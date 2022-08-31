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В Петербурге студента уличили в попытке выйти на украинские спецслужбы - РИА Новости, 31.08.2022
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В Петербурге студента уличили в попытке выйти на украинские спецслужбы
В Петербурге студента уличили в попытке выйти на украинские спецслужбы - РИА Новости, 31.08.2022
В Петербурге студента уличили в попытке выйти на украинские спецслужбы
Студент военной кафедры одного из петербургских вузов пытался установить контакты с представителями спецслужб Украины, ему объявлено официальное... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T18:36
2022-08-31T18:36
украина
россия
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг - РИА Новости. Студент военной кафедры одного из петербургских вузов пытался установить контакты с представителями спецслужб Украины, ему объявлено официальное предостережение, сообщает УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области."Являясь студентом военной кафедры одного из петербургских вузов и имея допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, указанный гражданин предпринимал попытки установления контактов с представителями спецслужб Украины, с целью оказания помощи иностранному государству", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий были получены сведения о связи студента с представителем СБУ для оказания финансовой и другой помощи одному из украинских добровольческих объединений."С учетом того, что действия указанного гражданина РФ, связанные с намерением оказать финансовую и иную помощь иностранной организации, деятельность которой направлена против безопасности Российской Федерации, создают условия для преступления по статье 275 УК РФ "Государственная измена", ему объявлено официальное предостережение", - отмечается в сообщении.
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украина, россия, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), санкт-петербург
Украина, Россия, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Санкт-Петербург
18:36 31.08.2022
 
В Петербурге студента уличили в попытке выйти на украинские спецслужбы

В Петербурге студент военной кафедры пытался выйти на украинские спецслужбы

© Depositphotos / GeorgeRudyСтудент с ноутбуком в библиотеке
Студент с ноутбуком в библиотеке - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© Depositphotos / GeorgeRudy
Студент с ноутбуком в библиотеке. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг - РИА Новости. Студент военной кафедры одного из петербургских вузов пытался установить контакты с представителями спецслужб Украины, ему объявлено официальное предостережение, сообщает УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Являясь студентом военной кафедры одного из петербургских вузов и имея допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, указанный гражданин предпринимал попытки установления контактов с представителями спецслужб Украины, с целью оказания помощи иностранному государству", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий были получены сведения о связи студента с представителем СБУ для оказания финансовой и другой помощи одному из украинских добровольческих объединений.
"С учетом того, что действия указанного гражданина РФ, связанные с намерением оказать финансовую и иную помощь иностранной организации, деятельность которой направлена против безопасности Российской Федерации, создают условия для преступления по статье 275 УК РФ "Государственная измена", ему объявлено официальное предостережение", - отмечается в сообщении.
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