https://ria.ru/20220901/asean-1813605164.html

Глава Минвостока заявил, что все страны АСЕАН готовы работать с Россией

Глава Минвостока заявил, что все страны АСЕАН готовы работать с Россией - РИА Новости, 01.09.2022

Глава Минвостока заявил, что все страны АСЕАН готовы работать с Россией

Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) готовы конструктивно работать с Россией, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T05:04

2022-09-01T05:04

2022-09-01T05:04

экономика

россия

япония

китай

дальневосточный федеральный университет

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) готовы конструктивно работать с Россией, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА Новости.По словам министра, главный инструмент в настройке международных связей - это конкуренция, поэтому партнерские контракты, в которые не войдет недружественная Япония, могут взять Китай, Вьетнам, Таиланд.Ранее Минэнерго России по итогам встречи директора департамента международного сотрудничества министерства Дмитрия Семенова с руководством секретариата АСЕАН и центра АСЕАН по энергетике сообщило, что РФ и страны ассоциации будут расширять сотрудничество в газовой сфере и области низкоуглеродных технологий. В рамках Восточного экономического форума запланировано проведение бизнес-диалога Россия-АСЕАН.ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском.

https://ria.ru/20220901/sakhalin-2-1813604834.html

россия

япония

китай

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экономика, россия, япония, китай, дальневосточный федеральный университет, министерство энергетики рф (минэнерго россии)