12:46 31.08.2022 (обновлено: 14:14 31.08.2022)
Российские войска пресекли попытку ВСУ возобновить наступление
Минобороны России: предпринятая режимом Зеленского попытка наступления ВСУ провалилась
© AP Photo / David GoldmanУкраинские военнослужащие
© AP Photo / David Goldman
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Новая попытка режима Владимира Зеленского возобновить наступательные действия на Николаево-Криворожском и других направлениях провалилась, сообщили в Минобороны России.
"В ходе безуспешных атак населенных пунктов Архангельское, Ольгино и Терновые Поды противник понес значительные потери и был отброшен российскими войсками", — сказали в ведомстве.
Там также рассказали о потерях украинской стороны из-за попытки контрнаступления в минувшие два дня:
Для деблокирования подразделений украинских войск через реку Ингулец было переправлено 12 танков, поставленных киевскому режиму Польшей.
"Мощным огневым воздействием российских войск часть танков была уничтожена. Несколько танков в ходе беспорядочного отхода подорвались на своем минном поле. Только пять украинских танков смогли вырваться обратно, вглубь подконтрольной ВСУ территории", — рассказали в Минобороны.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет удалось разблокировать Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.