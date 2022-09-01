https://ria.ru/20220901/almazy-1813618280.html
Чекунков рассказал, почему российские алмазы невозможно удалить с рынка
Чекунков рассказал, почему российские алмазы невозможно удалить с рынка - РИА Новости, 01.09.2022
Чекунков рассказал, почему российские алмазы невозможно удалить с рынка
Недружественные страны пытаются сделать российские алмазы токсичными, но это не поможет удалить их с рынка, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T08:21
2022-09-01T08:21
2022-09-01T08:21
экономика
алексей чекунков
министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)
россия
индия
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Недружественные страны пытаются сделать российские алмазы токсичными, но это не поможет удалить их с рынка, заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.По словам министра, российские алмазы и золото пытаются сделать токсичными, при этом 14 из 15 алмазов в мире покупает Индия. От этого зависят два миллиона рабочих мест в штате Гуджарат, где находятся производства по огранке и полировке алмазов.Ранее сообщалось, что газета The New York Times со ссылкой на письмо представителя американского госдепа Джорджа Каджати председателю Кимберлийского процесса сообщила, что США, ЕС и Канада призывают присвоить российским алмазам статус "кровавых" (добытых нелегально для финансирования региональных конфликтов и террористических группировок) из-за ситуации на Украине.
https://ria.ru/20220827/almaz-1812482087.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, алексей чекунков, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии), россия, индия
Экономика, Алексей Чекунков, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России), Россия, Индия
Чекунков рассказал, почему российские алмазы невозможно удалить с рынка
Глава Минвостока Чекунков: три четверти населения Земли будут покупать алмазы из России