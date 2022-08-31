https://ria.ru/20220831/vybory-1813423925.html
Эксперт назвал осенние выборы референдумом о доверии к власти
Эксперт назвал осенние выборы референдумом о доверии к власти - РИА Новости, 31.08.2022
Эксперт назвал осенние выборы референдумом о доверии к власти
Осенние выборы 2022 года выглядят как своего рода референдум о доверии к действующей власти, все расчеты говорят о том, что он пройдет с позитивным результатом... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T14:18
2022-08-31T14:18
2022-08-31T14:52
политика
фонд развития гражданского общества
алексей чеснаков
россия
единый день голосования в россии
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Осенние выборы 2022 года выглядят как своего рода референдум о доверии к действующей власти, все расчеты говорят о том, что он пройдет с позитивным результатом для властей, заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков."Выборы... в целом выглядят как вариант референдума о доверии к власти в целом, и пока все расчеты показывают, что этот референдум пройдет со значительным позитивным результатом для власти", - заявил Чеснаков на круглом столе "Единый день голосования - 2022: специфика, тенденции и прогноз результатов", который прошел в Фонде развития гражданского общества (ФоРГО).Также он отметил, что различные партии в этой предвыборной кампании продолжают консолидироваться вокруг действующей власти."Консолидация вокруг флага, вокруг президента продолжается", - отметил Чеснаков.Единый день голосования пройдет 11 сентября 2022 года. Прямым голосованием будут избираться 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров. В некоторых регионах выборы будут проходить три дня - с 9 по 11 сентября.
https://ria.ru/20220830/vybory-1813123660.html
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политика, фонд развития гражданского общества, алексей чеснаков, россия, единый день голосования в россии
Политика, Фонд развития гражданского общества, Алексей Чеснаков, Россия, Единый день голосования в России
14:18 31.08.2022 (обновлено: 14:52 31.08.2022)
Эксперт назвал осенние выборы референдумом о доверии к власти
Политолог Чеснаков назвал осенние выборы референдумом о доверии к действующей власти