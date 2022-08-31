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Украине для борьбы с Россией нужно больше тяжелых вооружений, заявила Трасс - РИА Новости, 31.08.2022
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Украине для борьбы с Россией нужно больше тяжелых вооружений, заявила Трасс
Украине для борьбы с Россией нужно больше тяжелых вооружений, заявила Трасс - РИА Новости, 31.08.2022
Украине для борьбы с Россией нужно больше тяжелых вооружений, заявила Трасс
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьер-министра страны, заявила, что Украине необходимо больше РСЗО и тяжелых вооружений для... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T23:28
2022-08-31T23:28
в мире
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьер-министра страны, заявила, что Украине необходимо больше РСЗО и тяжелых вооружений для противостояния России.РФ ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект."Украине необходимо больше (РСЗО)…, больше тяжелых вооружений для ведения эффективной борьбы с Россией", - заявила Трасс во время последних выборных выступлений в Лондоне, трансляция велась на Youtube-канале газеты Sun.Кроме того, по ее мнению, Великобритания также должна вводить больше антироссийских санкций.Трасс также добавила, что в случае победы на выборах первым ее звонком станет разговор с Владимиром Зеленским, она также постарается посетить Киев как можно скорее.В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата: глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут объявлены 5 сентября.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
https://ria.ru/20220831/britaniya-1813564528.html
https://ria.ru/20220829/trass-1812819527.html
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в мире, лиз трасс, россия, украина, великобритания, нато
В мире, Лиз Трасс, Россия, Украина, Великобритания, НАТО
23:28 31.08.2022
 
Украине для борьбы с Россией нужно больше тяжелых вооружений, заявила Трасс

Трасс заявила о необходимости поставлять Украине больше РСЗО для противостояния России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьер-министра страны, заявила, что Украине необходимо больше РСЗО и тяжелых вооружений для противостояния России.
РФ ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 20:09
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"Украине необходимо больше (РСЗО)…, больше тяжелых вооружений для ведения эффективной борьбы с Россией", - заявила Трасс во время последних выборных выступлений в Лондоне, трансляция велась на Youtube-канале газеты Sun.
Кроме того, по ее мнению, Великобритания также должна вводить больше антироссийских санкций.
Трасс также добавила, что в случае победы на выборах первым ее звонком станет разговор с Владимиром Зеленским, она также постарается посетить Киев как можно скорее.
В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата: глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.
В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут объявлены 5 сентября.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
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29 августа, 10:52
СМИ: Трасс раздражает администрацию США своей прямолинейностью
 
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