https://ria.ru/20220831/vybory-1813441067.html
В Москве победа оппозиции на выборах крайне маловероятна, заявил эксперт
В Москве победа оппозиции на выборах крайне маловероятна, заявил эксперт - РИА Новости, 31.08.2022
В Москве победа оппозиции на выборах крайне маловероятна, заявил эксперт
Ожидать победы оппозиции на муниципальных выборах в Москве не стоит из-за демобилизации оппозиционных сил, заявил председатель правления Фонда развития... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T15:07
2022-08-31T15:07
2022-08-31T15:07
политика
москва
константин костин
фонд развития гражданского общества
единый день голосования в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155853/59/1558535995_0:104:3012:1798_1920x0_80_0_0_86ee6260c8499c1109fbca7aa03b4804.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Ожидать победы оппозиции на муниципальных выборах в Москве не стоит из-за демобилизации оппозиционных сил, заявил председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин во время круглого стола "Единый день голосования — 2022: специфика, тенденции и прогноз результатов"."Я думаю, что это крайне маловероятно, и главная здесь причина не в ДЭГе, а как раз в демобилизации протестного электората", - сказал Костин, отвечая на вопрос журналистов, стоит ли ожидать победы оппозиции на муниципальных выборах в Москве.Протестный электорат, по словам Костина, демобилизован и на региональном уровне."Это видно на выборах в регионах, где традиционно те или иные оппозиционные силы добивались заметных электоральных успехов", — заявил он.Единый день голосования пройдет 11 сентября 2022 года. Прямым голосованием будут избираться 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров. В некоторых регионах выборы будут проходить три дня - с 9 по 11 сентября.
https://ria.ru/20220831/vybory-1813423925.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155853/59/1558535995_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_048bda760c1d2c0989b98f9ffa8e7767.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, константин костин, фонд развития гражданского общества, единый день голосования в россии
Политика, Москва, Константин Костин, Фонд развития гражданского общества, Единый день голосования в России
В Москве победа оппозиции на выборах крайне маловероятна, заявил эксперт
Политтехнолог Костин: победа оппозиции на муниципальных выборах в Москве маловероятна