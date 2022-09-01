https://ria.ru/20220901/aes-1813866299.html

Спецоперация, 1 сентября: миссия МАГАТЭ осмотрела Запорожскую АЭС

Спецоперация, 1 сентября: миссия МАГАТЭ осмотрела Запорожскую АЭС - РИА Новости, 01.09.2022

Спецоперация, 1 сентября: миссия МАГАТЭ осмотрела Запорожскую АЭС

Миссия экспертов МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС для проведения инспекции. Часть экспертов... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T22:10

2022-09-01T22:10

2022-09-01T22:10

специальная военная операция на украине

рафаэль гросси

владимир зеленский

стефан дюжаррик

энергодар

россия

магатэ

запорожская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813827067_0:0:3268:1839_1920x0_80_0_0_41dcd65d2e6572692ab42c692e1368c5.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Миссия экспертов МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС для проведения инспекции. Часть экспертов останется там для более детального анализа ситуации и рисков в связи с украинскими артобстрелами станции и города Энергодара, заявил Гросси.При этом Минобороны РФ сообщило, что в день приезда делегации МАГАТЭ режимом Владимира Зеленского заблаговременно готовились боевые действия украинских диверсионных групп и артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС, но диверсантов удалось обезвредить.МИССИЯ МАГАТЭ ПРИБЫЛА НА ЗАЭСМиссия МАГАТЭ в четверг прибыла на Запорожскую АЭС в Энергодаре и пробыла там несколько часов. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.Миссия МАГАТЭ за несколько часов работы на Запорожской АЭС получила ключевую информацию по ситуации на станции с пояснениями персонала и связала воедино полученные факты, заявил Гросси.Специалисты миссии МАГАТЭ увидели самоотверженную работу персонала Запорожской АЭС, несмотря на сложную ситуацию вокруг станции и в Энергодаре, мир должен об этом знать, заявил Гросси, добавив, что часть специалистов миссии останутся работать на ЗАЭС для более детального анализа ситуации и рисков в связи с артобстрелами станции и Энергодара.Члены делегации также встретились с жителями Энергодара, которые передали Гросси обращение к мировому сообществу в связи с украинскими обстрелами, в том числе Запорожской АЭС, тот пообещал, что их призыв будет услышан.Как сообщил вечером глава администрации Энергодара Александр Волга, 8-12 членов миссии МАГАТЭ остались на АЭС, остальные эксперты во главе с Гросси покинули Энергодар.Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя новости о попытке украинских диверсантов захватить ЗАЭС, заявил, что ООН рада, что Россия сделала необходимое для защиты инспекторов МАГАТЭ, посещающих Запорожскую АЭС.По данным Минобороны России, в четверг утром ВС РФ уничтожили тактический десант Украины возле Запорожской АЭС. Украинские войска также вели огонь по жилым кварталам Энергодара и территории АЭС. В Минобороны пояснили, что при успешном захвате диверсантами ЗАЭС роль миссии МАГАТЭ сводилась бы к фиксации нового статус-кво: станция перешла под полный контроль Киева.Попытка захвата украинскими десантниками Запорожской АЭС велась под контролем британских спецслужб, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский также заявил, что Россия запросила заседание СБ ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС на 6 сентября, ожидает выступления гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и генсека ООН Антониу Гутерреша.Также стало известно, что заседание СБ ООН по теме Украины намечено на 22 сентября. Тема звучит как "Поддержание мира и безопасности на Украине". Заседание придется на неделю высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.ХОД СПЕЦОПЕРАЦИИПодразделения 72-й механизированной бригады Украины в районе Артемовска в ДНР отказались выполнять приказы и убыли в тыл, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в четверг.Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в Харьковской и Херсонской областях и две противолокационные ракеты AGM-88 HARM американского производства.Также, по данным Минобороны РФ, перехвачены одна баллистическая ракета "Точка-У" в районе Безымянное в Херсонской области и 48 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе 44 – РСЗО "HIMARS", в районах Музыковка, Знаменка, Веселое, Каменка, Дарьевка, Новая Каховка, Берислав, Днепряны и Томарино.Авиация и артиллерия РФ уничтожили за сутки шесть украинских штабов и взвод американских гаубиц М777 в районе Андреевки. Кроме того, в районах Часов Яр и Артемовск ДНР уничтожены два пункта управления войск Украины беспилотными летательными аппаратами.Войска Украины потеряли за сутки на Николаево-Криворожском направлении еще 350 человек, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в течение суток киевский режим продолжал безуспешные попытки наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении.Авиацией ВКС России, ракетными войсками и артиллерией нанесено значительное поражение наступающим подразделениям и резервам украинских войск.Российские Воздушно-космические силы ударом высокоточного оружия ликвидировали свыше 100 националистов у населенного пункта Часов Яр в ДНР, следует из сводки Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220901/oon-1813862509.html

https://ria.ru/20220901/magate-1813854567.html

https://ria.ru/20220819/erdogan-1810696680.html

https://ria.ru/20220818/zaes-1810407475.html

https://ria.ru/20220816/aes-1809932321.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

энергодар

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рафаэль гросси, владимир зеленский, стефан дюжаррик, энергодар, россия, магатэ, запорожская аэс, оон, украина