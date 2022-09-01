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Глава Минвостока заявил, что все страны АСЕАН готовы работать с Россией - РИА Новости, 01.09.2022
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Глава Минвостока заявил, что все страны АСЕАН готовы работать с Россией
Глава Минвостока заявил, что все страны АСЕАН готовы работать с Россией - РИА Новости, 01.09.2022
Глава Минвостока заявил, что все страны АСЕАН готовы работать с Россией
Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) готовы конструктивно работать с Россией, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T05:04
2022-09-01T05:04
экономика
россия
япония
китай
дальневосточный федеральный университет
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) готовы конструктивно работать с Россией, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА Новости.По словам министра, главный инструмент в настройке международных связей - это конкуренция, поэтому партнерские контракты, в которые не войдет недружественная Япония, могут взять Китай, Вьетнам, Таиланд.Ранее Минэнерго России по итогам встречи директора департамента международного сотрудничества министерства Дмитрия Семенова с руководством секретариата АСЕАН и центра АСЕАН по энергетике сообщило, что РФ и страны ассоциации будут расширять сотрудничество в газовой сфере и области низкоуглеродных технологий. В рамках Восточного экономического форума запланировано проведение бизнес-диалога Россия-АСЕАН.ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском.
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экономика, россия, япония, китай, дальневосточный федеральный университет, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Япония, Китай, Дальневосточный федеральный университет, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
05:04 01.09.2022
 
Глава Минвостока заявил, что все страны АСЕАН готовы работать с Россией

Глава Минвостока заявил, что все страны АСЕАН готовы конструктивно работать с Россией

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкФлаг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) у Конгресс-центра в Сочи
Флаг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) у Конгресс-центра в Сочи - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Флаг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) у Конгресс-центра в Сочи. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) готовы конструктивно работать с Россией, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА Новости.
По словам министра, главный инструмент в настройке международных связей - это конкуренция, поэтому партнерские контракты, в которые не войдет недружественная Япония, могут взять Китай, Вьетнам, Таиланд.
"Азия большая. В АСЕАН живет 600 миллионов человек - это пять Японий, и все эти страны готовы с нами конструктивно работать", - сказал Чекунков.
Ранее Минэнерго России по итогам встречи директора департамента международного сотрудничества министерства Дмитрия Семенова с руководством секретариата АСЕАН и центра АСЕАН по энергетике сообщило, что РФ и страны ассоциации будут расширять сотрудничество в газовой сфере и области низкоуглеродных технологий. В рамках Восточного экономического форума запланировано проведение бизнес-диалога Россия-АСЕАН.
ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском.
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
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ЭкономикаРоссияЯпонияКитайДальневосточный федеральный университетМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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