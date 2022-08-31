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Российские войска пресекли попытку ВСУ возобновить наступление - РИА Новости, 31.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220831/ukraina-1813395503.html
Российские войска пресекли попытку ВСУ возобновить наступление
Российские войска пресекли попытку ВСУ возобновить наступление - РИА Новости, 31.08.2022
Российские войска пресекли попытку ВСУ возобновить наступление
Новая попытка режима Владимира Зеленского возобновить наступательные действия на Николаево-Криворожском и других направлениях провалилась, сообщили в Минобороны РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T12:46
2022-08-31T14:14
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Новая попытка режима Владимира Зеленского возобновить наступательные действия на Николаево-Криворожском и других направлениях провалилась, сообщили в Минобороны России."В ходе безуспешных атак населенных пунктов Архангельское, Ольгино и Терновые Поды противник понес значительные потери и был отброшен российскими войсками", — сказали в ведомстве.Там также рассказали о потерях украинской стороны из-за попытки контрнаступления в минувшие два дня:Для деблокирования подразделений украинских войск через реку Ингулец было переправлено 12 танков, поставленных киевскому режиму Польшей."Мощным огневым воздействием российских войск часть танков была уничтожена. Несколько танков в ходе беспорядочного отхода подорвались на своем минном поле. Только пять украинских танков смогли вырваться обратно, вглубь подконтрольной ВСУ территории", — рассказали в Минобороны.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет удалось разблокировать Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220831/marinka-1813177342.html
https://ria.ru/20220831/bespilotnik-1813345796.html
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безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
12:46 31.08.2022 (обновлено: 14:14 31.08.2022)
 
Российские войска пресекли попытку ВСУ возобновить наступление

Минобороны России: предпринятая режимом Зеленского попытка наступления ВСУ провалилась

© AP Photo / David GoldmanУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© AP Photo / David Goldman
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Новая попытка режима Владимира Зеленского возобновить наступательные действия на Николаево-Криворожском и других направлениях провалилась, сообщили в Минобороны России.
"В ходе безуспешных атак населенных пунктов Архангельское, Ольгино и Терновые Поды противник понес значительные потери и был отброшен российскими войсками", — сказали в ведомстве.
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Там также рассказали о потерях украинской стороны из-за попытки контрнаступления в минувшие два дня:
  • более 1700 военных убитыми;
  • два Су-25;
  • Су-24;
  • МиГ-29;
  • три вертолета Ми-8;
  • 63 танка;
  • 59 БМП;
  • 48 других бронированных машин;
  • 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами.
Для деблокирования подразделений украинских войск через реку Ингулец было переправлено 12 танков, поставленных киевскому режиму Польшей.
"Мощным огневым воздействием российских войск часть танков была уничтожена. Несколько танков в ходе беспорядочного отхода подорвались на своем минном поле. Только пять украинских танков смогли вырваться обратно, вглубь подконтрольной ВСУ территории", — рассказали в Минобороны.
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Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет удалось разблокировать Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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