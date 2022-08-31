https://ria.ru/20220831/ukraina-1813529000.html

Минобороны обвинило Запад в содействии ударам Киева по учебным заведениям

Минобороны обвинило Запад в содействии ударам Киева по учебным заведениям - РИА Новости, 31.08.2022

Минобороны обвинило Запад в содействии ударам Киева по учебным заведениям

Поставленное США и Западом оружие значительно расширило возможности для ударов Киева по учебным заведениям, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T18:11

2022-08-31T18:11

2022-08-31T18:11

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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Поставленное США и Западом оружие значительно расширило возможности для ударов Киева по учебным заведениям, сообщили в среду в Минобороны РФ.В ведомстве отметили, что киевский режим продолжает намеренные обстрелы социально значимых объектов в Донецкой, Луганской народных республиках и в других районах, освобожденных от националистов в ходе спецоперации. Ударам подвергаются школы, больницы, детские сады и жилые дома."Поставленные США и европейскими странами дальнобойные ударные средства значительно расширили возможности киевского режима наносить преступные удары по жилой инфраструктуре и учебным заведениям артиллерийским и ракетным оружием западного производства", - сказали в Минобороны. Там добавили, что "подобные действия являются военным преступлением и требуют от всего международного сообщества принятия срочных мер для недопущения обстрелов киевским режимом школ и гибели детей".РФ ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220814/donbass-1809527708.html

https://ria.ru/20220629/donetsk-1798705262.html

россия

украина

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, образование - общество, россия, украина, сша, нато, ситуация в днр и лнр