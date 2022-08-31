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Балицкий заявил, что не питает иллюзий насчет визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 31.08.2022
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Балицкий заявил, что не питает иллюзий насчет визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Балицкий заявил, что не питает иллюзий насчет визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 31.08.2022
Балицкий заявил, что не питает иллюзий насчет визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что не питает иллюзий насчет визита делегации МАГАТЭ на ЗАЭС, поскольку не считает структуру... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T11:52
2022-08-31T11:52
в мире
запорожская аэс
магатэ
энергодар
россия
вена
михаил ульянов (дипломат)
рафаэль гросси
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что не питает иллюзий насчет визита делегации МАГАТЭ на ЗАЭС, поскольку не считает структуру независимой."Я не питаю иллюзий в отношении этого визита. Это просто карманный орган, структура. Гарантирую, что они уедут с тем, что увидели русских солдат на станции, и скажут: вот, смотрите, военные на станции стоят. Да, действительно, военные на станции есть, они охраняют ее работу, это нормально… Они (МАГАТЭ – ред.), как и ОБСЕ, Совет Европы, работают в интересах своих учредителей. Даже, к сожалению, ООН тоже превратилась в структуру, где не нужна справедливость, не нужно то, ради чего создавалась – для баланса в мире", - сказал Балицкий в эфире "Соловьев Live".В понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на этой неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября. Владимир Зеленский во вторник опубликовал видео встречи с экспертами МАГАТЭ во главе с Гросси.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных.В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220831/zaes-1813347922.html
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в мире, запорожская аэс, магатэ, энергодар, россия, вена, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, владимир зеленский, оон
В мире, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Энергодар, Россия, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), Рафаэль Гросси, Владимир Зеленский, ООН
11:52 31.08.2022
 
Балицкий заявил, что не питает иллюзий насчет визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Балицкий заявил, что не питает иллюзий насчет визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что не питает иллюзий насчет визита делегации МАГАТЭ на ЗАЭС, поскольку не считает структуру независимой.
"Я не питаю иллюзий в отношении этого визита. Это просто карманный орган, структура. Гарантирую, что они уедут с тем, что увидели русских солдат на станции, и скажут: вот, смотрите, военные на станции стоят. Да, действительно, военные на станции есть, они охраняют ее работу, это нормально… Они (МАГАТЭ – ред.), как и ОБСЕ, Совет Европы, работают в интересах своих учредителей. Даже, к сожалению, ООН тоже превратилась в структуру, где не нужна справедливость, не нужно то, ради чего создавалась – для баланса в мире", - сказал Балицкий в эфире "Соловьев Live".
Энергоблок №5 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
10:48
Энергоблоки на ЗАЭС работают на 60 и 80 процентов
В понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на этой неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября. Владимир Зеленский во вторник опубликовал видео встречи с экспертами МАГАТЭ во главе с Гросси.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных.
В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси перед отправкой на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
09:32
Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ проведет на ЗАЭС несколько дней
 
В миреЗапорожская АЭСМАГАТЭЭнергодарРоссияВенаМихаил Ульянов (дипломат)Рафаэль ГроссиВладимир ЗеленскийООН
 
 
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