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Чекунков рассказал, почему российские алмазы невозможно удалить с рынка - РИА Новости, 01.09.2022
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Чекунков рассказал, почему российские алмазы невозможно удалить с рынка
Чекунков рассказал, почему российские алмазы невозможно удалить с рынка - РИА Новости, 01.09.2022
Чекунков рассказал, почему российские алмазы невозможно удалить с рынка
Недружественные страны пытаются сделать российские алмазы токсичными, но это не поможет удалить их с рынка, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T08:21
2022-09-01T08:21
экономика
алексей чекунков
министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)
россия
индия
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Недружественные страны пытаются сделать российские алмазы токсичными, но это не поможет удалить их с рынка, заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.По словам министра, российские алмазы и золото пытаются сделать токсичными, при этом 14 из 15 алмазов в мире покупает Индия. От этого зависят два миллиона рабочих мест в штате Гуджарат, где находятся производства по огранке и полировке алмазов.Ранее сообщалось, что газета The New York Times со ссылкой на письмо представителя американского госдепа Джорджа Каджати председателю Кимберлийского процесса сообщила, что США, ЕС и Канада призывают присвоить российским алмазам статус "кровавых" (добытых нелегально для финансирования региональных конфликтов и террористических группировок) из-за ситуации на Украине.
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экономика, алексей чекунков, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии), россия, индия
Экономика, Алексей Чекунков, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России), Россия, Индия
08:21 01.09.2022
 
Чекунков рассказал, почему российские алмазы невозможно удалить с рынка

Глава Минвостока Чекунков: три четверти населения Земли будут покупать алмазы из России

© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в фотобанкЦентр сортировки алмазов в городе Мирный в Якутии
Центр сортировки алмазов в городе Мирный в Якутии - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Александр Уткин
Перейти в фотобанк
Центр сортировки алмазов в городе Мирный в Якутии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Недружественные страны пытаются сделать российские алмазы токсичными, но это не поможет удалить их с рынка, заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
По словам министра, российские алмазы и золото пытаются сделать токсичными, при этом 14 из 15 алмазов в мире покупает Индия. От этого зависят два миллиона рабочих мест в штате Гуджарат, где находятся производства по огранке и полировке алмазов.

"Невозможно удалить российские алмазы с рынка. Три четверти населения Земли любят Россию и будут покупать российские бриллианты с удовольствием".

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков
Алексей Чекунков
Глава Минвостокразвития
Ранее сообщалось, что газета The New York Times со ссылкой на письмо представителя американского госдепа Джорджа Каджати председателю Кимберлийского процесса сообщила, что США, ЕС и Канада призывают присвоить российским алмазам статус "кровавых" (добытых нелегально для финансирования региональных конфликтов и террористических группировок) из-за ситуации на Украине.
Алмазы - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
27 августа, 09:47
Ангола надеется до конца года обсудить с Россией планы по алмазам
 
ЭкономикаАлексей ЧекунковМинистерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России)РоссияИндия
 
 
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