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В бундестаге призвали ЕС успокоить противников виз для россиян

В бундестаге призвали ЕС успокоить противников виз для россиян - РИА Новости, 31.08.2022

В бундестаге призвали ЕС успокоить противников виз для россиян

Евросоюз должен рекомендовать странам, настаивающим на запрете выдачи виз россиянам, не впадать в крайность и "не преувеличивать" в этом вопросе, считает... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T08:59

2022-08-31T08:59

2022-08-31T09:02

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БРЮССЕЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Евросоюз должен рекомендовать странам, настаивающим на запрете выдачи виз россиянам, не впадать в крайность и "не преувеличивать" в этом вопросе, считает депутат Европейского парламента от немецкой партии "Альтернатива для Германии" Максимилиан Кра.Дискуссия по вопросу выдачи виз гражданам РФ развернется на неформальном заседании глав МИД стран ЕС, которое пройдет 30-31 августа в Праге."Европейские страны, такие как Финляндия, Польша и балтийские страны хотят перестать выдавать всем россиянам визы для путешествия в и из Европы... Невозможность визитов родственников из России станет настоящей эскалацией, которая не приветствуется и не является приемлемой с простой точки зрения прав человека… ЕС не может дать этим странам дипломатический сигнал, прося не преувеличивать, но это то, что они должны сделать", - сказал он РИА Новости.При этом другие страны, такие как Германия, Испания и даже США против этой радикальной меры, добавил эксперт.По его словам, Германия ясно дала понять, что не хочет провоцировать дальнейшую напряженность в отношениях с Россией, о чем канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил ранее на пресс-конференции после встречи лидеров стран Северного совета в Осло.При этом Кра подчеркнул, что в Германии нет разногласий по этому вопросу: такую позицию поддерживает не только правительство, но и оппозиция, и население.Министерство иностранных дел США также придерживается мнения, что список россиян, которым будет запрещена выдача виз, должен быть ограничен, сказал эксперт.По его словам, позиция Финляндии, которая поддерживает запрет, значительно удивляет, поскольку страна имеет "исторически так много связей с Россией".Кра выразил мнение, что радикальная позиция Польши и стран Балтики не удивляет и была ожидаемой, однако все равно вызывает беспокойство. В этих странах проживает значительное количество людей, говорящих по-русски, к которым относятся как к "второсортным гражданам", отметил он.Особенно явно это наблюдается в Латвии, где им запрещают использовать русский язык и где нет русскоязычных телеканалов, школ и т.д., считает эксперт.По его мнению, сейчас самое время выйти из фазы эскалации, однако Европа не придерживается рациональной политики в отношении ситуации на Украине.Евросоюз должен прийти к правильному решению – не вводить запрет на выдачу виз россиянам, и с учётом резкого роста цен на энергию и надвигающегося экономического кризиса в Европе – снова начать действовать рационально, считает эксперт.Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Парламент Латвии принял заявление, призвав страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу сообщил, что Эстония закроет границу для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас ранее заявил, что страны ЕС вряд ли придут к общему соглашению о запрете выдачи виз россиянам, однако это не повод для Вильнюса "опускать руки".В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", заявлял ранее замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совфеда Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова назвала призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена проявлением национализма, дискриминации, а также нарушением принципов свободы передвижения, закрепленных в международных правовых актах.

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