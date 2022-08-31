Минобороны обвинило Запад в содействии ударам Киева по учебным заведениям
Минобороны: западное оружие расширило возможности Киева для ударов по учебным заведениям
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкШкола, разрушенная в результате боевых действий в селе Александровка Херсонской области
Школа, разрушенная в результате боевых действий в селе Александровка Херсонской области. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Поставленное США и Западом оружие значительно расширило возможности для ударов Киева по учебным заведениям, сообщили в среду в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что киевский режим продолжает намеренные обстрелы социально значимых объектов в Донецкой, Луганской народных республиках и в других районах, освобожденных от националистов в ходе спецоперации. Ударам подвергаются школы, больницы, детские сады и жилые дома.
"Поставленные США и европейскими странами дальнобойные ударные средства значительно расширили возможности киевского режима наносить преступные удары по жилой инфраструктуре и учебным заведениям артиллерийским и ракетным оружием западного производства", - сказали в Минобороны. Там добавили, что "подобные действия являются военным преступлением и требуют от всего международного сообщества принятия срочных мер для недопущения обстрелов киевским режимом школ и гибели детей".
РФ ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.