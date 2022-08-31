https://ria.ru/20220831/zaes-1813374571.html

Балицкий заявил, что не питает иллюзий насчет визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Балицкий заявил, что не питает иллюзий насчет визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 31.08.2022

Балицкий заявил, что не питает иллюзий насчет визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что не питает иллюзий насчет визита делегации МАГАТЭ на ЗАЭС, поскольку не считает структуру... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T11:52

2022-08-31T11:52

2022-08-31T11:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что не питает иллюзий насчет визита делегации МАГАТЭ на ЗАЭС, поскольку не считает структуру независимой."Я не питаю иллюзий в отношении этого визита. Это просто карманный орган, структура. Гарантирую, что они уедут с тем, что увидели русских солдат на станции, и скажут: вот, смотрите, военные на станции стоят. Да, действительно, военные на станции есть, они охраняют ее работу, это нормально… Они (МАГАТЭ – ред.), как и ОБСЕ, Совет Европы, работают в интересах своих учредителей. Даже, к сожалению, ООН тоже превратилась в структуру, где не нужна справедливость, не нужно то, ради чего создавалась – для баланса в мире", - сказал Балицкий в эфире "Соловьев Live".В понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на этой неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября. Владимир Зеленский во вторник опубликовал видео встречи с экспертами МАГАТЭ во главе с Гросси.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных.В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220831/zaes-1813347922.html

https://ria.ru/20220831/magate-1813329137.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, запорожская аэс, магатэ, энергодар, россия, вена, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, владимир зеленский, оон