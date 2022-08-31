https://ria.ru/20220831/zaes-1813472434.html

Глава МАГАТЭ назвал предотвращение ядерной аварии на ЗАЭС своей миссией

Глава МАГАТЭ назвал предотвращение ядерной аварии на ЗАЭС своей миссией - РИА Новости, 31.08.2022

Глава МАГАТЭ назвал предотвращение ядерной аварии на ЗАЭС своей миссией

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что его миссия состоит в предотвращении ядерной аварии и сохранении крупнейшей АЭС в Европе, передает агентство Франс... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T16:23

2022-08-31T16:23

2022-08-31T17:05

запорожская аэс

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рафаэль гросси

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что его миссия состоит в предотвращении ядерной аварии и сохранении крупнейшей АЭС в Европе, передает агентство Франс Пресс."Моя миссия... - это предотвратить ядерную аварию и сохранить крупнейшую атомную электростанцию в Европе", - заявил он.Сообщается, что команда МАГАТЭ из 14 человек прибыла в город Запорожье примерно в 14.00 по московскому времени.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных.Энергодар в преддверии приезда комиссии МАГАТЭ за прошедшие сутки подвергся более 60 украинским ударам беспилотников и артиллерии, сообщили власти города.

https://ria.ru/20220831/energodar-1813427399.html

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Владимир Лаврентьев

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