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В Москве победа оппозиции на выборах крайне маловероятна, заявил эксперт - РИА Новости, 31.08.2022
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В Москве победа оппозиции на выборах крайне маловероятна, заявил эксперт
В Москве победа оппозиции на выборах крайне маловероятна, заявил эксперт - РИА Новости, 31.08.2022
В Москве победа оппозиции на выборах крайне маловероятна, заявил эксперт
Ожидать победы оппозиции на муниципальных выборах в Москве не стоит из-за демобилизации оппозиционных сил, заявил председатель правления Фонда развития... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T15:07
2022-08-31T15:07
политика
москва
константин костин
фонд развития гражданского общества
единый день голосования в россии
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Ожидать победы оппозиции на муниципальных выборах в Москве не стоит из-за демобилизации оппозиционных сил, заявил председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин во время круглого стола "Единый день голосования — 2022: специфика, тенденции и прогноз результатов"."Я думаю, что это крайне маловероятно, и главная здесь причина не в ДЭГе, а как раз в демобилизации протестного электората", - сказал Костин, отвечая на вопрос журналистов, стоит ли ожидать победы оппозиции на муниципальных выборах в Москве.Протестный электорат, по словам Костина, демобилизован и на региональном уровне."Это видно на выборах в регионах, где традиционно те или иные оппозиционные силы добивались заметных электоральных успехов", — заявил он.Единый день голосования пройдет 11 сентября 2022 года. Прямым голосованием будут избираться 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров. В некоторых регионах выборы будут проходить три дня - с 9 по 11 сентября.
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политика, москва, константин костин, фонд развития гражданского общества, единый день голосования в россии
Политика, Москва, Константин Костин, Фонд развития гражданского общества, Единый день голосования в России
15:07 31.08.2022
 
В Москве победа оппозиции на выборах крайне маловероятна, заявил эксперт

Политтехнолог Костин: победа оппозиции на муниципальных выборах в Москве маловероятна

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкКонстантин Костин
Константин Костин - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Константин Костин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Ожидать победы оппозиции на муниципальных выборах в Москве не стоит из-за демобилизации оппозиционных сил, заявил председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин во время круглого стола "Единый день голосования — 2022: специфика, тенденции и прогноз результатов".
"Я думаю, что это крайне маловероятно, и главная здесь причина не в ДЭГе, а как раз в демобилизации протестного электората", - сказал Костин, отвечая на вопрос журналистов, стоит ли ожидать победы оппозиции на муниципальных выборах в Москве.
Протестный электорат, по словам Костина, демобилизован и на региональном уровне.
"Это видно на выборах в регионах, где традиционно те или иные оппозиционные силы добивались заметных электоральных успехов", — заявил он.
Единый день голосования пройдет 11 сентября 2022 года. Прямым голосованием будут избираться 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров. В некоторых регионах выборы будут проходить три дня - с 9 по 11 сентября.
Руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 14:18
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ПолитикаМоскваКонстантин КостинФонд развития гражданского обществаЕдиный день голосования в России
 
 
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