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В ЛНР за сутки не зафиксировали обстрелы республики со стороны ВСУ - РИА Новости, 31.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220831/svo-1813310054.html
В ЛНР за сутки не зафиксировали обстрелы республики со стороны ВСУ
В ЛНР за сутки не зафиксировали обстрелы республики со стороны ВСУ - РИА Новости, 31.08.2022
В ЛНР за сутки не зафиксировали обстрелы республики со стороны ВСУ
Обстрелов со стороны украинских войск по населенным пунктам Луганской Народной Республики за истекшие сутки не зафиксировано, сообщает офицер народной милиции... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T05:49
2022-08-31T06:14
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
сцкк
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 31 авг - РИА Новости. Обстрелов со стороны украинских войск по населенным пунктам Луганской Народной Республики за истекшие сутки не зафиксировано, сообщает офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко."За истекшие сутки, 30 августа 2022 года, представительством ЛНР в СЦКК обстрелов по населенным пунктам не зафиксировано", - написал Марочко в своем Telegram-канале.
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в мире, луганская народная республика, сцкк, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, СЦКК, Андрей Марочко
05:49 31.08.2022 (обновлено: 06:14 31.08.2022)
 
В ЛНР за сутки не зафиксировали обстрелы республики со стороны ВСУ

Народная милиция ЛНР за сутки не зафиксировала обстрелы республики со стороны ВСУ

© РИА НовостиОфициальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 31 авг - РИА Новости. Обстрелов со стороны украинских войск по населенным пунктам Луганской Народной Республики за истекшие сутки не зафиксировано, сообщает офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"За истекшие сутки, 30 августа 2022 года, представительством ЛНР в СЦКК обстрелов по населенным пунктам не зафиксировано", - написал Марочко в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаСЦККАндрей Марочко
 
 
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