в полиэтиленовых мешках. А ведь это чьи-то дети, чьи-то жизни. Собрали и потом на экскурсию водили", — подчеркнул белорусский лидер.В начале апреля в украинских СМИ и социальных сетях появились фото и видео с лежащими на улицах телами погибших, которые, как утверждается, сняты в Буче после того, как город оставили российские военнослужащие. Киевские власти обвинили Россию в массовых убийствах мирного населения.В российском Минобороны назвали это очередной провокацией, и подчеркнули, что ни один житель Бучи не пострадал от действий российских солдат за то время, пока город находился под их контролем. В ведомстве также отметили, что все подразделения полностью вышли из Бучи 30 марта, выезды в северном направлении не блокировались, но ВСУ круглосуточно обстреливали Бучу из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Хатынь — деревня в Белоруссии, которую немецкая армия совместно с вспомогательным полицейским батальоном уничтожила из мести за убийство нескольких немецких солдат.
https://ria.ru/20220730/bucha-1806030822.html
https://ria.ru/20220604/lavrov-1793201685.html
https://ria.ru/20220517/bucha-1789007124.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко, буча, хатынь, ситуация в днр и лнр, великая отечественная война (1941-1945), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Украина, Александр Лукашенко, Буча, Хатынь, Ситуация в ДНР и ЛНР, Великая Отечественная война (1941-1945), Вооруженные силы Украины
14:05 01.09.2022 (обновлено: 15:38 01.09.2022)
Лукашенко рассказал, зачем Украина пиарила провокацию в Буче
Лукашенко обвинил Киев в попытке сравнить провокацию в Буче с трагедией в Хатыни
МИНСК, 1 сен — РИА Новости.
Киевские власти с помощью широкого пиара провокации в Буче пытались провести аналогию с трагедией в Хатыни, заявил
президент Белоруссии Александр Лукашенко во время открытого урока для школьников.
"Слышали о такой Буче? <...> Помните, они распиарили Бучу, подводя (параллель. — Прим. ред.) под Хатынь
. Вот если бы они, украинские националисты, не жгли белорусов в годы войны в Хатыни, они бы провели параллель", — пояснил глава государства.
Он напомнил, что белорусские спецслужбы "отследили этот фейк" и предоставили документы, подтверждающие факт подготовки украинскими властями провокации в Буче.
"Мы назвали номера машин, кто в них ехал, кто создавал картинку. Вы посмотрите эту картинку — она впечатляет, но это же искусственно было создано. Подвезли трупы в полиэтиленовых мешках. А ведь это чьи-то дети, чьи-то жизни. Собрали и потом на экскурсию водили", — подчеркнул белорусский лидер.
В начале апреля в украинских СМИ и социальных сетях появились фото и видео с лежащими на улицах телами погибших, которые, как утверждается, сняты в Буче после того, как город оставили российские военнослужащие. Киевские власти обвинили Россию в массовых убийствах мирного населения.
В российском Минобороны назвали это очередной провокацией, и подчеркнули, что ни один житель Бучи не пострадал от действий российских солдат за то время, пока город находился под их контролем. В ведомстве также отметили, что все подразделения полностью вышли из Бучи 30 марта, выезды в северном направлении не блокировались, но ВСУ круглосуточно обстреливали Бучу из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Хатынь — деревня в Белоруссии
, которую немецкая армия совместно с вспомогательным полицейским батальоном уничтожила из мести за убийство нескольких немецких солдат.