Глава Минвостока заявил о идее создания с КНР новой зоны свободной торговли
Глава Минвостока Чекунков заявил о идее создания с КНР новой зоны свободной торговли
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Минвостокразвития РФ предложит китайской стороне создать зону свободной торговли на острове Большой Уссурийский, заявил глава министерства Алексей Чекунков.
Восточный экономический форум пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Делегация КНР примет в нем участие.
"Пожалуй, одним из интересных амбициозных проектов является идея создания на острове Большой Уссурийский нового пограничного кластера, который мог бы стать зоной свободной торговли между Россией и Китаем, зоной обмена товарами, таким международным ТОРом, наподобие китайско-казахстанского центра приграничного сотрудничества "Хоргос". Большой Уссурийский для этого прекрасно подходит. Мы будем делать такие предложения китайской стороне", - сказал Чекунков в интервью РИА Новости.
Остров Большой Уссурийский общей площадью более 250 квадратных километров расположен на реке Амур на территории России и КНР. Территория находится на пересечении международных транспортных коридоров Дальнего Востока и Северо-Востока Китая. Площадь российской части острова - 174 квадратных километра. Здесь в 2014 году был введен в эксплуатацию мост, соединяющий его с агломерацией Хабаровска. Другая часть была передана Китаю вместе с островом Тарабаров на Амуре в 2008 году. На российской части до наводнения на Амуре в 2013 году жили около 500 человек, сейчас остаются порядка 100.