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Глава МАГАТЭ назвал предотвращение ядерной аварии на ЗАЭС своей миссией - РИА Новости, 31.08.2022
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Глава МАГАТЭ назвал предотвращение ядерной аварии на ЗАЭС своей миссией
Глава МАГАТЭ назвал предотвращение ядерной аварии на ЗАЭС своей миссией - РИА Новости, 31.08.2022
Глава МАГАТЭ назвал предотвращение ядерной аварии на ЗАЭС своей миссией
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что его миссия состоит в предотвращении ядерной аварии и сохранении крупнейшей АЭС в Европе, передает агентство Франс... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T16:23
2022-08-31T17:05
запорожская аэс
в мире
европа
запорожье
россия
украина
рафаэль гросси
запорожская область
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что его миссия состоит в предотвращении ядерной аварии и сохранении крупнейшей АЭС в Европе, передает агентство Франс Пресс."Моя миссия... - это предотвратить ядерную аварию и сохранить крупнейшую атомную электростанцию в Европе", - заявил он.Сообщается, что команда МАГАТЭ из 14 человек прибыла в город Запорожье примерно в 14.00 по московскому времени.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных.Энергодар в преддверии приезда комиссии МАГАТЭ за прошедшие сутки подвергся более 60 украинским ударам беспилотников и артиллерии, сообщили власти города.
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запорожская аэс, в мире, европа, запорожье, россия, украина, рафаэль гросси, запорожская область, магатэ, энергодар
Запорожская АЭС, В мире, Европа, Запорожье, Россия, Украина, Рафаэль Гросси, Запорожская область, МАГАТЭ, Энергодар
16:23 31.08.2022 (обновлено: 17:05 31.08.2022)
 
Глава МАГАТЭ назвал предотвращение ядерной аварии на ЗАЭС своей миссией

Гендиректор МАГАТЭ Гросси назвал своей миссией предотвращение ядерной аварии на ЗАЭС

© AFP 2022 / Genya SavilovГендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Запорожье. 31 августа 2022
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Запорожье. 31 августа 2022 - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© AFP 2022 / Genya Savilov
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Запорожье. 31 августа 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что его миссия состоит в предотвращении ядерной аварии и сохранении крупнейшей АЭС в Европе, передает агентство Франс Пресс.
"Моя миссия... - это предотвратить ядерную аварию и сохранить крупнейшую атомную электростанцию в Европе", - заявил он.
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Сообщается, что команда МАГАТЭ из 14 человек прибыла в город Запорожье примерно в 14.00 по московскому времени.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных.
Энергодар в преддверии приезда комиссии МАГАТЭ за прошедшие сутки подвергся более 60 украинским ударам беспилотников и артиллерии, сообщили власти города.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
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Запорожская АЭСВ миреЕвропаЗапорожьеРоссияУкраинаРафаэль ГроссиЗапорожская областьМАГАТЭЭнергодар
 
 
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