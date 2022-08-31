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Минпросвещения запретило использовать телефоны на уроках в школах - РИА Новости, 31.08.2022
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Минпросвещения запретило использовать телефоны на уроках в школах
Минпросвещения запретило использовать телефоны на уроках в школах - РИА Новости, 31.08.2022
Минпросвещения запретило использовать телефоны на уроках в школах
Министерство просвещения запретило пользоваться телефонами во время занятий в школе, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T11:41
2022-08-31T12:32
россия
общество
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
сн_образование
социальный навигатор
детские вопросы
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Министерство просвещения запретило пользоваться телефонами во время занятий в школе, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.Соответствующая норма прописана в новых санитарных правилах."У нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках &lt;...&gt; использовать не допускается, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий", — сказал министр на общероссийском родительском собрании.Он добавил, что в случае чрезвычайной ситуации, если надо будет позвонить родителям, следует обратиться к учителю.Кравцов отметил, что использование мобильных телефонов также влияет на здоровье детей.Также министр уточнил, что в школах не планируют пользоваться электронными учебниками и тетрадями.
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Минпросвещения о запрете мобильных телефонов в учебных заведениях
Минпросвещения: с 1 сентября на уроках в российских школах мобильные телефоны запрещены, чтобы не отвлекать детей; пообщаться с родителями можно на перемене
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россия, общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, сн_образование, социальный навигатор, детские вопросы
Россия, Общество, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Сергей Кравцов, СН_Образование, Социальный навигатор, Детские вопросы
11:41 31.08.2022 (обновлено: 12:32 31.08.2022)
 
Минпросвещения запретило использовать телефоны на уроках в школах

Глава Минпросвещения Кравцов заявил о запрете с 1 сентября использовать телефоны на уроках

Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Министерство просвещения запретило пользоваться телефонами во время занятий в школе, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
Соответствующая норма прописана в новых санитарных правилах.
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"У нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках <...> использовать не допускается, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий", — сказал министр на общероссийском родительском собрании.
Он добавил, что в случае чрезвычайной ситуации, если надо будет позвонить родителям, следует обратиться к учителю.
Кравцов отметил, что использование мобильных телефонов также влияет на здоровье детей.
Также министр уточнил, что в школах не планируют пользоваться электронными учебниками и тетрадями.
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РоссияОбществоМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Сергей КравцовСН_ОбразованиеСоциальный навигаторДетские вопросы
 
 
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