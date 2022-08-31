https://ria.ru/20220831/ukraina-1813395503.html

Российские войска пресекли попытку ВСУ возобновить наступление

Российские войска пресекли попытку ВСУ возобновить наступление - РИА Новости, 31.08.2022

Российские войска пресекли попытку ВСУ возобновить наступление

Новая попытка режима Владимира Зеленского возобновить наступательные действия на Николаево-Криворожском и других направлениях провалилась, сообщили в Минобороны РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T12:46

2022-08-31T12:46

2022-08-31T14:14

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Новая попытка режима Владимира Зеленского возобновить наступательные действия на Николаево-Криворожском и других направлениях провалилась, сообщили в Минобороны России."В ходе безуспешных атак населенных пунктов Архангельское, Ольгино и Терновые Поды противник понес значительные потери и был отброшен российскими войсками", — сказали в ведомстве.Там также рассказали о потерях украинской стороны из-за попытки контрнаступления в минувшие два дня:Для деблокирования подразделений украинских войск через реку Ингулец было переправлено 12 танков, поставленных киевскому режиму Польшей."Мощным огневым воздействием российских войск часть танков была уничтожена. Несколько танков в ходе беспорядочного отхода подорвались на своем минном поле. Только пять украинских танков смогли вырваться обратно, вглубь подконтрольной ВСУ территории", — рассказали в Минобороны.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет удалось разблокировать Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220831/marinka-1813177342.html

https://ria.ru/20220831/bespilotnik-1813345796.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины