https://ria.ru/20220831/vybory-1813441067.html

В Москве победа оппозиции на выборах крайне маловероятна, заявил эксперт

В Москве победа оппозиции на выборах крайне маловероятна, заявил эксперт - РИА Новости, 31.08.2022

В Москве победа оппозиции на выборах крайне маловероятна, заявил эксперт

Ожидать победы оппозиции на муниципальных выборах в Москве не стоит из-за демобилизации оппозиционных сил, заявил председатель правления Фонда развития... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T15:07

2022-08-31T15:07

2022-08-31T15:07

политика

москва

константин костин

фонд развития гражданского общества

единый день голосования в россии

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Ожидать победы оппозиции на муниципальных выборах в Москве не стоит из-за демобилизации оппозиционных сил, заявил председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин во время круглого стола "Единый день голосования — 2022: специфика, тенденции и прогноз результатов"."Я думаю, что это крайне маловероятно, и главная здесь причина не в ДЭГе, а как раз в демобилизации протестного электората", - сказал Костин, отвечая на вопрос журналистов, стоит ли ожидать победы оппозиции на муниципальных выборах в Москве.Протестный электорат, по словам Костина, демобилизован и на региональном уровне."Это видно на выборах в регионах, где традиционно те или иные оппозиционные силы добивались заметных электоральных успехов", — заявил он.Единый день голосования пройдет 11 сентября 2022 года. Прямым голосованием будут избираться 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров. В некоторых регионах выборы будут проходить три дня - с 9 по 11 сентября.

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политика, москва, константин костин, фонд развития гражданского общества, единый день голосования в россии