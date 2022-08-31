https://ria.ru/20220831/vizy-1813448421.html

России есть что ответить на визовые ограничения ЕС, заявили в Совфеде

России есть что ответить на визовые ограничения ЕС, заявили в Совфеде - РИА Новости, 31.08.2022

России есть что ответить на визовые ограничения ЕС, заявили в Совфеде

России есть что ответить на возможные визовые ограничения со стороны Евросоюза в отношении граждан нашей страны, заявил глава международного комитета Совфеда... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T15:27

2022-08-31T15:27

2022-08-31T15:43

в мире

россия

евросоюз

совет федерации рф

григорий карасин

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. России есть что ответить на возможные визовые ограничения со стороны Евросоюза в отношении граждан нашей страны, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.В Праге идут неформальные консультации министров иностранных дел и обороны стран Евросоюза. По данным Венгрии, министры иностранных дел ЕС не смогли достичь консенсуса по запрету на выдачу виз россиянам."(В России) никто не мучается из-за виз, но выводы делает", - сказал политик в эфире телеканала "Россия 24". Отвечая на вопрос ведущего, при введении соответствующих ограничений будет ли ответ от Москвы, сенатор подчеркнул: "Нам всегда есть что ответить".По словам Карасина, в том, что касается приостановки действия соглашения об упразднении визового режима, то на самом деле цели более циничные - на самом деле обсуждается вопрос, "как можно дополнительно изолировать Россию, как содействовать расколу в российском обществе и общественном мнении".Дело доходит до того, что звучат тезисы о различных возрастных группах, для одних будут разрешены визы, для других - нет, привел пример законодатель. Он пояснил, что подобные предложения звучат в СМИ. "Опять делается ставка на обработку слоев общества - социальных, политических", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20220809/evropa-1808133595.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, евросоюз, совет федерации рф, григорий карасин, санкции в отношении россии, новости - туризм