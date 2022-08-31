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Сроки выдачи виз могут вырасти до полугода из-за отмены упрощенного режима - РИА Новости, 31.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220831/viza-1813489740.html
Сроки выдачи виз могут вырасти до полугода из-за отмены упрощенного режима
Сроки выдачи виз могут вырасти до полугода из-за отмены упрощенного режима - РИА Новости, 31.08.2022
Сроки выдачи виз могут вырасти до полугода из-за отмены упрощенного режима
Сроки выдачи виз россиянам могут вырасти до полугода из-за отмены Евросоюзом упрощенного режима, сообщает АТОР. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T17:08
2022-08-31T17:09
туризм
новости - туризм
петер сийярто
россия
евросоюз
ассоциация туроператоров россии (атор)
мид венгрии
шенгенская виза
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Сроки выдачи виз россиянам могут вырасти до полугода из-за отмены Евросоюзом упрощенного режима, сообщает АТОР."Такой шаг европейских властей увеличит время обработки виз, потребует от российских туристов больше документов для заявки и увеличит расходы. Сумма сбора вырастет с 35 до 80 евро. Сроки получения могут увеличиться до шести месяцев", — рассказали в ассоциации.По мнению экспертов, долгосрочных шенгенов станет сильно меньше, либо их вообще не будет. Однако худшего – полного запрета на выдачу краткосрочных виз под туристические поездки – удалось избежать. Также нет пока решения об аннуляции уже действующих документов."Это значит, что россияне, у которых есть многократные визы, по-прежнему могут въезжать в страны ЕС до окончания их срока действия", — пояснили в АТОРГлава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее в среду заявил, что большинством голосов ЕС решил расторгнуть соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме. При этом общего запрета на шенген для россиян не будет.
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новости - туризм, петер сийярто, россия, евросоюз, ассоциация туроператоров россии (атор), мид венгрии, шенгенская виза, виза, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Петер Сийярто, Россия, Евросоюз, Ассоциация туроператоров России (АТОР), МИД Венгрии, Шенгенская виза, Виза, Туризм, туристы
17:08 31.08.2022 (обновлено: 17:09 31.08.2022)
 
Сроки выдачи виз могут вырасти до полугода из-за отмены упрощенного режима

АТОР: сроки выдачи виз могут вырасти до полугода из-за отмены ЕС упрощенного режима

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Сроки выдачи виз россиянам могут вырасти до полугода из-за отмены Евросоюзом упрощенного режима, сообщает АТОР.
"Такой шаг европейских властей увеличит время обработки виз, потребует от российских туристов больше документов для заявки и увеличит расходы. Сумма сбора вырастет с 35 до 80 евро. Сроки получения могут увеличиться до шести месяцев", — рассказали в ассоциации.
По мнению экспертов, долгосрочных шенгенов станет сильно меньше, либо их вообще не будет. Однако худшего – полного запрета на выдачу краткосрочных виз под туристические поездки – удалось избежать. Также нет пока решения об аннуляции уже действующих документов.
"Это значит, что россияне, у которых есть многократные визы, по-прежнему могут въезжать в страны ЕС до окончания их срока действия", — пояснили в АТОР
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее в среду заявил, что большинством голосов ЕС решил расторгнуть соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме. При этом общего запрета на шенген для россиян не будет.
Объединенный визовый центр международной компании VFS Global в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 14:33Туризм
Страны Евросоюза не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам
 
ТуризмНовости - ТуризмПетер СийяртоРоссияЕвросоюзАссоциация туроператоров России (АТОР)МИД ВенгрииШенгенская визаВизаТуризмтуристы
 
 
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