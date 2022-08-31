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Глава Минвостока заявил о идее создания с КНР новой зоны свободной торговли - РИА Новости, 31.08.2022
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Глава Минвостока заявил о идее создания с КНР новой зоны свободной торговли
Глава Минвостока заявил о идее создания с КНР новой зоны свободной торговли - РИА Новости, 31.08.2022
Глава Минвостока заявил о идее создания с КНР новой зоны свободной торговли
Минвостокразвития РФ предложит китайской стороне создать зону свободной торговли на острове Большой Уссурийский, заявил глава министерства Алексей Чекунков. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T07:08
2022-08-31T07:08
экономика
амур (река)
китай
россия
алексей чекунков
восточный экономический форум (вэф)
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Минвостокразвития РФ предложит китайской стороне создать зону свободной торговли на острове Большой Уссурийский, заявил глава министерства Алексей Чекунков.Восточный экономический форум пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Делегация КНР примет в нем участие.Остров Большой Уссурийский общей площадью более 250 квадратных километров расположен на реке Амур на территории России и КНР. Территория находится на пересечении международных транспортных коридоров Дальнего Востока и Северо-Востока Китая. Площадь российской части острова - 174 квадратных километра. Здесь в 2014 году был введен в эксплуатацию мост, соединяющий его с агломерацией Хабаровска. Другая часть была передана Китаю вместе с островом Тарабаров на Амуре в 2008 году. На российской части до наводнения на Амуре в 2013 году жили около 500 человек, сейчас остаются порядка 100.
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экономика, амур (река), китай, россия, алексей чекунков, восточный экономический форум (вэф)
Экономика, Амур (река), Китай, Россия, Алексей Чекунков, Восточный экономический форум (ВЭФ)
07:08 31.08.2022
 
Глава Минвостока заявил о идее создания с КНР новой зоны свободной торговли

Глава Минвостока Чекунков заявил о идее создания с КНР новой зоны свободной торговли

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Минвостокразвития РФ предложит китайской стороне создать зону свободной торговли на острове Большой Уссурийский, заявил глава министерства Алексей Чекунков.
Восточный экономический форум пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Делегация КНР примет в нем участие.
"Пожалуй, одним из интересных амбициозных проектов является идея создания на острове Большой Уссурийский нового пограничного кластера, который мог бы стать зоной свободной торговли между Россией и Китаем, зоной обмена товарами, таким международным ТОРом, наподобие китайско-казахстанского центра приграничного сотрудничества "Хоргос". Большой Уссурийский для этого прекрасно подходит. Мы будем делать такие предложения китайской стороне", - сказал Чекунков в интервью РИА Новости.
Остров Большой Уссурийский общей площадью более 250 квадратных километров расположен на реке Амур на территории России и КНР. Территория находится на пересечении международных транспортных коридоров Дальнего Востока и Северо-Востока Китая. Площадь российской части острова - 174 квадратных километра. Здесь в 2014 году был введен в эксплуатацию мост, соединяющий его с агломерацией Хабаровска. Другая часть была передана Китаю вместе с островом Тарабаров на Амуре в 2008 году. На российской части до наводнения на Амуре в 2013 году жили около 500 человек, сейчас остаются порядка 100.
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 15:17
Глава Минвостока рассказал об интересе инвесторов к проектам на Курилах
 
ЭкономикаАмур (река)КитайРоссияАлексей ЧекунковВосточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
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