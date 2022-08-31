Балицкий заявил, что не питает иллюзий насчет визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Балицкий заявил, что не питает иллюзий насчет визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Запорожская АЭС в Энергодаре . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что не питает иллюзий насчет визита делегации МАГАТЭ на ЗАЭС, поскольку не считает структуру независимой.
"Я не питаю иллюзий в отношении этого визита. Это просто карманный орган, структура. Гарантирую, что они уедут с тем, что увидели русских солдат на станции, и скажут: вот, смотрите, военные на станции стоят. Да, действительно, военные на станции есть, они охраняют ее работу, это нормально… Они (МАГАТЭ – ред.), как и ОБСЕ, Совет Европы, работают в интересах своих учредителей. Даже, к сожалению, ООН тоже превратилась в структуру, где не нужна справедливость, не нужно то, ради чего создавалась – для баланса в мире", - сказал Балицкий в эфире "Соловьев Live".
В понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на этой неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября. Владимир Зеленский во вторник опубликовал видео встречи с экспертами МАГАТЭ во главе с Гросси.
В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.