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В учениях "Восток-2022" примут участие более двух тысяч китайских солдат - РИА Новости, 31.08.2022
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В учениях "Восток-2022" примут участие более двух тысяч китайских солдат
В учениях "Восток-2022" примут участие более двух тысяч китайских солдат - РИА Новости, 31.08.2022
В учениях "Восток-2022" примут участие более двух тысяч китайских солдат
Более 2 тысяч китайских солдат, а также 300 единиц китайской автомобильной военной техники примут участие в учениях "Восток-2022", сообщает агентство Синьхуа со РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T14:26
2022-08-31T16:58
китай
вооруженные силы рф
россия
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ПЕКИН, 31 авг - РИА Новости. Более 2 тысяч китайских солдат, а также 300 единиц китайской автомобильной военной техники примут участие в учениях "Восток-2022", сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на оперативную группу управления Китая."Китайские войска в основном представлены Северной зоной боевого командования (Народно-освободительной армии Китая - ред.), участвуют сухопутные, морские и воздушные войска. Всего в учениях принимает участие более 2 тысяч человек, более 300 единиц автомобильной военной техники, самолетов и вертолетов в общей сложности 21 единица, а также три корабля", - сообщили агентству в оперативной группе управления.Ранее китайские СМИ сообщали, что в этом году Китай впервые представляет сразу три рода войск на учениях "Восток-2022" - сухопутные, морские и воздушные.Стратегические учения "Восток-2022" пройдут с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, в них примут участие более 50 тысяч человек, свыше 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. От ВС России в учениях примут участие органы военного управления и войска ВВО, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Совместные действия отработают оперативные группы управления, воинские контингенты и наблюдатели стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в частности, Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.По информации министерства обороны КНР, в 2018 году в учениях "Восток" приняли участие около 3,2 тысячи китайских солдат, а также более тысячи единиц китайской военной техники и около 30 военных самолетов и вертолетов.
https://ria.ru/20220819/ucheniya-1810629112.html
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китай, вооруженные силы рф, россия
Китай, Вооруженные силы РФ, Россия
14:26 31.08.2022 (обновлено: 16:58 31.08.2022)
 
В учениях "Восток-2022" примут участие более двух тысяч китайских солдат

Синьхуа: в учениях "Восток-2022" примут участие более двух тысяч китайских солдат

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие КНР во время торжественного открытия ежегодных стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" на полигоне Сергеевский в Приморском крае. 31 августа 2022
Военнослужащие КНР во время торжественного открытия ежегодных стратегических командно-штабных учений Восток-2022 на полигоне Сергеевский в Приморском крае. 31 августа 2022 - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Военнослужащие КНР во время торжественного открытия ежегодных стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" на полигоне Сергеевский в Приморском крае. 31 августа 2022
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ПЕКИН, 31 авг - РИА Новости. Более 2 тысяч китайских солдат, а также 300 единиц китайской автомобильной военной техники примут участие в учениях "Восток-2022", сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на оперативную группу управления Китая.
"Китайские войска в основном представлены Северной зоной боевого командования (Народно-освободительной армии Китая - ред.), участвуют сухопутные, морские и воздушные войска. Всего в учениях принимает участие более 2 тысяч человек, более 300 единиц автомобильной военной техники, самолетов и вертолетов в общей сложности 21 единица, а также три корабля", - сообщили агентству в оперативной группе управления.
Основной боевой танк Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая на забайкальском полигоне Цугол во время учений Восток - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 03:00
Французы оценили участие Китая и Индии в учениях "Восток-2022"
Ранее китайские СМИ сообщали, что в этом году Китай впервые представляет сразу три рода войск на учениях "Восток-2022" - сухопутные, морские и воздушные.
Стратегические учения "Восток-2022" пройдут с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, в них примут участие более 50 тысяч человек, свыше 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. От ВС России в учениях примут участие органы военного управления и войска ВВО, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Совместные действия отработают оперативные группы управления, воинские контингенты и наблюдатели стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в частности, Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.
По информации министерства обороны КНР, в 2018 году в учениях "Восток" приняли участие около 3,2 тысячи китайских солдат, а также более тысячи единиц китайской военной техники и около 30 военных самолетов и вертолетов.
Открытие совместных российско-индийских учений - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 23:06
В Вашингтоне обеспокоены участием Индии в учениях "Восток"
 
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