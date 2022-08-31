https://ria.ru/20220831/telefony-1813371806.html

Минпросвещения запретило использовать телефоны на уроках в школах

Минпросвещения запретило использовать телефоны на уроках в школах - РИА Новости, 31.08.2022

Минпросвещения запретило использовать телефоны на уроках в школах

Министерство просвещения запретило пользоваться телефонами во время занятий в школе, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T11:41

2022-08-31T11:41

2022-08-31T12:32

россия

общество

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

сергей кравцов

сн_образование

социальный навигатор

детские вопросы

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Министерство просвещения запретило пользоваться телефонами во время занятий в школе, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.Соответствующая норма прописана в новых санитарных правилах."У нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках <...> использовать не допускается, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий", — сказал министр на общероссийском родительском собрании.Он добавил, что в случае чрезвычайной ситуации, если надо будет позвонить родителям, следует обратиться к учителю.Кравцов отметил, что использование мобильных телефонов также влияет на здоровье детей.Также министр уточнил, что в школах не планируют пользоваться электронными учебниками и тетрадями.

https://ria.ru/20220825/kravtsov-1812102398.html

https://sn.ria.ru/20220831/kravtsov-1813341173.html

россия

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Екатерина Зайцева

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Минпросвещения о запрете мобильных телефонов в учебных заведениях Минпросвещения: с 1 сентября на уроках в российских школах мобильные телефоны запрещены, чтобы не отвлекать детей; пообщаться с родителями можно на перемене 2022-08-31T11:41 true PT1M14S

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Екатерина Зайцева

россия, общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, сн_образование, социальный навигатор, детские вопросы