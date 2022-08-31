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Глава Минвостока заявил о идее создания с КНР новой зоны свободной торговли

Глава Минвостока заявил о идее создания с КНР новой зоны свободной торговли - РИА Новости, 31.08.2022

Глава Минвостока заявил о идее создания с КНР новой зоны свободной торговли

Минвостокразвития РФ предложит китайской стороне создать зону свободной торговли на острове Большой Уссурийский, заявил глава министерства Алексей Чекунков. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T07:08

2022-08-31T07:08

2022-08-31T07:08

экономика

амур (река)

китай

россия

алексей чекунков

восточный экономический форум (вэф)

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Минвостокразвития РФ предложит китайской стороне создать зону свободной торговли на острове Большой Уссурийский, заявил глава министерства Алексей Чекунков.Восточный экономический форум пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Делегация КНР примет в нем участие.Остров Большой Уссурийский общей площадью более 250 квадратных километров расположен на реке Амур на территории России и КНР. Территория находится на пересечении международных транспортных коридоров Дальнего Востока и Северо-Востока Китая. Площадь российской части острова - 174 квадратных километра. Здесь в 2014 году был введен в эксплуатацию мост, соединяющий его с агломерацией Хабаровска. Другая часть была передана Китаю вместе с островом Тарабаров на Амуре в 2008 году. На российской части до наводнения на Амуре в 2013 году жили около 500 человек, сейчас остаются порядка 100.

https://ria.ru/20220324/kurily-1779867738.html

амур (река)

китай

россия

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экономика, амур (река), китай, россия, алексей чекунков, восточный экономический форум (вэф)