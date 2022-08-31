https://ria.ru/20220831/viza-1813489740.html
Сроки выдачи виз могут вырасти до полугода из-за отмены упрощенного режима
Сроки выдачи виз могут вырасти до полугода из-за отмены упрощенного режима - РИА Новости, 31.08.2022
Сроки выдачи виз могут вырасти до полугода из-за отмены упрощенного режима
Сроки выдачи виз россиянам могут вырасти до полугода из-за отмены Евросоюзом упрощенного режима, сообщает АТОР. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T17:08
2022-08-31T17:08
2022-08-31T17:09
туризм
новости - туризм
петер сийярто
россия
евросоюз
ассоциация туроператоров россии (атор)
мид венгрии
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Сроки выдачи виз россиянам могут вырасти до полугода из-за отмены Евросоюзом упрощенного режима, сообщает АТОР."Такой шаг европейских властей увеличит время обработки виз, потребует от российских туристов больше документов для заявки и увеличит расходы. Сумма сбора вырастет с 35 до 80 евро. Сроки получения могут увеличиться до шести месяцев", — рассказали в ассоциации.По мнению экспертов, долгосрочных шенгенов станет сильно меньше, либо их вообще не будет. Однако худшего – полного запрета на выдачу краткосрочных виз под туристические поездки – удалось избежать. Также нет пока решения об аннуляции уже действующих документов."Это значит, что россияне, у которых есть многократные визы, по-прежнему могут въезжать в страны ЕС до окончания их срока действия", — пояснили в АТОРГлава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее в среду заявил, что большинством голосов ЕС решил расторгнуть соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме. При этом общего запрета на шенген для россиян не будет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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17:08 31.08.2022 (обновлено: 17:09 31.08.2022)
Сроки выдачи виз могут вырасти до полугода из-за отмены упрощенного режима
АТОР: сроки выдачи виз могут вырасти до полугода из-за отмены ЕС упрощенного режима